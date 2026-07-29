Đà Nẵng: Tìm nguồn gốc 17 hài cốt nghi của liệt sĩ được phát hiện từ năm 1994

Chiều 29/7, tại xã Hiệp Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến nhân chứng để xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ.

Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), đơn vị thi công phát hiện một hố chôn chứa 17 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK và súng M79.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS huyện Hiệp Đức đã cử cán bộ đến kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa đủ cơ sở kết luận đây là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến nhân chứng để xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ. Ảnh: A.C

Theo thông tin tại hội nghị, toàn bộ số hài cốt sau đó được ông Võ Đình Thế, doanh nhân đang sinh sống tại TP.HCM, quê xã Duy Tân, TP Đà Nẵng, di dời và an táng tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Đến năm 2019, số hài cốt này tiếp tục được chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng.

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhân chứng và các đơn vị liên quan để xác minh nguồn gốc, làm rõ từng thông tin, không bỏ sót bất kỳ dữ liệu có giá trị nào.

Thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS TP Đà Nẵng đang tập trung triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: A.C

Trên cơ sở kết quả xác minh, Bộ CHQS TP Đà Nẵng sẽ tham mưu tổ chức hội thảo, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dự kiến ngày 5/8, UBND xã Hiệp Đức sẽ tổ chức hội thảo, mời các nhân chứng và những người liên quan cung cấp thêm thông tin, tư liệu nhằm tiếp tục làm rõ nguồn gốc 17 hài cốt, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ và nhân dân.