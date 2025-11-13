Đà Nẵng: Tình trạng “làm việc mỗi nơi một chỗ”, cử tri kiến nghị xây trụ sở hành chính tập trung sau sáp nhập

Ngày 13/11, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến cử tri về việc kiến nghị mở rộng trụ sở xã, phường sau sáp nhập để thuận tiện giải quyết thủ tục hành chính.

Cử tri Tạ Hữu Hoành (xã Phước Trà, TP Đà Nẵng) phản ánh, sau khi sáp nhập, cơ sở vật chất của UBND một số xã, phường tại Đà Nẵng còn chật hẹp, xuống cấp và phân tán. Nhiều bộ phận như Công an, Quân sự, Đảng ủy và UBND phải làm việc tại các địa điểm khác nhau, gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp nhiệm vụ và tiếp công dân.

Cử tri kiến nghị thành phố cần sớm quy hoạch, đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã, mở rộng trụ sở làm việc tập trung, đồng bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở và tạo thuận lợi cho người dân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Trả lời phản ánh của cử tri, Sở Xây dựng cho biết nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, trụ sở làm việc (tài sản công) thuộc trách nhiệm Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND thành phố. Sở Xây dựng đã có Công văn số 8261/SXD-VP ngày 06/11/2025 gửi Sở Tài chính để phối hợp thông tin cho cử tri, tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi.

Nhiều trụ sở công tiền tỷ giữa trung tâm Đà Nẵng hoang phế, người dân xót xa vì lãng phí. Ảnh: D.B

Liên quan công tác quy hoạch, Sở Xây dựng ghi nhận ý kiến phản ánh, cho biết thực tế sau sáp nhập, nhiều trụ sở cơ quan kế thừa từ xã, phường cũ chưa được bố trí tập trung; chất lượng, quy mô còn hạn chế, ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành và tiếp công dân.

Sở Xây dựng cho rằng, việc quy hoạch và đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã với trụ sở làm việc tập trung, đồng bộ là cần thiết và phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả chính quyền cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Hiện thành phố đã và đang triển khai các giải pháp liên quan. Cụ thể, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch trên địa bàn; trong đó, yêu cầu các quy hoạch chung xã, phường phải thực hiện đồng thời với Quy hoạch chung thành phố.



“Trong quá trình rà soát, thực hiện quy hoạch, đơn vị đã có yêu cầu UBND các xã (phường) yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá và có phương án quy hoạch, sử dụng các trụ sở cơ quan hiệu quả, tránh lãng phí; ưu tiên cho các mục phục vụ công cộng, nâng cao năng lực phục vụ cho người dân”, Sở Xây dựng thông tin.