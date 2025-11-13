Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kinh tế
Thứ năm, ngày 13/11/2025 18:49 GMT+7

Đà Nẵng: Khánh thành công trình cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2 – Trung tâm nghề cá hiện đại của miền Trung

+ aA -
Viết Niệm Thứ năm, ngày 13/11/2025 18:49 GMT+7
Chiều 13/11, TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2), một dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực thủy sản, với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Công trình trọng điểm phục vụ ngư dân, phát triển kinh tế biển

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Công trình cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2 không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây là bước tiến quan trọng góp phần hiện đại hóa hạ tầng nghề cá, phát triển chuỗi giá trị thủy sản bền vững, đồng thời khẳng định vai trò của Đà Nẵng là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.”

Chiều 13/11, TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2). Ảnh: Viết Niệm

Theo ông Hưng, Cảng cá Thọ Quang hiện là trung tâm nghề cá lớn nhất miền Trung, là điểm tựa an toàn cho hàng trăm nghìn lượt tàu cá vào neo đậu, tránh trú bão mỗi năm. Đây cũng là đầu mối quan trọng phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Dự án giai đoạn 2 được đầu tư nâng cấp toàn diện các hạng mục trọng yếu. Trong đó, cầu tàu số 1 và số 3 được cải tạo, kết nối đồng bộ với cầu tàu số 2 – hạng mục đã hoàn thành ở giai đoạn 1, giúp nâng cao năng lực tiếp nhận tàu cá, tối ưu hoạt động hậu cần nghề cá.

Khu nhà mua bán thủy sản được cải tạo hệ thống cấp thoát nước, nền chợ, xử lý chất thải và chống thấm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tạo môi trường giao dịch hải sản văn minh, sạch đẹp.

Toàn cảnh cảng cá Thọ Quang sau khi được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Viết Niệm

Ngoài ra, hệ thống kè bờ âu thuyền, đường giao thông nội bộ, cảnh quan, cây xanh và điện chiếu sáng được sửa chữa, nâng cấp đồng bộ, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho khu cảng.

Đặc biệt, công trình Trạm xử lý nước thải công suất 300 m³/ngày đêm với công nghệ tiên tiến đảm bảo nước thải sau xử lý đạt chuẩn QCVN 11:2015/BTNMT, là điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động nghề cá.

Các hạng mục phụ trợ như tường rào, cổng ngõ, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng được hoàn thiện, góp phần nâng cao an toàn, hiệu quả khai thác của cảng.

Lãnh đạo thành phố cam kết chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác sử dụng công trình hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy tối đa công năng. Đồng thời, Đà Nẵng mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan Trung ương tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng nghề cá, khu neo đậu tránh trú bão, góp phần xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Lãnh đạo thành phố cam kết chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác sử dụng công trình hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy tối đa công năng. Ảnh: Viết Niệm

Việc khánh thành Công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2 không chỉ mở ra động lực mới cho kinh tế biển Đà Nẵng, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong phát triển hạ tầng nghề cá hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nghề cá mạnh của khu vực miền Trung và cả nước.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn "lao dốc", người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

Giá vàng hôm nay 16/11, thị trường trong nước kết tuần bằng liên tục những đợt giảm mạnh. Điều này càng thúc đẩy nhu cầu mua vàng khi dòng người xếp hàng ngày cuối tuần đông nghịt.

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng "tung chiêu" lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng 'tung chiêu' lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Giá vàng hôm nay (16/11): Tiếp tục giảm sốc

Thị trường
Giá vàng hôm nay (16/11): Tiếp tục giảm sốc

Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/11): Giá USD "chợ đen" lao dốc

Kinh tế
Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/11): Giá USD 'chợ đen' lao dốc

Mảnh đất xanh trỗi dậy, sẵn sàng đón sóng đầu tư chiến lược

Kinh tế
Mảnh đất xanh trỗi dậy, sẵn sàng đón sóng đầu tư chiến lược

Đọc thêm

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang 'Mù Tạt'?
Thể thao

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?

Thể thao

Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".

EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên
Kinh tế

EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên

Kinh tế

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đến sáng ngày 17/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ngọc Huyền 'Cha tôi, người ở lại' vừa cưới đã có biệt thự đẹp
Văn hóa - Giải trí

Ngọc Huyền "Cha tôi, người ở lại" vừa cưới đã có biệt thự đẹp

Văn hóa - Giải trí

Ngọc Huyền - nữ chính "Cha tôi, người ở lại" sau hôn lễ trang trọng lại khiến khán giả bất ngờ khi để lộ tin vui. Đó là cô và chồng đã tích cóp và xây được căn biệt thự siêu đẹp.

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Tin đọc nhiều

1

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

2

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn "lao dốc", người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn 'lao dốc', người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng "tung chiêu" lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng 'tung chiêu' lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

5

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật