Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và đại diện nhiều tổ chức hội, đoàn thể.

Ghi dấu ấn 5 năm phát triển vượt bậc

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Giai đoạn 2020-2025, tập thể cán bộ, người lao động của đơn vị đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, Chi nhánh phát động 27 đợt thi đua, khen thưởng cho 258 lượt tập thể và 509 lượt cá nhân; công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 55 lượt tập thể và 535 lượt cá nhân. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong toàn hệ thống.

Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng phát biểu tại hội nghị.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 31/3/2025, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt 5.505 tỷ đồng, tăng 129,19% so với đầu năm 2020. Trong đó, nguồn vốn ủy thác địa phương chiếm tới 45,49%, với mức tăng ấn tượng 1.622 tỷ đồng. Doanh số cho vay trong 5 năm qua đạt 8.646 tỷ đồng, phục vụ cho 137.844 lượt khách hàng, chủ yếu là các đối tượng chính sách như hộ nghèo, cận nghèo, người lao động mất việc, sinh viên, phụ nữ khởi nghiệp...

Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng trao giấy khen cho 3 cá nhân tiêu biểu, có đóng góp xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách giai đoạn 2020-2025.

Tổng dư nợ đến nay đạt 5.495 tỷ đồng, tăng 129,18% so với đầu năm 2020. Đặc biệt, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện. Nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ còn 2.232 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng dư nợ, giảm 0,09% so với đầu năm 2020. Toàn thành phố có 27/47 phường, xã không còn nợ quá hạn; riêng Phòng giao dịch huyện Hòa Vang đạt thành tích ấn tượng khi không có nợ quá hạn.

Đảm bảo an sinh xã hội

Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong 5 năm, ngân sách thành phố và huyện Hòa Vang đã ủy thác tổng cộng 1.622 tỷ đồng cho NHCSXH, tạo nguồn lực bền vững cho các chương trình cho vay ưu đãi.

Ông Đoàn Ngọc Chung (ở giữa) - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng thăm dự án vay vốn hiệu quả tại huyện Hoà Vang.

Đặc biệt, Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương ủy thác thêm 1.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2030, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng NHCSXH thực hiện chiến lược phát triển tín dụng chính sách, góp phần vào công cuộc xây dựng thành phố “4 an” - an ninh trật tự, an sinh xã hội, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm.

Trong giai đoạn tới, chi nhánh đề ra mục tiêu rõ ràng và đầy tham vọng: Phấn đấu đưa tỷ lệ nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 50% tổng nguồn vốn; tăng trưởng dư nợ bình quân tối thiểu 8%/năm; giữ tỷ lệ nợ quá hạn không vượt quá 0,02%; thực hiện 100% kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra và giám sát toàn diện từ các cấp, hội, đoàn thể liên quan.

Mô hình làm bánh tráng của ông Võ Văn Nên ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đem lại hiệu quả kinh tế cao với sự tiếp sức từ nguồn vốn vay của NHCSXH.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ấn tượng của Chi nhánh Đà Nẵng. Ông Thắng khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực mạnh mẽ, khơi dậy sức mạnh nội sinh, tinh thần đoàn kết trong toàn hệ thống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 2020–2025.

Về định hướng thời gian tới, ông Dương Quyết Thắng đề nghị chi nhánh tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Đơn vị cần chủ động tham mưu cụ thể hóa chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước thành các chương trình, hoạt động sát thực tiễn tại địa phương, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.



Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội giai đoan 2020-2025.

Nhân dịp này, NHCSXH Việt Nam trao giấy khen cho 3 cá nhân tiêu biểu, có đóng góp xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách giai đoạn 2020-2025: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Đăng Hoàng.

Ngoài ra, Giám đốc NHCSXH chi nhánh thành phố cũng trao giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào sự thành công chung của toàn đơn vị trong 5 năm qua.



Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, có đóng góp xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách giai đoạn 2020-2025.

Hội nghị khép lại trong không khí trang trọng, đầm ấm và đầy khí thế thi đua. Những con số ấn tượng về nguồn vốn, dư nợ, chất lượng tín dụng chỉ là phần bề nổi cho thấy hiệu quả của mô hình tín dụng chính sách xã hội tại Đà Nẵng. Quan trọng hơn, đó là niềm tin của nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước, là sự sẻ chia, đồng hành của hệ thống chính trị địa phương trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

"Với những nền tảng đã được thiết lập vững chắc, Chi nhánh đang từng bước khẳng định vai trò “cầu nối” quan trọng đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến với từng hộ dân, góp phần xây dựng một thành phố phát triển hài hòa, bền vững và đáng sống....", ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng.