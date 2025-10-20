Cổ phiếu GEE, GEX tăng trưởng mạnh mẽ, đưa tài sản ông Nguyễn Văn Tuấn vượt mốc 13.000 tỷ đồng

Cổ phiếu họ GELEX: Khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ tiềm lực phát triển

Tuần vừa qua, thị trường chứng khoán đã chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của nhóm cổ phiếu "họ GELEX", thu hút sự quan tâm lớn khi GEX và GEE liên tục tăng trần và trở thành tâm điểm nhờ vào các yếu tố nội tại và chiến lược kinh doanh rõ ràng.

Cổ phiếu GEX đã có đà tăng mạnh từ vùng 55.000 đồng/cổ phiếu lên 61.500 đồng/cổ phiếu (kết phiên cuối tuần ngày 17/10). Thậm chí có phiên chạm mức 65.400 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong 1 năm qua, cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng bền vững. Tính từ đầu năm, cổ phiếu GEX đã tăng 260%.



Diễn biến cổ phiếu GEX của Tập đoàn Gelex thời gian qua. Ảnh: FireAnt

Đáng chú ý, GEE của Gelex Electric đã có một hành trình tăng trưởng ngoạn mục trong hơn 9 tháng đầu năm 2025. Từ mức giá 27.250 đồng/cổ phiếu (31/12/2024), thị giá GEE đã vươn lên mốc 182.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng trưởng ấn tượng 508%.

Mức tăng trưởng này đã khẳng định vị thế dẫn đầu của GEE trong cuộc đua về hiệu suất giá năm nay, vượt xa nhiều cổ phiếu lớn khác trong nhóm. Đà tăng này cũng đưa giá trị vốn hóa của GELEX lên hơn 60.000 tỷ đồng, tương đương 2,3 tỷ USD.

Diễn biến cổ phiếu GEE trong thời gian qua. Ảnh: FireAnt

Sự tăng trưởng của GELEX không chỉ đến từ kết quả kinh doanh tích cực (công ty con GEE ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 329% so với cùng kỳ) mà còn được thúc đẩy bởi các yếu tố tiềm năng lớn: đó là kế hoạch IPO Hạ tầng GELEX.

Thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty thành viên Hạ tầng GELEX được kỳ vọng sẽ không chỉ huy động nguồn vốn lớn cho các dự án trọng điểm về hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng tái tạo, mà còn "mở khóa" giá trị tiềm ẩn và nâng tầm toàn bộ hệ sinh thái Gelex.

Khối tài sản của doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn tăng mạnh

Với vai trò là cổ đông cá nhân lớn nhất tại GELEX, trực tiếp nắm giữ hơn 213,2 triệu cổ phiếu GEX (tương đương tỷ lệ 23,63%), đà tăng trưởng của cổ phiếu đã trực tiếp gia tăng khối tài sản của ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1984), Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX.

Nhờ vào sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của thị giá cổ phiếu, giá trị cổ phiếu GEX ông Tuấn đang nắm giữ đã đạt mốc hơn 13.113 tỷ đồng, tăng vượt trội hơn 9.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex.

Ngoài ra, ông Tuấn còn sở hữu 720.000 cổ phiếu GEE. Tính theo giá đóng cửa cuối tuần qua, khối tài sản này trị giá hơn 131 tỷ đồng, tăng hơn 113 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng cộng, khối tài sản trên sàn chứng khoán mà ông Nguyễn Văn Tuấn đang nắm giữ (cả GEE và GEX) đã đạt khoảng hơn 13.244 tỷ đồng.

Mới đây, bà Đào Thị Lơ (mẹ ruột ông Nguyễn Văn Tuấn) cũng đã tăng sở hữu thêm 12 triệu cổ phiếu GEX, nâng tổng tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan lên hơn 28,003% vốn tại GEX. Điều này thể hiện sự tin tưởng và cam kết dài hạn vào triển vọng phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn GELEX.