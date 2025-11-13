Đà Nẵng: Khánh thành công trình cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2 – Trung tâm nghề cá hiện đại của miền Trung

Công trình trọng điểm phục vụ ngư dân, phát triển kinh tế biển

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Công trình cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2 không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây là bước tiến quan trọng góp phần hiện đại hóa hạ tầng nghề cá, phát triển chuỗi giá trị thủy sản bền vững, đồng thời khẳng định vai trò của Đà Nẵng là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.”



Chiều 13/11, TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2). Ảnh: Viết Niệm

Theo ông Hưng, Cảng cá Thọ Quang hiện là trung tâm nghề cá lớn nhất miền Trung, là điểm tựa an toàn cho hàng trăm nghìn lượt tàu cá vào neo đậu, tránh trú bão mỗi năm. Đây cũng là đầu mối quan trọng phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Dự án giai đoạn 2 được đầu tư nâng cấp toàn diện các hạng mục trọng yếu. Trong đó, cầu tàu số 1 và số 3 được cải tạo, kết nối đồng bộ với cầu tàu số 2 – hạng mục đã hoàn thành ở giai đoạn 1, giúp nâng cao năng lực tiếp nhận tàu cá, tối ưu hoạt động hậu cần nghề cá.



Khu nhà mua bán thủy sản được cải tạo hệ thống cấp thoát nước, nền chợ, xử lý chất thải và chống thấm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tạo môi trường giao dịch hải sản văn minh, sạch đẹp.



Toàn cảnh cảng cá Thọ Quang sau khi được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Viết Niệm

Ngoài ra, hệ thống kè bờ âu thuyền, đường giao thông nội bộ, cảnh quan, cây xanh và điện chiếu sáng được sửa chữa, nâng cấp đồng bộ, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho khu cảng.



Đặc biệt, công trình Trạm xử lý nước thải công suất 300 m³/ngày đêm với công nghệ tiên tiến đảm bảo nước thải sau xử lý đạt chuẩn QCVN 11:2015/BTNMT, là điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động nghề cá.



Các hạng mục phụ trợ như tường rào, cổng ngõ, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng được hoàn thiện, góp phần nâng cao an toàn, hiệu quả khai thác của cảng.

Lãnh đạo thành phố cam kết chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác sử dụng công trình hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy tối đa công năng. Đồng thời, Đà Nẵng mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan Trung ương tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng nghề cá, khu neo đậu tránh trú bão, góp phần xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Lãnh đạo thành phố cam kết chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác sử dụng công trình hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy tối đa công năng. Ảnh: Viết Niệm

Việc khánh thành Công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2 không chỉ mở ra động lực mới cho kinh tế biển Đà Nẵng, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong phát triển hạ tầng nghề cá hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nghề cá mạnh của khu vực miền Trung và cả nước.