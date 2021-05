Đặc sản sấu non Hà Nội nhìn đã ứa nước miếng có giá rẻ chưa từng có, chị em tranh nhau mua găm ăn dần

Khoảng 1, 2 tuần gần đây, đặc sản sấu non Hà Nội được bán nhiều trên "chợ mạng". Mọi năm, do chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nên sấu non rất hiếm và khá đắt đỏ, nhiều người có tiền còn không kịp mua. Nhưng năm nay giá cả loại hàng này lại khác hẳn.

Chị Duyên, một tiểu thương ở chợ Hà Đông cho biết, bình thường chị bán rau củ các loại. Khoảng hơn một tuần nay, chị bắt đầu nhập sấu non: "Sấu non bắt đầu có từ khoảng chục ngày nay, nhưng số lượng vẫn còn ít vì mới đầu mùa. Mỗi ngày, tôi cố lắm cũng chỉ lấy được 5-7kg về bán và thường bán hết ngay chỉ trong chốc lát".

Tương tự, cô Hoa (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm) cũng bắt đầu bán sấu non từ đầu tuần này. Theo cô Hoa, sấu non đầu mùa thường được đông đảo chị em nội trợ tìm mua dù có vị chua gắt, hơi chát. Điều đáng ngạc nhiên là, sấu đầu mùa năm nay không cao như năm trước.

Cô Hoa chia sẻ: "Năm ngoái, đầu mùa tôi bán sấu non với giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, năm nay giá sấu giảm nhiều, chỉ còn 40.000 đồng/kg. Nếu mua 2kg thì giá còn 75.000 đồng".

Chị H. Lan (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa mua 2kg sấu đầu mùa tiết lộ: "Nhà tôi thích ăn sấu non vì hạt rất mềm. Sấu non ngoài nấu canh chua, luộc rau...thì dầm đường hoặc ngâm mắm cũng rất ngon. Năm nay sấu non đầu mùa rẻ hơn nhiều so với mọi năm. Tôi nghĩ có thể do ảnh hưởng của dịch COVID-19".

Không chỉ được bán ở chợ, sấu non còn đang tràn "chợ mạng". Một người bán hàng online ở Hà Nội cho biết, khoảng một tuần nay, ngày nào chị cũng bán được gần 20kg sấu non. Có ngày khách hỏi mua nhiều hơn nhưng chị không lấy được nhiều hàng để bán.

Sấu non được cạo sạch vỏ và hút chân không phục vụ các chị em

Theo người này, chỉ khoảng một tháng nữa, sấu ở miền Bắc sẽ vào chính vụ. Khi ấy, sấu to hơn, chắc quả và dày cùi. Giá sấu chính vụ cũng sẽ rẻ hơn nhiều, chỉ còn khoảng 20.000 đồng/kg, có thể còn thấp hơn nữa.

Không chỉ bán sấu tươi, nhiều người bán hàng online còn kỳ công hướng dẫn cách làm sấu non ngâm mắm tỏi ớt bán với giá 85.000 đồng/lọ 1kg. Sấu được đóng lọ sạch, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh có thể ăn trong 1 tháng.

Xách túi sấu 3kg treo lên xe, chị Nguyễn Thị Loan (Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy) chia sẻ: “Sấu ở gian đoạn này còn non, cùi dày, đậm vị, giòn, thơm và chưa có vị chua gắt nên ngoài chế biến canh chua còn có thể làm sấu ngâm mắm tỏi ớt. Hôm trước tôi mua 1kg về ngâm mắm mà chỉ 1 tuần là ăn hết, mùa hè nóng nực, có quả sấu ăn kèm cũng ngon miệng hẳn”.

Sấu là một loại quả được các bà nội trợ ưa chuộng bởi nó có thể chế biến được nhiều món ăn như nấu canh, vịt om sấu, ô mai sấu hay làm sấu ngâm đường làm nước uống giải nhiệt mùa hè.

Chia sẻ thêm cách làm sấu non ngâm mắm ngon, chị Loan cho biết: “Tôi mua sấu về nạo vỏ, bổ đôi, xếp tỏi, ớt xen kẽ với sấu để đảm bảo các quả sấu đều ngấm vị cay, sau đó đổ nước mắm đã đun sôi để nguội vào, đậy kín nắp. Khoảng 3 ngày sau khi các gia vị ngấm đủ vào sấu là có thể ăn được. Chấm nước mắm ngâm sấu với rau muống luộc, thịt chân luộc thì bao nhiêu cơm cũng hết”.



Hiện sấu non đầu mùa có giả rẻ chưa từng có nên rất đắt khách, nhiều chị em nội trợ đã tranh thủ mua về để "găm" ăn dần.

Cách bảo quản quả sấu để ăn quanh năm Để dự trữ sấu ăn quanh năm, bạn cần bảo quản sấu trong ngăn đá tủ lạnh, và bạn cũng cần lưu ý một số mẹo nhỏ sau: - Nên cạo sạch vỏ sấu (không nên gọt), rửa sạch, để thật ráo nước cho se mặt quả sấu lại. Nhiều người thường chỉ cắt cuống sấu cho hết nhựa chảy ra ngoài, để ráo nước rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Cách này cũng được, tuy nhiên, nếu sấu không cạo vỏ thì khi cho thẳng vào nấu canh sẽ có vị chát của vỏ. Hơn nữa, sấu còn tươi, cạo (hoặc gọt) vỏ rất dễ. Nếu để trong ngăn đá rồi sau đem rã đông mới cạo vỏ thì sấu nhũn ra, rất khó làm. - Lưu ý, không nên cho tất cả sấu vào chung một túi rồi để vào tủ lạnh, vì nếu để cả túi to, thì mỗi lần mở túi lấy sấu ăn, khiến một lượng hơi ẩm lớn sẽ vào túi, cả khối sấu sẽ dính chặt vào với nhau, khó lấy ra từng quả để nấu. Vì vậy, bạn hãy chia sấu ra làm nhiều túi nhỏ, với cách này, bạn sẽ lấy sấu dễ hơn rất nhiều.