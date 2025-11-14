Đà Nẵng: Sạt lở trong điều kiện thời tiết bình thường, có 3 người dân xã Hùng Sơn chưa liên lạc được

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Ngày 14/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hùng Sơn ( TP Đà Nẵng) cho biết, khu vực gần Đồn Biên phòng Gary vừa xảy ra một vụ sạt lở vào sáng cùng ngày dù thời điểm này trời không mưa. Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng xã đã tiếp cận hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng.
Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã, hiện chưa phát hiện thiệt hại về người. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa liên lạc được với 3 người dân trong thôn.
Khu vực này có 5 chòi canh rẫy của bà con, lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát để xác định vị trí, tiếp cận và đảm bảo an toàn cho người dân.
Các lực lượng quân sự, biên phòng và dân quân địa phương đã được huy động để theo dõi diễn biến, cảnh giới khu vực sạt lở và triển khai công tác tìm kiếm, nắm thông tin những người chưa liên lạc được.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, cập nhật.
