Đà Nẵng: Vinh danh 185 tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tiêu biểu

"Cánh tay nối dài" của NHCSXH

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Ngọc Chung – Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng cho biết: Những năm qua, cùng với cán bộ NHCSXH, những tổ trưởng Tổ TK&VV đóng vai trò như những "cánh tay nối dài" trong việc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Ông Đoàn Ngọc Chung – Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.H.

Nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đã được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng, nhờ đó đã giúp cho các hộ dân mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để có được thành quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của Tổ trưởng Tổ TK&VV, họ là những người ở cơ sở, gần dân nhất, luôn sát cánh cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong quá trình sử dụng vốn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị vinh danh tổ trưởng Tổ TK&VV tiêu biểu lần thứ II, giai đoạn 2018-2023 của NHCSXH TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Chi nhánh NHCSXH TP.Đà Nẵng đã phối hợp với chính quyền địa phương, cùng các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng được mạng lưới Tổ TK&VV đến từng thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố.

Hoạt động của Tổ TK&VV đã khẳng định được vai trò, vị trí góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, an sinh xã hội của thành phố.

Theo ông Chung, trong hoạt động tín dụng chính sách, Tổ TK&VV đóng vai trò hết sức quan trọng, là "cầu nối" đưa vốn tín dụng chính sách đến từng đối tượng được thụ hưởng; mọi chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người dân, đều được triển khai thông qua hoạt động của Tổ TK&VV, đây cũng chính là nơi để người dân, các đối tượng thụ hưởng chính sách xã hội phản ánh những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng… trong việc vay vốn và trả nợ ngân hàng.

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị vinh danh tổ trưởng Tổ TK&VV tiêu biểu lần thứ II, giai đoạn 2018-2023 của NHCSXH TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Giai đoạn 2018-2023, thông qua hoạt động của mạng lưới Tổ TK&VV đã giúp chuyển tải 6.859 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đến tận tay 140.508 người thụ hưởng một cách nhanh chóng, thông suốt, bảo đảm công khai, dân chủ.



Đến 31/7/2023, tổng dư nợ cho vay thông qua Tổ TK&VV đạt 4.363 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,46% trong tổng dư nợ của NHCSXH, tăng 2.725 tỷ đồng (+166%) so với đầu năm 2018.

Các tổ trưởng Tổ TK&VV chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Ảnh: T.H.

Hiện có 1.880 Tổ TK&VV với 83.082 khách hàng vay vốn tại 56 xã, phường, tăng 84 tổ so với đầu năm 2018. Bình quân mỗi đơn vị cấp xã có 33 Tổ TK&VV đang hoạt động, mỗi tổ bình quân có 44 thành viên, tăng 8 thành viên so với đầu năm 2018; Tổ TK&VV quản lý mức dư nợ bình quân 2.321 triệu đồng/tổ, tăng 1.409 triệu đồng so với đầu năm 2018.



185 Tổ TK&VV tiêu biểu được vinh danh

Ông Chung cho biết, hiện nay, Chi nhánh NHCSXH TP.Đà Nẵng có 13 chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn Trung ương, 9 chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn địa phương ủy thác được thực hiện thông qua Tổ TK&VV.

Kết quả chấm điểm đến 31/7/2023, toàn thành phố có 1.880 Tổ TK&VV, trong đó: tổ tốt là 1.830 tổ, chiếm 97,34% so với tổng số tổ được chấm điểm; tổ khá là 46 tổ, chiếm 2,44% so với tổng số tổ được chấm điểm; tổ trung bình là 4 tổ, chiếm 0,21% so với tổng số tổ được chấm điểm; không có tổ yếu kém.

185 Tổ TK&VV tiêu biểu giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn TP.Đà Nẵng được vinh danh tại hội nghị. Ảnh: T.H.

Giai đoạn 2018-2023, tín dụng chính sách xã hội thông qua Tổ TK&VV đã giúp trên 8 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo tiếp cận vốn vay bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững; duy trì, mở rộng và tạo việc làm mới cho gần 110 nghìn lao động; gần 4 nghìn học sinh – sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; cho vay xây dựng hơn 12 nghìn công trình nước sạch, hơn 12 nghìn công trình vệ sinh môi trường ở huyện Hòa Vang, trên 1 nghìn khách hàng vay vốn nhà ở xã hội....



Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ghi nhận những kết quả mà NHCSXH TP.Đà Nẵng đã đạt được trong 20 năm qua, đồng thời biểu dương và tri ân 1.880 Tổ TK&VV; đặc biệt là 185 Tổ TK&VV tiêu biểu giai đoạn 2018-2023 được vinh danh tại hội nghị lần này.

Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị vinh danh tổ trưởng Tổ TK&VV tiêu biểu lần thứ II, giai đoạn 2018-2023 của NHCSXH TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Thành quả mà NHCSXH TP.Đà Nẵng đạt được hôm nay, có dấu ấn không nhỏ của các tổ trưởng Tổ TK&VV, Tổ TK&VV là "cầu nối" đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả.



Mong rằng, các Tổ TK&VV sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những tích đã đạt được góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị vinh danh tổ trưởng Tổ TK&VV tiêu biểu lần thứ II, giai đoạn 2018-2023 của NHCSXH TP.Đà Nẵng vừa diễn ra tại Cung thể thao Tuyên Sơn. Ảnh: T.H.

Theo ông Minh, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của thành phố, xây dựng thành phố "4 an"; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội.



"Hoạt động tín dụng chính sách xã hội thông qua Tổ TK&VV đã góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, là một trong những công cụ giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội.

Nhờ có đội ngũ "không chuyên" này mà việc cho vay, thu nợ, giám sát sử dụng vốn được thực hiện xuyên suốt, liên tục. Qua đó, đã đóng góp rất lớn vào chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố thời gian qua…", ông Đoàn Ngọc Chung – Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP.Đà Nẵng cho hay.