Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường

Ngày 2/10, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, qua 3 tháng vận hành chính quyền 2 cấp tại địa phương cho thấy, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn trong giai đoạn đầu mới vận hành mô hình tại các xã, phường như việc phát sinh tình trạng thừa, thiếu nhân sự so với định mức quy định chung và giữa các xã, phường.

Trong đó, một số vị trí việc làm chuyên ngành chuyên môn sâu (công nghệ thông tin, quản lý đất đai, tài chính, xây dựng, kinh tế, nông nghiệp, nội vụ, giáo dục và đào tạo...) thiếu công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và chưa có kinh nghiệm làm việc nên còn lúng túng, khó khăn trong tiếp cận giải quyết công việc.

Để khắc phục, UBND TP Đà Nẵng đã kịp thời ban hành Đề án rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức xã, phường và điều động, biệt phái tăng cường hỗ trợ công tác cho chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xa trên địa bàn thành phố để điều tiết cán bộ từ nơi thừa về nơi thiếu, tăng cường năng lực quản lý nhà nước cho chính quyền cấp xã.

Theo báo cáo kết quả sơ bộ, tính đến đầu tháng 10 đã có 3 sở, ngành đã triển khai việc tăng cường công chức, hỗ trợ UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai các giải pháp, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực chuyên ngành công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, phường, đặc khu để cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Sinh viên ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng tình nguyện hỗ trợ triển khai hướng dẫn cài đặt nền tảng Mặt trận số tại phường Hoà Cường, Đà Nẵng

Cụ thể, Đà Nẵng đã tổ chức đưa 138 sinh viên tình nguyện ngành công nghệ thông tin về hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, phường và chủ trương hợp đồng lao động phụ trách công nghệ thông tin tại các xã, phường.

Hiện Sở Nội vụ tổ chức 3 Tổ công tác làm việc tại UBND xã, phường trong tháng 9 và 10/2025, cử công chức thuộc sở tăng cường hỗ trợ tại UBND các xã miền núi, vùng xa trên địa bàn thành phố đợt 1 với 19 xã, thời gian hỗ trợ từ 2 đến 4 tuần, từ tháng 9 đến tháng 11/2025 và cử công chức thuộc UBND các xã, phường đến học tập kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc tại Sở Nội vụ, thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cũng đã ban hành Quyết định biệt phái 75 cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc sở về hỗ trợ các xã, phường trong lĩnh vực đất đai, thời hạn tăng cường 3 tháng và thành lập Tổ công tác tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân sự của Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường về địa phương giải đáp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định thành lập các tổ công tác chuyên ngành luân phiên hỗ trợ địa phương, mỗi tổ công tác từ 5 đến 7 người và cử 8 công chức, viên chức thuộc sở tăng cường hỗ trợ các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, công chứng, chứng thực tại các xã, phường khó khăn, thiếu công chức chuyên môn sâu về lĩnh vực tư pháp.

