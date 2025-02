Đà Nẵng: Đưa vào vận hành Mạch 2 đường dây 110kV An Đồn - Quận 3

Dự buổi lễ gắn biển công trình mạch 2 đường dây 110kV An Đồn - quận Sơn Trà có ông Nguyễn Văn Trừ - Phó Giám đốc Sở Công thương; ông Ngô Tấn Cư - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC; ông Trình Trung Phương – Thành viên Hội đồng Thành viên EVNCPC; ông Lê Hữu Danh - Phó Tổng giám đốc EVNCPC cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện các Ban Tổng công ty Điện lực miền Trung. Về phía PC Đà Nẵng có ông Lê Hồng Cương - Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Đà Nẵng, ông Nguyễn Đình Tuân - Phó Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

Công trình Mạch 2 đường dây 110kV An Đồn - Quận 3 là một trong những công trình do EVNCPC làm chủ đầu tư nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2025), kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung (07/10/1975 - 07/10/2025), Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Công trình gồm 01 ngăn xuất tuyến 110kV trong khuôn viên TBA 110kV An Đồn hiện hữu (KCN An Đồn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng); 02 mạch đường dây 110kV hỗn hợp cáp ngầm và trên không với tổng chiều dài 5,2km. Trong đó, có cải tạo đường dây trên không hiện hữu từ 01 mạch thành 02 mạch với chiều dài 1,4km; xây dựng mới đường dây cáp ngầm 02 mạch với chiều dài 3,5km và 0,3km sử dụng tuyến cáp hiện có.

Lãnh đạo Sở Công thương, EVNCPC và PC Đà Nẵng thực hiện nghi thức gắn biển công trình Mạch 2 đường dây 110kV An Đồn - Quận 3. Ảnh: PV.

Quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng là nơi tập trung nhiều phụ tải lớn và có ý nghĩa quan trọng phục vụ các hoạt động công nghiệp, dịch vụ và đặc biệt là hoạt động du lịch; khu vực này hiện đang được cấp điện bởi các TBA 110kV An Đồn và Cảng Tiên Sa thông qua đường dây 110kV 174/Ngũ Hành Sơn 220kV (quận 3) – 172/An Đồn, khi có sự cố gây mất điện trên tuyến đường dây này sẽ làm mất nguồn 110kV đến các trạm An Đồn, Cảng Tiên Sa. Chính vì vậy, việc bổ sung Mạch 2 cho đường dây 110kV An Đồn – Quận 3 là cần thiết để đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của phụ tải điện trên địa bàn.

Bên cạnh đó, việc đưa vào sử dụng dự án Mạch 2 đường dây 110kV An Đồn - Quận 3 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đảm bảo khả năng truyền tải công suất cho 02 trạm biến áp 110kV An Đồn và Cảng Tiên Sa; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng; đảm bảo tiêu chí N-1 cho lưới điện, giảm thiểu thời gian mất điện tại khu vực quận Sơn Trà nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Đồng thời, góp phần chống quá tải lưới điện và góp phần tăng tốc độ phát triển du lịch, thương mại, công nghiệp… trong khu vực và từng bước hoàn thiện cấu trúc lưới điện thành phố Đà Nẵng theo Quy hoạch phát triển điện lực, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vận hành, tạo tiền đề để phát triển lưới điện thông minh.

Công trình Mạch 2 đường dây 110kV An Đồn – Quận 3 là công trình kỷ niệm 50 Giải phóng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: PV.

Công trình còn có ý nghĩa quan trọng đồng hành cùng thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung khơi thông mọi nguồn lực để thành phố vươn mình phát triển theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, hòa chung không khí chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Trước đó, vào ngày 31/12/2024, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã chức lễ gắn biển và đưa vào vận hành công trình TBA 110kV Thuận Phước. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của Khu đô thị Đa Phước, các quận Hải Châu và Thanh Khê – thành phố Đà Nẵng; đồng thời giữ vai trò liên lạc, dự phòng công suất cho lưới điện 110kV; giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho thành phố Đà Nẵng.