DABACO tham dự sự kiện 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường- khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển bền vững

Ông Lê Minh Hoan – Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thăm gian hàng Dabaco.

Dabaco mang đến hai không gian trưng bày nổi bật: Khu gian hàng FMCG (Fast Moving Consumer Goods) giới thiệu các sản phẩm chủ lực như trứng gà tươi Dabaco, trứng gà ăn liền Devi, xúc xích Dabaco, dầu ăn cao cấp Coba và Umi, thể hiện năng lực chế biến sâu và chiến lược phát triển chuỗi giá trị 3F+ (Feed – Farm – Food).

Gian hàng Vaccine ASF2, giới thiệu sản phẩm vắc xin do Dabaco nghiên cứu và sản xuất – minh chứng cho năng lực khoa học công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chăn nuôi.

Chủ tịch Tập đoàn DABACO, ông Nguyễn Như So trực tiếp tham dự và chỉ đạo công tác tổ chức, góp phần tạo nên một không gian trưng bày ấn tượng, chuyên nghiệp, đậm bản sắc Dabaco, thể hiện tầm nhìn và cam kết của Tập đoàn trong việc kiến tạo nền nông nghiệp bền vững, vì sức khỏe cộng đồng và tương lai quốc gia.

Ngày 12 tháng 11 năm 2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Môi trường long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Sự kiện có sự tham dự của Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cùng hơn 1.200 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hiệp hội, cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, đánh dấu chặng đường 80 năm hình thành, phát triển và cống hiến của ngành Nông nghiệp, Tài Nguyên và Môi trường - Ba trụ cột quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Qua tám thập kỷ, ngành đã khẳng định vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế hàng chục triệu nông dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái; đồng thời góp phần giữ vững ổn định chính trị, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sống của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: “Tám mươi năm qua là hành trình vẻ vang và đầy tự hào - bản hùng ca về ý chí, trí tuệ, khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Nông nghiệp và Môi trường, đã góp phần dựng xây một Việt Nam xanh, hùng cường và phát triển.”

Trải qua chiến tranh, tái thiết và công cuộc đổi mới, ngành nông nghiệp đã trở thành trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân, đưa Việt Nam từ nước thiếu ăn trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Từ các chủ trương đổi mới như Khoán 100, Khoán 10, đến Luật Đất đai 1993 và chương trình Xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, ổn định xã hội và giảm nghèo bền vững.

Song song với đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường không ngừng hoàn thiện thể chế, pháp luật và chiến lược phát triển, trở thành trụ cột của phát triển bền vững, gắn quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường với tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ rõ rệt: tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 42%, tỷ lệ thu gom rác thải đạt hơn 95%, vị trí xếp hạng phát triển bền vững tăng mạnh trong khu vực.

Năm 2025 đánh dấu một dấu mốc lịch sử mới khi Quốc hội khóa XV quyết nghị hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường, hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 1/3/2025. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Sau hợp nhất, Bộ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ toàn ngành vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều phong trào tiêu biểu được phát huy và nhân rộng như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp và Môi trường”, “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” và “Hành động giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”,…

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành giai đoạn 2020-2025 đạt 3,12%/năm, vượt mục tiêu đề ra. Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2024 đạt kỷ lục 62,5 tỷ USD, tăng gần 19% so với năm 2023 - mức tăng cao nhất trong hai thập kỷ, với 11 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD, trong đó 7 mặt hàng trên 3 tỷ USD.

Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện dân chủ, công khai, đúng người, đúng việc, chú trọng tôn vinh người lao động trực tiếp, tập thể cơ sở, vùng khó khăn. Trong 5 năm qua, toàn ngành đã được tặng thưởng: 15 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 65 Cờ thi đua của Chính phủ; 04 Huân chương Độc lập; 379 Huân chương Lao động các hạng; 606 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Hàng nghìn danh hiệu, bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ trưởng.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng thời tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu; 57 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với phương châm “Truyền thống - Đổi mới - Phát triển - Bền vững”, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nông dân cả nước biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, biến khát vọng thành sức mạnh cống hiến.