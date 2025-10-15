Đại gia tháo chạy khỏi cuộc chiến cà phê tại Việt Nam, đóng cửa quán, cho thuê mặt bằng nhiều nơi

Café Amazon đóng cửa một số quán, có nơi rao cho thuê

Café Amazon bắt đầu vào Việt Nam từ cuối năm 2020, tập trung tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Đây là chuỗi cà phê có quy mô lớn nhất Thái Lan.

Tuy nhiên, Công ty Central Plaza Hotel (Centel) của Thái Lan vừa thông báo sẽ rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam, theo Insider Retail. Điều này dẫn đến việc giải thể Công ty CP Tập đoàn ORC Coffee Passion (ORCG) - đơn vị đang vận hành chuỗi Café Amazon tại Việt Nam.

ORCG là liên doanh giữa Central Restaurants Group (Việt Nam) - một công ty con của Centel, nắm giữ 40% cổ phần. Còn PTTOR International Holdings (Singapore) - công ty con của PTT Oil and Retail Business - một tập đoàn đã niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan - nắm giữ 60% còn lại.

Centel cho biết lý do rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam là để sắp xếp lại các ưu tiên kinh doanh và thích ứng với những thách thức của thị trường.

Cửa hàng Café Amazon nằm tại góc đường Đinh Tiên Hoàng và đường Nguyễn Văn Thủ dù đang hoạt động những đã được dán thông tin cho thuê. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình hình kinh doanh của các cửa hàng Café Amazon đang phần nào phản ánh quyết định mới nhất của doanh nghiệp đang điều hành chuỗi.

Tại TP.HCM, thị trường chuỗi cà phê luôn rất sôi động. Tuy nhiên, gần đây, cửa hàng Café Amazon tại vòng xoay Ngã Sáu Công trường Dân Chủ đã đóng cửa. Đây được xem là nơi có vị trí kinh doanh đắc địa nhất của Café Amazon. Bởi Ngã Sáu Công trường Dân Chủ được xem là “chiến trường” khốc liệt của các chuỗi cà phê cũng như các thương hiệu trong ngành F&B.

Không chỉ đóng cửa quán Café Amazon tại vòng xoay Ngã Sáu Công trường Dân Chủ, thương hiệu này cũng đã chấm dứt hoạt động cửa hàng Café Amazon Nguyễn Kiệm.

Trong khi đó, cửa hàng Café Amazon nằm tại góc đường Đinh Tiên Hoàng và đường Nguyễn Văn Thủ dù vẫn hoạt động bình thường nhưng bên ngoài đã bắt đầu dán thông tin cho thuê mặt bằng.

Không chỉ cửa hàng này, một số môi giới bất động sản cũng đã đăng rao cho thuê một số mặt bằng đắc địa mà Cafe Amazon đang sở hữu như 162 Nguyễn Thái Bình, 822 Sư Vạn Hạnh.

Không đấu nổi tại cuộc chiến cà phê

Café Amazon là thương hiệu cà phê nổi tiếng của Thái Lan với hàng nghìn cửa hàng và đang có mặt tại hơn 10 quốc gia khác với hệ thống gần 300 điểm bán quốc tế.

Một trong những cửa hàng đầu tiên của Café Amazon tại TP.HCM. Ảnh: H.P

Café Amazon bắt đầu vào Việt Nam từ cuối năm 2020. Thời điểm đó, đại diện Café Amazon cho biết Việt Nam là điểm sáng đầu tư trong bối cảnh Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu.

Chuỗi có kế hoạch mở rộng hệ thống khắp Việt Nam. Dù không tiết lộ mục tiêu sẽ có bao nhiêu cửa hàng cụ thể nhưng Café Amazon cho biết đang thử nghiệm các mô hình nhượng quyền phù hợp với nhà đầu tư tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Café Amazon chỉ mở rộng chuỗi trong khoảng 2 năm đầu tiên có mặt, sau đó, tốc độ mở rộng chững lại cho đến nay.

Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM được xem là “chiến trường cà phê” khi hàng loạt thương hiệu từ nội đến ngoại cạnh tranh nhau khốc liệt.

Theo các chuyên gia, việc thích ứng thị trường và chinh phục khẩu vị của người Việt với các chuỗi cà phê ngoại là không hề dễ dàng. Bằng chứng là trước Café Amazon, một loạt thương hiệu ngoại khác cũng đã tháo chạy khỏi thị trường Việt Nam.