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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 08:43 GMT+7

Đà Nẵng đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc tang, cấm rải tiền, rắc vàng mã

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Lam Hàn Thứ bảy, ngày 13/06/2026 08:43 GMT+7
Đà Nẵng đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc tang, cấm rải tiền, rắc vàng mã..., đây là một trong những quy định của UBND TP.Đà Nẵng về việc tang trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và định hướng đô thị hiện đại.
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Đà Nẵng đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc tang, cấm rải tiền, rắc vàng mã...

Ngày 13/6, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và định hướng đô thị hiện đại.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị việc tổ chức tang lễ phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, hạn chế phô trương gây lãng phí. Thành phố đặc biệt khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng để tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường và phù hợp với định hướng phát triển đô thị văn minh.

Trong đó cần thực hiện nghiêm quy định pháp luật về khai tử, khâm liệm, mai táng, hỏa táng; nghiêm cấm rải tiền, rắc vàng mã trên đường đưa tang; vận động Nhân dân tổ chức tang lễ gọn nhẹ, chỉ treo cờ tang tại nơi tổ chức, không mở nhạc tang quá giờ quy định, âm thanh trong độ ồn cho phép.

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Đồng thời, việc thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ sẽ được gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa vào hương ước, quy ước cộng đồng và tiêu chí bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”.

Đà Nẵng đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc tang, cấm rải tiền, rắc vàng mã, không mở nhạc tang quá giờ quy định, âm thanh trong độ ồn cho phép. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI.

UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người cao tuổi, chức sắc tôn giáo trong việc vận động Nhân dân lựa chọn hỏa táng. Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tang lễ, dịch vụ tang lễ, đồng thời cung cấp thông tin về nghĩa trang, cơ sở hỏa táng để người dân thuận tiện tiếp cận.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các đơn vị tuyên truyền, tập huấn, tổng hợp báo cáo. Còn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, vận động Nhân dân thực hiện tang lễ văn minh.

Bên cạnh đó Sở Xây dựng cung cấp thông tin quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và đề xuất chính sách thu hút đầu tư, Sở Y tế hướng dẫn vệ sinh trong mai táng, hỏa táng, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và Hội Người cao tuổi phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động con cháu thực hiện tang lễ tiết kiệm, văn minh.

Thời gian qua, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri thành phố Đà Nẵn đã phản ánh về tình trạng tang lễ diễn ra kéo dài, chậm mai táng thi thể, ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, một số cử tri cho rằng, hiện nay thành phố đã có quy định về thời gian thực hiện tang lễ. Tuy nhiên, một số đám tang vẫn còn hiện tượng để thi thể ở nhà lâu ngày rồi mới mai táng, hỏa táng gây ra nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trước đó, vào cuối năm 2018, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Trong đó, quy định thời gian khâm liệm đối với người chết do nguyên nhân thông thường là không quá 12 giờ đối với trường hợp thi hài không được bảo quản lạnh và không quá 7 ngày đối với trường hợp thi hài được bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2 độ C đến 4 độ C hoặc thấp hơn kể từ khi chết.

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