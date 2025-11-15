Đà Nẵng: Sau kiến nghị của người dân, nhiều tuyến đường ngập sâu ở xã Bà Nà sắp được nâng cấp

Ngày 14/11, UBND xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) đã có văn bản phản hồi kiến nghị của người dân trên địa bàn liên quan đến các dự án hạ tầng giao thông nông thôn và tình trạng ngập lụt xảy ra hàng năm tại khu vực.

Theo phản ánh của người dân, các thôn Thái Lai và Ninh An, xã Bà Nà thường xuyên bị ngập sâu 0,5–2 m mỗi mùa mưa lũ. Nhiều tuyến đường chính như Thái Lai – Diêu Phong, các đường liên thôn, nhánh kiệt đều ngập nặng, đặc biệt khu vực ngã ba Cây Thông thường xuyên bị chia cắt.

Người dân nơi đây mong muốn TP Đà Nẵng sớm nâng cao nền đường, làm cống thoát nước và đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Trước ý kiến của người dân, UBND xã Bà Nà cho biết, hiện công tác điều chỉnh Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên chủ trì đang được triển khai. Đồ án đã được Bộ Xây dựng góp ý và Hội đồng Thẩm định quy hoạch thẩm định. Hiện TP Đà Nẵng tiếp tục tổ chức hội thảo xác định biên triều để hoàn thiện, trình phê duyệt trong thời gian tới.

Sắp tới khi kế hoạch được phê duyệt, nhiều tuyến đường trọng điểm như tuyến đường ven sông Túy Loan, tuyến đường nhánh tại các thôn Thái Lai, Ninh An, Phước Hưng... khu vực xã Bà Nà sẽ được đầu tư nâng cấp chống ngập lụt. Ảnh: B.N

Theo UBND xã Bà Nà, sau khi đồ án được phê duyệt, quy hoạch về lưu vực, cao độ nền và thoát nước mưa đô thị của từng khu vực sẽ là căn cứ để các sở, ngành và địa phương đề xuất nhu cầu đầu tư phù hợp.

Liên quan định hướng phát triển đô thị, địa phương này cho hay, đã xác định nhiệm vụ huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật – xã hội, nhất là các tuyến trục chính, liên thôn, liên xã và các khu tái định cư. Trong quy hoạch chuyên ngành giao thông của thành phố, khu vực Bà Nà cũng có các dự án trọng điểm gồm: tuyến đường ven sông Túy Loan, tuyến đường Sườn đồi 24, tuyến đường Vành đai Tây 1, tuyến đường Sườn đồi 27…

Đối với nhu cầu cấp thiết của người dân khu vực Thái Lai và Ninh An, UBND xã Bà Nà cho biết, đã đưa vào Danh mục đầu tư công trung hạn 2026–2030 gồm: Nâng cấp tuyến Thái Lai – Diêu Phong; Cải tạo các tuyến đường nhánh tại các thôn Thái Lai, Ninh An, Phước Hưng; Hoàn thiện thoát nước và chỉnh trang giao thông theo quy hoạch cao độ nền được duyệt.

Theo đó, sau khi TP Đà Nẵng bố trí vốn, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai phù hợp quy hoạch, đồng thời lấy ý kiến người dân để bảo đảm đầu tư hiệu quả và bền vững.

