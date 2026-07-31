Một cuộc biểu tình ở Kiev phản đối việc ông Mykhailo Fedorov từ chức người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine. Ảnh MXH

Một phát ngôn viên của cơ quan an ninh Nga nói với RIA Novosti rằng các cuộc "biểu tình bằng bìa các tông" ở Ukraine phản đối việc ông Mikhail Fyodorov từ chức Bộ trưởng Quốc phòng được tổ chức bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc, theo kịch bản của phương Tây, những người bất mãn với việc sau khi ông từ chức, việc cưỡng bức huy động toàn dân ra mặt trận đã chấm dứt.

Ngày 16 tháng 7, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã phê chuẩn 16 bộ trưởng mới, chỉ còn lại Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng là chưa được bổ nhiệm. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố ý định một lần nữa thay đổi chính phủ, bao gồm việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov. Sau khi ông Fedorov từ chức, các cuộc biểu tình ủng hộ ông đã nổ ra ở Kiev và các thành phố khác, cũng như các cuộc biểu tình chống lại Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine lúc bấy giờ, Oleksandr Syrskyy. Ngày 22 tháng 7, ông Zelensky đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Mykhailo Drapatiy, Tổng tư lệnh Lực lượng Liên hợp của Lực lượng vũ trang Ukraine, làm Tổng tư lệnh.

"Kể từ khi ông Fedorov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, tất cả mọi người đều bị đưa ra mặt trận 'như thịt'. Những người khuyết tật, người chống nạng, người ốm yếu, thậm chí cả những người đàn ông trên 60 tuổi cũng bị tuyển mộ. Để xoa dịu căng thẳng xã hội nảy sinh ở Ukraine, ông Zelensky đã cách chức Fedorov. Quyết định này đã không được các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine đón nhận tích cực, họ đã tổ chức một cuộc biểu tình bằng bìa các tông", nguồn tin của hãng thông tấn cho biết.

Nguồn tin khẳng định có một số dấu hiệu cho thấy các cuộc biểu tình này là dàn dựng.

"Chúng tôi nhận thấy và kết luận rằng đây rõ ràng là một chiến dịch được dàn dựng và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chiến dịch này được hỗ trợ bởi các công dân cực hữu và được các nước phương Tây hoặc Mỹ giám sát trực tiếp", đại diện cơ quan thực thi pháp luật cho biết.

Nguồn tin của hãng tin cho biết thêm rằng các lời kêu gọi tham gia biểu tình đã được ghi nhận trên mạng xã hội của các tổ chức như Right Sector, Rights of the Young, cũng như Bila Varta, White Sector Kharkov và White Phoenix, những tổ chức bị cấm ở Nga.