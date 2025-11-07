Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 07/11/2025 08:22 GMT+7

Đà Nẵng tạo sức hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp phát triển ấn tượng

Đình Thiên Thứ sáu, ngày 07/11/2025 08:22 GMT+7
Trong 10 tháng đầu năm 2025, bức tranh doanh nghiệp tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, phản ánh sức hút đầu tư và niềm tin của thị trường.
Ngày 7/11, cơ quan Thống kê TP.Đà Nẵng đã có thông tin về tình hình về kinh tế xã hội TP.Đà Nẵng 10 tháng đầu năm 2025.

Trong đó, cơ quan Thống kê TP.Đà Nẵng nhận định, trong 10 tháng đầu năm 2025, bức tranh doanh nghiệp tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, phản ánh sức hút đầu tư và niềm tin của thị trường.

Cụ thể, TP. Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 5.009 doanh nghiệp cùng 520 chi nhánh và văn phòng đại diện, với tổng vốn điều lệ đạt 28.725 tỷ đồng tăng 26,4% về số lượng và 75,3% về vốn so với cùng kỳ năm 2024.

Xét theo ngành nghề, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và sửa chữa xe tiếp tục dẫn đầu về số lượng với 1.574 doanh nghiệp mới, chiếm 31,4%.

Trong khi đó, ngành bất động sản ghi nhận quy mô vốn lớn nhất với 6.379 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy chỉ có 23 doanh nghiệp mới nhưng thu hút tới 834 tỷ đồng vốn đăng ký, cho thấy xu hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ đang hình thành rõ nét.

Theo cơ quan Thống kê Đà Nẵng, cơ cấu kinh tế thành phố đang dịch chuyển đúng hướng khi khu vực dịch vụ giữ vai trò chủ đạo, công nghiệp và xây dựng là trụ cột tăng trưởng, còn nông nghiệp được tái cơ cấu theo chiều sâu, hướng đến chất lượng và giá trị gia tăng. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự năng động và thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp trước xu thế phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Theo ông Trần Văn Vũ - Trưởng Thống kê Đà Nẵng, bên cạnh những điểm sáng, hoạt động doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn tồn tại nhiều gam màu đối lập.

"Trong cùng kỳ, có 1.897 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 5,3% so với năm trước, phản ánh khả năng phục hồi còn hạn chế. Đồng thời, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 14,7%, lên tới 5.838 đơn vị.

Đặc biệt, số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh với 985 doanh nghiệp và 342 chi nhánh/văn phòng đại diện hoàn tất thủ tục tăng 65,1% so với cùng kỳ", ông Vũ thông tin.

Ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa xe ghi nhận số lượng giải thể cao nhất với 248 doanh nghiệp, chiếm 1/4 tổng số doanh nghiệp giải thể. Tiếp theo là ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và xây dựng.

Cơ quan Thống kê Đà Nẵng cho rằng, thực tế này cho thấy, dù Đà Nẵng đang là điểm sáng về khởi sự kinh doanh, nhưng áp lực duy trì hoạt động vẫn lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng. Trước tình hình đó, thành phố đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như thúc đẩy tiêu dùng nội địa, cải thiện tiếp cận tín dụng, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Những giải pháp này góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, linh hoạt và bền vững.

