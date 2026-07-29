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Thứ tư, ngày 29/07/2026 08:33 GMT+7

Đà Nẵng thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Ở đâu có học sinh ở đó có giáo viên, kiểm soát chặt thu chi

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Đình Thiên Thứ tư, ngày 29/07/2026 08:33 GMT+7
Đà Nẵng thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về giáo dục, trong đó yêu cầu "Ở đâu có học sinh ở đó có giáo viên, kiểm soát chặt thu chi, đảm bảo công bằng trong giáo dục".
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Đà Nẵng thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Ở đâu có học sinh ở đó có giáo viên, kiểm soát chặt thu chi"

Ngày 29/7, tin từ UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa có chỉ đạo gửi các đơn vị liên quan về thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học cho năm học mới.

Đồng thời, tổ chức Lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú tại xã biên giới vào ngày 5/9/2026. Công tác tuyển dụng, điều động giáo viên phải khẩn trương, đảm bảo nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”.

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UBND TP. Đà Nẵng cũng lưu ý, ngành giáo dục phải kiểm soát chặt chẽ các khoản thu chi, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích, nâng cao chất lượng dạy học chính khóa và đổi mới công tác tuyển sinh.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng được giao rà soát quy hoạch mạng lưới trường học, bố trí quỹ đất và tháo gỡ khó khăn trong xây dựng trường tại khu vực tăng dân số, khu công nghiệp, vùng khó khăn và biên giới.

Đà Nẵng thực hiện nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên". Ảnh minh họa AI

Trong khi đó, UBND các xã, phường, đặc khu phải chủ động chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, huy động học sinh đến trường, đảm bảo an toàn trường học và thực hiện chính sách đối với học sinh, giáo viên.

Đà Nẵng thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Ưu tiên chuyển đổi trụ sở dôi dư sang cơ sở giáo dục, y tế

Về triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW, UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng “quản trị phát triển giáo dục”, coi giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Các định hướng lớn UBND TP. Đà Nẵng đưa ra bao gồm: chuyển đổi số thực chất trong giáo dục; đặt giáo dục nghề nghiệp đúng vị trí là trụ cột phát triển nhân lực quốc gia, gắn với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đồng thời xây dựng đại học tinh hoa, trung tâm đào tạo xuất sắc, tự chủ toàn diện đi đôi với trách nhiệm giải trình; đảm bảo công bằng trong giáo dục với chính sách hỗ trợ giáo viên vùng khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Sở Tài chính TP. Đà Nẵng cũng được giao tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế đầu tư, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp bách như bổ sung giáo viên, trường lớp, giáo dục mầm non, tổ chức học bán trú, nội trú, hạ tầng số, giáo dục nghề nghiệp và đại học trọng điểm.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc triển khai, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo, tham mưu để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên lưu ý các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục phải khẩn trương thực hiện, coi giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không “khoán trắng” cho ngành giáo dục.


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