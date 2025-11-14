Đà Nẵng: Loạt dự án xử lý chất thải rắn được kích hoạt trước nguy cơ quá tải rác xây dựng

Ngày 14/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng đã có thông tin đến công tác quy hoạch và triển khai các dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP và khu vực lân cận.

Theo đó, đồ án quy hoạch đã đề xuất chỉ tiêu đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt với mục tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp sau xử lý xuống không quá 20%. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam (cũ), UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020.

Trên cơ sở các quy hoạch này, TP đang đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện, thay thế dần công nghệ truyền thống.

Các dự án đang được triển khai gồm: Dự án Nhà máy đốt rác phát điện của Công ty Cổ phần Môi trường Việt Nam, công suất 650 tấn/ngày, hiện đang thực hiện chuyển đổi công nghệ.

Bãi chôn lấp rác Khánh Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, công suất 1.000 tấn/ngày, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án đang trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải và phát điện Quảng Nam, công suất 800 tấn/ngày, đã được đưa vào danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đang ở bước chuẩn bị đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc triển khai các dự án này nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải rắn theo hướng bền vững, giảm áp lực chôn lấp và phù hợp quy hoạch phát triển của TP.

Những năm qua, Đà Nẵng đang đối mặt với áp lực lớn trong xử lý chất thải rắn xây dựng do TP đang trong thời kỳ phát triển và đô thị hóa mạnh mẽ. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, các vị trí tập kết tạm chất thải rắn xây dựng trên địa bàn luôn ở tình trạng quá tải, hết công suất vì mục đích san lấp trong những năm gần đây ở địa phương giảm đi đáng kể.

Thêm vào đó, bãi chôn lấp Khánh Sơn đã sử dụng gần hết công suất xử lý, do tổng lượng chất thải rắn liên tục tăng ở mức cao. Chính vì vậy, TP cần sớm triển khai phương án tổng thể để thu hồi và tái chế loại chất thải này.



