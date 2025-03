Đà Nẵng: Xây dựng làng kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị, Hòa Châu tạo nét riêng trong xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới nền tảng để xây dựng đô thị

Ông Lê Đức Hùng – Chủ tịch UBND xã Hòa Châu cho biết: "Về Hòa Châu hôm nay, ai cũng ngỡ ngàng bởi cảnh làng trong phố, phố trong làng. Diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh; đời sống vật chất – tinh thần của người dân được nâng lên. Để có được cơ sở hạ tầng đồng bộ đến từng khu dân cư là cả một quá trình phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và người dân".

Làng cổ Phong Nam (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là một trong những ngôi làng hiếm hoi của thành phố còn giữ được nét nguyên sơ của làng quê Việt xa xưa với những ngôi nhà cổ trăm năm, những bờ tre, ruộng lúa, mái đình và cả nếp sống giản dị, chân chất của người dân. Ảnh: V.N.

Tổng kinh phí thực hiện các cơ chế chính sách và huy động nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn xã Hòa Châu giai đoạn 2021-2024 là 8,294 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước 7,413 tỷ đồng; các tổ chức và nhân dân đóng góp 993,2 triệu đồng.

Năm 2024, xã đã thi công 4 công trình mương thoát nước với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng; đầu tư các tuyến mương nội đồng ở thôn Dương Sơn, Phong Nam, Quang Châu, mương thoát nước ở Đông Hòa. Nâng cấp, sửa chữa nhà phòng tránh thiên tai thôn Giáng Đông với kinh phí 700 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp điện chiếu sáng thôn Phong Nam với kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Ông Lê Đức Hùng – Chủ tịch UBND xã Hòa Châu. Ảnh: T.H.

Đồng thời lắp đặt 5 bộ thiết bị thể thao ngoài trời cho 5 thôn; đầu tư nâng cấp, mua sắm trang thiết bị đài truyền thanh xã, hệ thống kết nối công nghệ thông tin 4 cụm IP và 8 loa.

Các công trình trường học, trạm y tế, lắp đặt điện chiếu sáng, chợ, nhà văn hóa, hội trường đa năng, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi cũng được đầu tư nâng cấp khang trang, diện mạo xã Hòa Châu ngày càng thay đổi hiện đại, phát triển đi lên.

Hòa Châu xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp. Ảnh: T.H.

Ngoài ra, xã Hòa Châu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương đầu tư tuyến đường chính thôn Tây An, Quang Châu đi đường vành đai Hòa Phước – Hòa Khương; tuyến đường Quốc lộ 1A đi thôn Phong Nam nối đường ĐT605; tuyến đường Giáng Đông đi Dương Sơn nối đường ĐT605 theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm; thi công công trình nhà văn hóa thôn Bàu Cầu, Tây An, nhà phòng tránh thiên tai khu vực thôn Phong Nam....

Với định hướng phát triển đô thị văn minh – hiện đại, Hòa Châu chú trọng công tác xây dựng cảnh quan môi trường với hoạt động "Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp" ngày càng được nhân dân hưởng ứng; triển khai hiệu quả mô hình "Câu lạc bộ môi trường", "Khu dân cư thân thiện với môi trường", "Mái nhà xanh", thu gom và phân loại rác tại nguồn....

Đặc biệt, địa phương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo thực hiện tốt một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số đa lĩnh vực.

Thương mại – dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của xã Hòa Châu. Ảnh: T.H.

Theo ông Hùng, trong năm 2024, văn hóa xã hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tổ chức thành công Lễ hội rước mục đồng góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng mức; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt kết quả cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hiện nay, xã Hòa Châu triển khai xây dựng thôn thông minh tại thôn Bàu Cầu và Phong Nam; xã đạt 3/6 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2025.

Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ

Ông Hùng cho hay, năm 2024 địa phương tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ (TMDV), tiểu thủ công nghiệp (TTCN), giảm tỷ trọng nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Từ đó đời sống nhân dân ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 71,12 triệu đồng/năm.

Hòa Châu xây dựng làng cổ Phong Nam trở thành làng kiểu mẫu có bản sắc riêng. Ảnh: T.H.

Năm 2024, tổng giá trị sản xuất xã Hòa Châu đạt 2.131,97 tỷ đồng, đạt 103,25% so với Nghị quyết HĐND. Trong đó, giá trị TMDV đạt 1.399,98 tỷ đồng; TTCN và xây dựng đạt 660,61 tỷ đồng; nông nghiệp đạt 71,38 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực TMDV, xã hiện có 1.087 hộ sản xuất kinh doanh, tăng 131 hộ so với cuối năm 2023. Các hoạt động chủ yếu tập trung tại các tuyến đường Phạm Hùng, ĐT605, Nguyễn Hồng Ánh, Quốc lộ 1A, Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, các siêu thị, các chợ.

Các ngành nghề TTCN và xây dựng cũng được quan tâm đầu tư phát triển, tập trung vào nhóm ngành nghề có thế mạnh của địa phương như: gia công cơ khí, sản xuất đồ gỗ, may mặc....

Cùng với đó, xã Hòa Châu hướng dẫn, hỗ trợ duy trì sản xuất các ngành nghề truyền thống như bánh khô mè Quang Châu, bánh tráng Thi Chung thôn Đông Hòa; bánh ít, bánh tráng thôn Phong Nam; dịch vụ cưới hỏi, chế biến thực phẩm, các loại thức ăn nhanh được mua bán dưới hình thức thương mại điện tử....

Làng Phong Nam làm say lòng những người thích hoài niệm. Đến với làng cổ Phong Nam, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác yên bình, lâng lâng với hương lúa thoang thoảng, nghe tiếng gió rì rào từ những rặng tre, hàng cau, để tìm về miền ký ức xa xăm. Ảnh: V.N.

Đặc biệt tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất. Năm 2024, xã giải quyết cho 1.584 hộ vay từ kênh chính sách xã hội, tổng dư nợ 87,998 tỷ đồng.

Về nông nghiệp, địa phương tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi mới để tạo nguồn thu nhập ổn định.

UBND xã Hòa Châu phối hợp với Hội Nông dân xã vận động 8 hội viên nông dân Tổ hợp tác hoa Dương Sơn mở rộng thêm 4.000m2 đất để sản xuất hoa công nghệ cao, nâng diện tích ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất hoa, cây cảnh lên 70% diện tích (3,5/4,5ha). Trong thời gian đến, địa phương sẽ triển khai mô hình sản xuất hoa kết hợp phục vụ tham quan, trải nghiệm, du lịch.

Xã đã công nhận sản phẩm OCOP 3 sao đối với sản phẩm Bánh khô mè Cô Đây; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, mã vùng sản phẩm đối với lúa hữu cơ thôn Phong Nam và hành hương Tây An; đăng ký lập hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP đối với sản phẩm "Tré bà Năm" và "Gạo lức xây dối" trong năm 2025.

Ông Ngô Văn Xí – Trưởng thôn Phong Nam chia sẻ: Thời gian qua, địa phương tập trung xây dựng làng cổ Phong Nam trở thành làng kiểu mẫu có bản sắc riêng. Ngày 1/3/2025 UBND xã Hòa Châu đã tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Nông nghiệp sinh thái Hòa Châu; đồng thời công bố Đề án phát triển Làng Du lịch văn hóa đặc trưng Phong Nam.

Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Nông nghiệp sinh thái Hòa Châu được thành lập nhằm phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy giá trị văn hóa và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã Hòa Châu. Với phương châm "Phát triển bền vững, bảo vệ thiên nhiên, phát huy giá trị cộng đồng".