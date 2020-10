Đại gia miền nam tậu McLaren 720S Spider và loạt đồ hiệu khủng tặng vợ: Chuẩn tuýp soái ca của chị em

Siêu phẩm McLaren 720S Spider được vị đại gia miền nam cất công mua tận từ ngoài Hà Nội và là chiếc thứ 2 tại Việt Nam sở hữu nước sơn ngoại thất màu cam nổi bật.

Mới đây, một vị đại gia tại TP.Hồ Chí Minh đã chi một số tiền khủng để tậu siêu phẩm McLaren 720S Spider màu cam thứ 2 tại Việt Nam dành tặng vợ của mình. Theo tìm hiểu, chiếc xe này được đưa về nước thông qua một công ty nhập khẩu xe hơi lớn ở thủ đô Hà Nội.

Siêu phẩm McLaren 720S Spider là một trong những cái tên đã không còn xa lạ với bất cứ dân mê xe nào trên thế giới và tại Việt Nam. So với những chiếc 720S Spider đang có mặt trong nước, chiếc 720S Spider này nổi bật hơn không chỉ nhờ "bộ cánh" màu cam rực rỡ mà còn ở trang bị cánh gió đuôi xe được làm từ sợi carbon. Đây cũng là một trong những trang bị cực hiếm trên các mẫu McLaren tại Việt Nam hiện nay.

Đáng chú ý, bên cạnh siêu phẩm McLaren 720S Spider này, vị "soái ca" miền nam còn tặng vợ mình combo với đầy đủ phụ kiện thời trang hàng hiệu như dép và túi của thương hiệu Hermes, đồng hồ Richard Mille tiền tỷ... Tất cả đều được đặt mua theo đúng tông màu trùng với chiếc 720S Spider.

So với biến thể 720S Coupe, sự khác biệt lớn nhất trong thiết kế của 720S Spider chính là phần mui cứng có thể thu vào, các cửa sổ sau chỉnh điện và các cột trụ mới. Ngoài ra, McLaren 720S Spider có trọng lượng khô là 1.322kg, nặng hơn 49kg so với coupe bởi vì hệ thống mui cứng và phần chứa mui. Đặc biệt, phần mui này có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 50 km/h, hơn hẳn 650 Spider (phạm vi 30 km/h) và cũng hoạt động êm ái gấp đôi so với Super Series mui trần thế hệ đầu tiên.

McLaren 720S Spider được xây dựng trên cấu trúc khung sợi carbon Monocage II-S - phát triển từ Monocage II của người anh em coupe. Hệ thống khí động học dưới gầm xe cũng đã được sửa đổi để đảm bảo nó tương thích với phần thân sau mới và cánh gió đuôi chủ động thể thao (có thiết lập chuyển động khác với chiếc coupe).

"Trái tim" của McLaren 720S Spider là khối động cơ xăng tăng áp kép V8 4.0 lít sản sinh công suất 710 mã lực và 769Nm mô-men xoắn cực đại, tương tự như phiên bản Coupe, đi kèm là hộp số tự động tuần tự 7 cấp giúp xe chỉ cần 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Tốc độ tối đa của xe đạt 325 km/h.

Hoàng Vũ (Tuoitrethudo)

Ảnh: Đoàn Di Băng / Phan Dũng