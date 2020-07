Đà Nẵng: Xử phạt cửa hàng bán bánh mì mốc

Trước đó, ngày 6/7, một tài khoản mạng xã hội có tên L.T.K.D đăng tải thông tin sau khi mua bánh mì tại một cửa hàng A.Q trên đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về cho con ăn thì tá hỏa khi phát hiện bên trong phần nhân xúc xích đã bị meo mốc, bốc mùi ôi thiu.



Tài khoản mạng xã hội có tên L.T.K.D đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh thông tin cảnh báo bánh mì mua ở cửa hàng AQ bị mốc (Ảnh: Báo CADN)

Nhận tin báo, ngày 8/7, Ban Quản lý ATTP TP Đà Nẵng đã lập đoàn thanh tra, phối hợp với chính quyền địa phương đi xác minh thông tin, kiểm tra đột xuất cơ sở bánh mì A.Q.

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở A.Q chỉ sản xuất và bày bán bánh mì ổ, với sản phẩm bánh mì nhân xúc xích theo phản ánh của công dân trên mạng xã hội, đã không còn bày bán tại cơ sở nữa nên đoàn thanh tra không tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và hồ sơ pháp lý thì phát hiện cơ sở A.Q không có “Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”. Đồng thời còn vi phạm các quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đoàn thanh tra của Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã lập biên bản vi phạm.

Ngày 16/7, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở A.Q đối với 2 hành vi phạm đã nêu trên với tổng số tiền là 27,5 triệu đồng và buộc cơ sở A.Q phải thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật đối với số bánh mì vi phạm nói trên.