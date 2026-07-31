Đà Nẵng "tiếp sức" học sinh vùng biên bằng loạt chính sách mới

Ngày 31/7, tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, các đại biểu đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, người lao động tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông có học sinh nội trú ở các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, học sinh nội trú được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng, thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học. Học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ thêm 400.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng trong năm học.

Đối với học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số học tiếng Việt trước khi vào chương trình lớp 1, thành phố hỗ trợ thêm 1 tháng tiền ăn.

Ngoài tiền ăn, mỗi học sinh bán trú được cấp một lần bằng hiện vật gồm chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí 2,05 triệu đồng/học sinh.

Đà Nẵng hỗ trợ thêm 1 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng cho học sinh nội trú vùng biên. Ảnh: D.B

Học sinh nội trú cũng được hỗ trợ tiền tàu xe 2 lần/năm vào dịp Tết Nguyên đán và nghỉ hè; hỗ trợ 500.000 đồng/năm học để mua thêm đồ dùng cá nhân và 1 triệu đồng/tháng trong 4 tháng đầu học kỳ I đối với học sinh lớp 1 mới vào trường.

Để khuyến khích học tập, thành phố thưởng 800.000 đồng cho học sinh đạt danh hiệu "Học sinh xuất sắc" và 600.000 đồng cho học sinh đạt danh hiệu "Học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện" ở bậc tiểu học hoặc "Học sinh giỏi" ở bậc THCS.

Đáng chú ý, nghị quyết quy định 100% học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa theo lớp học, đồng thời hằng năm các trường được bổ sung thêm không quá 10% số sách giáo khoa tại thư viện.

Hỗ trợ thêm cho người lao động và nâng chất lượng chăm sóc học sinh

Không chỉ học sinh, người lao động làm việc theo hợp đồng tại các trường cũng được hỗ trợ thêm 25.000 đồng tiền ăn cho mỗi ngày làm việc thực tế, tối đa 9 tháng/năm học. Những người tham gia giảng dạy học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số học tiếng Việt trước khi vào chương trình lớp 1 cũng được hưởng thêm tiền ăn theo số ngày thực tế làm việc.

Nghị quyết cũng bổ sung kinh phí phục vụ nấu ăn và chăm sóc học sinh nội trú, học sinh bán trú nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn và điều kiện sinh hoạt tại các trường vùng biên.

Kinh phí thực hiện các chính sách được bố trí từ ngân sách nhà nước, gồm ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã theo quy định hiện hành.