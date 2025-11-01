Đặc nhiệm Ukraine đổ bộ vào Pokrovsk, quyết tử chiến với quân Nga

Chiến sự đang diễn ra ác liệt ở Pokrovsk. Ảnh: UP.

Theo Reuters, Ukraine đã cử lực lượng đặc nhiệm tiến hành các hoạt động chiến đấu ở phía đông thành phố Pokrovsk đang bị bao vây. Hoạt động này cho thấy Ukraine đang phải vật lộn để ổn định tình hình tại thành phố có tầm quan trọng chiến lược này sau khi hàng chục binh sĩ Nga tiến vào vành đai của thành phố trong tháng này

Một nguồn tin từ Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 cho biết, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã đổ bộ bằng trực thăng Black Hawk cách đây vài ngày trong chiến dịch vốn bị phức tạp hóa do hoạt động máy bay không người lái của Nga.

Nguồn tin khác cho biết, hoạt động này được giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov giám sát và quân đội đã tiến đến các khu vực trong thành phố mà Nga tuyên bố chủ quyền và được Moscow coi là quan trọng đối với tuyến đường tiếp tế của Ukraine.

Trong đoạn video mà Reuters xem được, có thể thấy ít nhất 10 quân nhân đang xuống khỏi trực thăng trên một cánh đồng. Hãng thông tấn này không thể xác nhận độc lập địa điểm hoặc ngày tháng quay đoạn video.



Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết tình hình ở Pokrovsk, rất khó khăn, Nga đã tập trung nhóm tấn công chính của họ với 170.000 quân tại đó.



Theo tờ Ukrainian Pravda, có ít nhất 250 quân Nga trong thành phố - họ tham gia vào các cuộc đấu súng và tấn công quân Ukraine ở các vị trí, bao gồm cả những người điều khiển UAV.

Hậu cần cho Pokrovsk đang được máy bay không người lái kiểm soát hoàn toàn, quân đội Ukraine đang di chuyển 10-15 km đến vị trí này. Pokrovsk và Myrnograd có nguy cơ bị bao vây.

Dự án phân tích DeepState báo cáo rằng quân đội Nga đang tiếp tục xâm nhập vào thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk, dần dần tăng cường sự hiện diện của bộ binh và mở rộng các hoạt động phá hoại và trinh sát bên trong khu định cư.

Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng Nga đã triển khai khoảng 11.000 quân chiếm đóng để bao vây khu dân cư Pokrovskaya.