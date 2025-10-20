Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Cổ phiếu GEE, GEX tăng trưởng mạnh mẽ, đưa tài sản ông Nguyễn Văn Tuấn vượt mốc 13.000 tỷ đồng

Phương Thảo Thứ hai, ngày 20/10/2025 05:41 GMT+7
Nhóm cổ phiếu "họ GELEX" đang chứng minh tiềm năng vượt trội của mình trên thị trường. Với nền tảng vững chắc và triển vọng kinh doanh tích cực, cổ phiếu GEX và GEE đã đồng loạt tăng trưởng ấn tượng, ghi nhận mức tăng hàng trăm phần trăm chỉ trong vài tháng. Chính đà bứt phá mạnh mẽ này đã đưa khối tài sản của doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn vươn lên đỉnh cao mới, vượt mốc 13.000 tỷ đồng.
Cổ phiếu họ GELEX: Khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ tiềm lực phát triển

Tuần vừa qua, thị trường chứng khoán đã chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của nhóm cổ phiếu "họ GELEX", thu hút sự quan tâm lớn khi GEX và GEE liên tục tăng trần và trở thành tâm điểm nhờ vào các yếu tố nội tại và chiến lược kinh doanh rõ ràng.

Cổ phiếu GEX đã có đà tăng mạnh từ vùng 55.000 đồng/cổ phiếu lên 61.500 đồng/cổ phiếu (kết phiên cuối tuần ngày 17/10). Thậm chí có phiên chạm mức 65.400 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong 1 năm qua, cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng bền vững. Tính từ đầu năm, cổ phiếu GEX đã tăng 260%.

Diễn biến cổ phiếu GEX của Tập đoàn Gelex thời gian qua. Ảnh: FireAnt

Đáng chú ý, GEE của Gelex Electric đã có một hành trình tăng trưởng ngoạn mục trong hơn 9 tháng đầu năm 2025. Từ mức giá 27.250 đồng/cổ phiếu (31/12/2024), thị giá GEE đã vươn lên mốc 182.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng trưởng ấn tượng 508%.

Mức tăng trưởng này đã khẳng định vị thế dẫn đầu của GEE trong cuộc đua về hiệu suất giá năm nay, vượt xa nhiều cổ phiếu lớn khác trong nhóm. Đà tăng này cũng đưa giá trị vốn hóa của GELEX lên hơn 60.000 tỷ đồng, tương đương 2,3 tỷ USD.

Diễn biến cổ phiếu GEE trong thời gian qua. Ảnh: FireAnt

Sự tăng trưởng của GELEX không chỉ đến từ kết quả kinh doanh tích cực (công ty con GEE ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 329% so với cùng kỳ) mà còn được thúc đẩy bởi các yếu tố tiềm năng lớn: đó là kế hoạch IPO Hạ tầng GELEX.

Thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty thành viên Hạ tầng GELEX được kỳ vọng sẽ không chỉ huy động nguồn vốn lớn cho các dự án trọng điểm về hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng tái tạo, mà còn "mở khóa" giá trị tiềm ẩn và nâng tầm toàn bộ hệ sinh thái Gelex.

Khối tài sản của doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn tăng mạnh

Với vai trò là cổ đông cá nhân lớn nhất tại GELEX, trực tiếp nắm giữ hơn 213,2 triệu cổ phiếu GEX (tương đương tỷ lệ 23,63%), đà tăng trưởng của cổ phiếu đã trực tiếp gia tăng khối tài sản của ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1984), Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX.

Nhờ vào sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của thị giá cổ phiếu, giá trị cổ phiếu GEX ông Tuấn đang nắm giữ đã đạt mốc hơn 13.113 tỷ đồng, tăng vượt trội hơn 9.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex.

Ngoài ra, ông Tuấn còn sở hữu 720.000 cổ phiếu GEE. Tính theo giá đóng cửa cuối tuần qua, khối tài sản này trị giá hơn 131 tỷ đồng, tăng hơn 113 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng cộng, khối tài sản trên sàn chứng khoán mà ông Nguyễn Văn Tuấn đang nắm giữ (cả GEE và GEX) đã đạt khoảng hơn 13.244 tỷ đồng.

Mới đây, bà Đào Thị Lơ (mẹ ruột ông Nguyễn Văn Tuấn) cũng đã tăng sở hữu thêm 12 triệu cổ phiếu GEX, nâng tổng tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan lên hơn 28,003% vốn tại GEX. Điều này thể hiện sự tin tưởng và cam kết dài hạn vào triển vọng phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn GELEX.

Gelex (GEX) báo lãi tăng vọt hơn 138% lên 693,8 tỷ đồng, đại gia Tuấn 'Mượt' gom 10 triệu cp

Gelex (GEX) báo lãi tăng vọt hơn 138% lên 693,8 tỷ đồng, đại gia Tuấn "Mượt" gom 10 triệu cp

Doanh nghiệp của đại gia 8X “Tuấn mượt” ghi nợ 21.360 tỷ đồng

Doanh nghiệp của đại gia 8X “Tuấn mượt” ghi nợ 21.360 tỷ đồng

Chi tiếp 650 tỷ, đại gia 8x Tuấn 'mượt' đã hoàn thành 'mộng lớn'

Chi tiếp 650 tỷ, đại gia 8x Tuấn "mượt" đã hoàn thành "mộng lớn"

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai: ‘Yêu cầu photo sổ đỏ không phải thủ tục hành chính’

Cục Quản lý đất đai khẳng định, việc thu thập bản sao sổ đỏ nhằm chuẩn hóa, đồng bộ thông tin, không phải là thủ tục hành chính.

Hà Nội mở bán 466 căn nhà ở xã hội, giá bán 20,6 triệu đồng/m2

Nhà đất
Hà Nội mở bán 466 căn nhà ở xã hội, giá bán 20,6 triệu đồng/m2

Cổ phiếu 'họ' Vingroup cứu thị trường, lực cầu bắt đáy xuất hiện

Nhà đất
Cổ phiếu 'họ' Vingroup cứu thị trường, lực cầu bắt đáy xuất hiện

Hà Nội: Xếp hàng từ nửa đêm “săn” suất mua nhà ở xã hội tại Đông Anh

Nhà đất
Hà Nội: Xếp hàng từ nửa đêm “săn” suất mua nhà ở xã hội tại Đông Anh

Hải Phát Land được Hà Nội giao hơn 1,5 ha đất làm dự án khu nhà ở thấp tầng tại vùng ngoại thành

Nhà đất
Hải Phát Land được Hà Nội giao hơn 1,5 ha đất làm dự án khu nhà ở thấp tầng tại vùng ngoại thành

Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Tăng dữ dội gần 5%, chiều nay trong nước sẽ tăng giá?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Tăng dữ dội gần 5%, chiều nay trong nước sẽ tăng giá?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 23/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay tăng rất mạnh trên 2,7 USD/thùng, mức tăng sốc gần 5% theo ngày.

'Hãy bắt Putin trả giá', Châu Âu bồn chồn trước thảm họa
Điểm nóng

"Hãy bắt Putin trả giá", Châu Âu bồn chồn trước thảm họa

Điểm nóng

Cuộc điện đàm giữa hai ông Putin và Trump, cuộc gặp dự kiến của các nhà lãnh đạo tại Budapest, tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng "vấn đề lãnh thổ (ở Ukraine) không liên quan gì đến ông ấy", và lời chỉ trích gay gắt mà ông ấy dành cho ông Zelensky - tất cả những điều này chỉ đơn giản là khiến quân đội châu Âu choáng váng. Trong nhiều ngày, họ ngồi im lặng, hy vọng sương mù sẽ tan và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 23/10: “Chưa chắc doanh nghiệp đi trước đã là hay”
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 23/10: “Chưa chắc doanh nghiệp đi trước đã là hay”

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 23/10: Ông Lê Bảo Nguyên, Phó tổng giám đốc CTCP Công nghệ số SSI (SSID) nhận định, tài sản mã hoá là một thị trường rất rủi ro và doanh nghiệp cần biết cách xử lý những rủi ro này.

Phú Lương (Tuyên Quang): Thoát nghèo bền vững từ 'vị ngọt' cây mía và tư duy làm kinh tế mới
Nhà nông

Phú Lương (Tuyên Quang): Thoát nghèo bền vững từ "vị ngọt" cây mía và tư duy làm kinh tế mới

Nhà nông

Xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang hôm nay đang "thay da đổi thịt" từng ngày. Vùng đất này không chỉ tìm lại được "vị ngọt" truyền thống từ cây mía mà còn đang vươn lên mạnh mẽ bằng những mô hình kinh tế đa dạng. Đó là câu chuyện về sự thay đổi tư duy, về mối liên kết "4 nhà" bền chặt và một khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người nông dân.

Xóa bỏ “cục bộ địa phương”
Kính đa tròng

Xóa bỏ “cục bộ địa phương”

Kính đa tròng

Chủ trương bố trí 100% Bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải người địa phương là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của Đảng trong xóa bỏ “cục bộ địa phương”, cơ chế thân hữu, tạo đột phá về minh bạch, liêm chính và hiệu quả lãnh đạo.

Một con cá sấu nặng 50kg bỗng nhiên xuất hiện giữa khu dân cư biển Gia Lai, người dân giao nộp ngay cho kiểm lâm
Nhà nông

Một con cá sấu nặng 50kg bỗng nhiên xuất hiện giữa khu dân cư biển Gia Lai, người dân giao nộp ngay cho kiểm lâm

Nhà nông

Chiều 22/10, một người dân tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) bất ngờ phát hiện và bắt được một con cá sấu nặng khoảng 50kg ngay trong khu dân cư. Điều đáng chú ý, theo chính quyền địa phương, trên địa bàn không có hộ dân nào nuôi cá sấu. Con cá sấu này được xác định thuộc loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm IB và đã được người dân chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.

Nghệ sĩ Nhân dân là 'ông hoàng cải lương' được nhiều khán giả tặng tiền ngay trên sân khấu
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là "ông hoàng cải lương" được nhiều khán giả tặng tiền ngay trên sân khấu

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương xúc động khi được khán giả lên sân khấu tặng tiền trong đêm diễn từ thiện tại nhà hàng của Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long.

Liverpool thắng đậm Frankfurt, HLV Arne Slot nói thẳng 1 điều
Thể thao

Liverpool thắng đậm Frankfurt, HLV Arne Slot nói thẳng 1 điều

Thể thao

Liverpool đã ngắt được chuỗi 4 trận thua liên tiếp khi ngược dòng để hạ gục Frankfurt 5-1 tại lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League và HLV Arne Slot tỏ ra rất phấn khích với chiến thắng này.

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực nghiêm trọng trong giới trẻ: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân sâu xa và cách giải quyết
Pháp luật

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực nghiêm trọng trong giới trẻ: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân sâu xa và cách giải quyết

Pháp luật

Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực nghiêm trọng trong giới trẻ, PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), chuyên gia tâm lý học đã có những phân tích nguyên nhân sâu xa vì sao xảy ra tình trạng đó và chia sẻ về cách tiếp cận, xử lý tình trạng đáng báo động này.

Thứ quả chua chua, ngọt ngọt trồng ở vùng biển Lâm Đồng lần đầu tiên được cấp giấy chứng nhận VietGAP
Nhà nông

Thứ quả chua chua, ngọt ngọt trồng ở vùng biển Lâm Đồng lần đầu tiên được cấp giấy chứng nhận VietGAP

Nhà nông

Ngày 22/10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao Giấy chứng nhận VietGAP cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Được, nông dân trồng chanh dây ra quả ăn chua chua, ngọt ngọt ở tổ 3, thôn Tiến Hòa, phường Tiến Thành(xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), hiệu lực Giấy chứng nhận VietGAP đến ngày 24/8/2028.

Ở tỉnh Phú Thọ mới, có một ông nông dân giàu nhất về đồ cổ, xếp trong nhà 1.000 cổ vật Mường Hòa Bình quý hiếm
Nhà nông

Ở tỉnh Phú Thọ mới, có một ông nông dân giàu nhất về đồ cổ, xếp trong nhà 1.000 cổ vật Mường Hòa Bình quý hiếm

Nhà nông

Giữa thung lũng Mường Vang, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) yên bình có một ông nông dân giàu nhất tỉnh về đồ cổ, sở hữu "bảo tàng" gần 1.000 cổ vật Mường Hòa Bình quý hiếm. Đó là Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh, xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ.

'Cây tỷ đô' đang bị 'uy hiếp tính mạng', tỉnh Đồng Tháp (gồm cả tỉnh Tiền Giang trước đây) đang tập trung 'giải cứu'
Nhà nông

"Cây tỷ đô" đang bị "uy hiếp tính mạng", tỉnh Đồng Tháp (gồm cả tỉnh Tiền Giang trước đây) đang tập trung "giải cứu"

Nhà nông

Hiện, tỉnh Đồng Tháp (bao gồm cả tỉnh Tiền Giang trước sáp nhập) vừa phải lo chống lũ, vừa ngăn mặn để giải cứu vườn sầu riêng bị ngập úng, nhiễm mặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại thứ "cây tỷ đô" này.

Real Madrid thắng Juventus, HLV Alonso tái hiện kỳ tích của Mourinho và Ancelotti
Thể thao

Real Madrid thắng Juventus, HLV Alonso tái hiện kỳ tích của Mourinho và Ancelotti

Thể thao

Với chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Juventus, HLV Carlo Ancelotti đã tái hiện thành tích đáng nể của các HLV Josef Heynckes, Carlos Queiroz, Jose Mourinho và Carlo Ancelotti.

Cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư theo quy định mới nhất
Bạn đọc

Cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư theo quy định mới nhất

Bạn đọc

Tình trạng đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư ngày càng phổ biến, đặc biệt ở các đô thị mở rộng hoặc khu ven làng xã. Nhiều hộ dân muốn chuyển mục đích sử dụng hoặc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhưng gặp vướng mắc do đất không nằm trong quy hoạch. Luật Đất đai 2024 và Nghị định 101/2024/NĐ-CP đã có những quy định cụ thể, mở ra hướng giải quyết minh bạch hơn cho loại đất này.

Ông Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Quảng Ngãi trồng cây gì, nuôi con gì mà tính sơ sơ đã lãi 2,6 tỷ/năm?
Nhà nông

Ông Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ tỉnh Quảng Ngãi trồng cây gì, nuôi con gì mà tính sơ sơ đã lãi 2,6 tỷ/năm?

Nhà nông

Từ chăn nuôi, trồng rừng, trồng cây ăn trái, tổng thu mỗi năm của gia đình ông Nguyễn Nhẫn, thôn Kim Thành Thượng, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi lên tới hơn 4,5 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, lãi ròng gần 2,6 tỷ đồng (chưa kể tới nguồn thu từ kinh doanh, phân phối nông sản)…Ông Nguyễn Nhẫn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Xôn xao phát ngôn 'insulin tăng là làm hại buồng trứng': Bác sĩ cảnh báo gấp
Xã hội

Xôn xao phát ngôn "insulin tăng là làm hại buồng trứng": Bác sĩ cảnh báo gấp

Xã hội

Trước việc một người được cho là bác sĩ có hơn 1,1 triệu người theo dõi trên Facebook gây xôn xao khi nói "insulin tăng... làm hại buồng trứng", bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã lên tiếng chỉ rõ sự thật.

Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống: Nông dân Thủ đô kiến tạo nông thôn hiện đại bằng '3 tiên phong' (Bài 4)
Nhà nông

Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống: Nông dân Thủ đô kiến tạo nông thôn hiện đại bằng "3 tiên phong" (Bài 4)

Nhà nông

Với hơn 415.000 hội viên, Hội Nông dân TP Hà Nội đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Nông dân cũng chính là lực lượng tiên phong trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh và góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển văn hiến, văn minh, hiện đại.

Giống lúa gì trồng ở Ninh Bình mang tên hạt cau, hạt gạo đen, ban đầu lác đác cấy, nay hàng ngàn hecta, cả làng thơm?
Nhà nông

Giống lúa gì trồng ở Ninh Bình mang tên hạt cau, hạt gạo đen, ban đầu lác đác cấy, nay hàng ngàn hecta, cả làng thơm?

Nhà nông

Lúa nếp hạt Cau hay Nếp đen (cho gạo đen) là giống lúa cổ truyền quý giá được gieo cấy nhiều ở xã Kỳ Phú (huyện Nho Quan), huyện Kim Sơn và một số vùng khác trong tỉnh Bình (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định sáp nhập, hợp nhất). Lúa nếp hạt Cau là giống lúa cảm quang, trong năm chỉ cấy được duy nhất một vụ...

Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, gọi tên 2 làng nào ở Tuyên Quang, Lạng Sơn?
Nhà nông

Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, gọi tên 2 làng nào ở Tuyên Quang, Lạng Sơn?

Nhà nông

Việt Nam vừa có 2 đại diện được nhận Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất 2025” của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc. Việc thôn Lô Lô Chải, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trước đây) và thôn Quỳnh Sơn, tỉnh Lạng Sơn được chọn là Làng Du lịch tốt nhất thế giới thể hiện sự ghi nhận của quốc tế với nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn giá trị văn hóa bản địa; phát triển du lịch bền vững.

Việt Nam - Phần Lan mở rộng hợp tác nông nghiệp, lâm nghiệp và môi trường
Nhà nông

Việt Nam - Phần Lan mở rộng hợp tác nông nghiệp, lâm nghiệp và môi trường

Nhà nông

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường nước Cộng hòa Phần Lan đã ký kết văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy đuổi, chặn xe, xúc phạm cảnh sát giao thông; táo tợn cướp tại tiệm vàng
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy đuổi, chặn xe, xúc phạm cảnh sát giao thông; táo tợn cướp tại tiệm vàng

Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng truy đuổi, chặn xe, xúc phạm cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Gia Lai; táo tợn cướp tại tiệm vàng ở Quảng Ninh; phát hiện tài xế ô tô say "ngất ngưởng", nồng độ cồn vượt gấp 3 lần mức kịch khung... là những tin nóng 24 giờ qua.

Cá sủ bạc toàn thịt ít xương ở sông Tiền qua Đồng Tháp ngon cỡ nào mà dân câu 'săn' hoài, tìm mải miết
Nhà nông

Cá sủ bạc toàn thịt ít xương ở sông Tiền qua Đồng Tháp ngon cỡ nào mà dân câu "săn" hoài, tìm mải miết

Nhà nông

Ngư dân ven sông Tiền ở vùng Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang…bước vào mùa săn, bắt cá sủ bạc vào khoảng tháng 6 cho tới tháng 10 hàng năm.

Ông Trump bất ngờ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với ông Putin
Điểm nóng

Ông Trump bất ngờ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với ông Putin

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest, nói rằng ông không tin rằng các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả mong muốn ở giai đoạn đối thoại này. Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận.

Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch khu đô thị sinh thái hơn 13.600 tỷ đồng tại xã Liên Bão và Đại Đồng
Nhà đất

Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch khu đô thị sinh thái hơn 13.600 tỷ đồng tại xã Liên Bão và Đại Đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí tại xã Liên Bão, xã Đại Đồng, tổng vốn đầu tư 13.680 tỷ đồng do liên danh Xuân Cầu - CityLand làm chủ đầu tư.

Vincom sắp mở bán Happy Home Quảng Trị, môi giới hé lộ giá từ 300 triệu đồng/căn
Nhà đất

Vincom sắp mở bán Happy Home Quảng Trị, môi giới hé lộ giá từ 300 triệu đồng/căn

Nhà đất

Dự kiến từ ngày 1/11 - 30/11/2025, dự án Happy Home Quảng Trị của công ty con Vincom Retail sẽ nhận đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Bất động sản Việt Nam tăng giá gấp 400 lần sau 3 thập kỷ: Khi “tài sản đầu tư” lấn át chức năng ở thực
Nhà đất

Bất động sản Việt Nam tăng giá gấp 400 lần sau 3 thập kỷ: Khi “tài sản đầu tư” lấn át chức năng ở thực

Nhà đất

Sau hơn 3 thập kỷ, giá bất động sản Việt Nam đã tăng tới 400 lần, một con số khiến ngay cả giới chuyên gia cũng phải giật mình. Từ biểu tượng của sự phát triển đô thị, nhà đất dần trở thành “tài sản đầu tư” đúng nghĩa - nơi dòng tiền đổ về để tìm lợi nhuận, hơn là để ở.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (FENGSHEN) đã suy yếu khi còn cách Đà Nẵng 80km, chuẩn bị mang túi nước dội xuống miền Trung
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (FENGSHEN) đã suy yếu khi còn cách Đà Nẵng 80km, chuẩn bị mang túi nước dội xuống miền Trung

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 (bão FENGSHEN) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi còn cách Đà Nẵng khoảng 80km. Hôm nay, mưa lớn bao phủ miền Trung.

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già
Gia đình

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già

Gia đình

Tuổi nghỉ hưu thông thường của mỗi người là khoảng từ 55 đến 65 tuổi. Trong 10 năm này là giai đoạn quan trọng của cuộc đời vì rất nhiều thay đổi có thể xảy ra.

Đố kỵ tài năng của trạng nguyên Đào Sư Tích, hoàng đế nhà Minh viết 4 phong thư, nội dung là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Đố kỵ tài năng của trạng nguyên Đào Sư Tích, hoàng đế nhà Minh viết 4 phong thư, nội dung là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Đào Sư Tích – vị Trạng nguyên cuối cùng của triều Trần – không chỉ nổi danh bởi học vấn uyên thâm, tài văn chương lỗi lạc, mà còn bởi khí tiết kiên trung, trí tuệ siêu quần, đặc biệt là tài đối đáp khiến cả triều đình Minh phải cúi đầu nể phục. Nhưng chính tài năng ấy lại khiến ông rơi vào bi kịch – bị hoàng đế nhà Minh đố kỵ, tìm cách sát hại trên đường về nước.

Thủ tướng giao 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuật cho EVN và PVN
Kinh tế

Thủ tướng giao 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuật cho EVN và PVN

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 1, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 2

1

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/10) trong nước đảo chiều giảm sâu: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân ồ ạt đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/10) trong nước đảo chiều giảm sâu: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân ồ ạt đi mua

3

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo

4

Ân nhân Thương Tín trả nợ thay danh hài nổi tiếng, mừng vì giúp đúng người

Ân nhân Thương Tín trả nợ thay danh hài nổi tiếng, mừng vì giúp đúng người

5

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân việc khen thưởng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân việc khen thưởng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình