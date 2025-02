Đà Nẵng dự kiến đón hơn 469.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Ngày 31/1, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng thông tin về việc triển khai các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (từ ngày 25/1 – 2/2/2025, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Hơn 469.000 lượt khách đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán

Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt hơn 469.000 lượt, tăng 16,7% so với kỳ nghỉ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 228.000 lượt, tăng 29% so với kỳ nghỉ năm 2024, khách nội địa ước đạt hơn 241.000 lượt.

Tổng thu du lịch ước đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4% so với kỳ nghỉ năm 2024. Công suất chung của các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 50%, trong đó khối 4-5 sao và tương đương đạt 60-65% (tăng khoảng gần 10% so với kỳ nghỉ năm 2024).

Đoàn khách đến Đà Nẵng trong sáng Mùng 1 Tết Nguyên Đán.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (tính từ ngày 25/01 – 02/02/2025, tức ngày 26 tháng Chạp đến mùng 05 tháng Giêng), ước đạt 1.275 chuyến bay đến Đà Nẵng (tăng 58% so với kỳ nghỉ năm 2024) (trung bình đón khoảng 141 chuyến bay/01 ngày (64 chuyến bay quốc tế và 77 chuyến quốc nội); trong đó, có 577 chuyến bay quốc tế tăng 45% so với kỳ nghỉ năm 2024; 698 chuyến bay nội địa tăng 71% so với kỳ nghỉ năm 2024.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, có 2 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa đưa 1.800 khách Mỹ, Anh đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng - Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm…

Ngoài ra, số lượng người dân và du khách tham gia trải nghiệm du ngoạn Sông Hàn cũng khá cao, ước đạt 23.200 lượt, tăng 7% so với kỳ nghỉ năm 2024.

Nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn phục vụ du khách

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, thành phố tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách.

Đơn cử như hoạt động đường hoa xuân Bạch Đằng kéo dài gần 5 tháng bắt đầu từ ngày 15/1 đến 1/5/2025 với các điểm nhấn ở Trung tâm Hành chính, Bảo tàng Đà Nẵng (42 Bạch Đằng), cảnh quan dọc vỉa hè (khu vực phía trước 42 Bạch Đằng, 32 Bạch Đằng, 72 Bạch Đằng, 12 Trần Phú, 23 Trần Phú), cầu chữ T đường Bạch Đằng, các công viên bờ Đông Cầu Rồng (địa phận quận Hải Châu), công viên bờ Tây Cầu Rồng (quận Sơn Trà), nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân, công viên Biển Đông, Chợ Hàn, Quảng trường 29/3 và Đài Tưởng niệm thành phố. Tổ chức Đường hoa biển đoạn từ bãi biển Mỹ Khê đến bãi biển Mỹ An...

Linh vật rắn tại đường hoa xuân Đà Nẵng 2025 là điểm check-in thu hút đông người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Đặc biệt, tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại 3 địa điểm; tổ chức phun lửa, phun nước tại cầu Rồng, thực hiện quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn; trải nghiệm du ngoạn sông Hàn; tổ chức Hội chợ Xuân Đà Nẵng; các chương trình nghệ thuật: Chào Xuân yêu thương, mừng Đảng đón Xuân 2025, Chương trình phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, "Chào Xuân 2025".

Ngoài ra, các chương trình lễ hội Tết Việt do UBND các quận huyện tổ chức để làm phong phú thêm các sản phẩm của thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Sở Du lịch đã ban hành Công văn số 77/SDL-QLLH ngày 14/01/2025 đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố đảm bảo công tác phục vụ khách và tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; Công văn số 109/SDL-QLLH ngày 16/01/2025 chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đảm bảo an toàn tại các bãi biển du lịch và bán đảo Sơn Trà trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; Công văn số 83/SDL-QLLH ngày 14/01/2025 đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường công tác đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, chống đeo bám, chèo kéo khách, đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động du lịch trên địa bàn quận, huyện. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tại Công văn số 151/SDL-VP ngày 23/01/2025 triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND thành phố về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.