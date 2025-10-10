Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I diễn ra trong hai ngày 16 và 17/10, sẽ chỉ định nhân sự

Ông Nguyễn Nam Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau cho biết thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (viết tắt là Đại hội) đã cơ bản hoàn tất.

Ông Hồ Trung Việt - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: An An

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 16-17/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; Đại hội có 2 phiên: phiên trù bị bắt đầu lúc 8 giờ ngày 16/10 và phiên chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau; Đại hội có 9 tổ thảo luận.

Theo đó, Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam tổ quốc để phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”.

Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Ảnh: An An

Đại hội gồm những nội dung chính: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và công bố các quyết định chỉ định Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2025-2030) và đại biểu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Có 450 đại biểu tham gia Đại hội, trong đó nữ có 88 đồng chí (chiếm 19,6%); đại biểu dân tộc thiểu số có 12 đồng chí (chiếm 2,67%)…

Theo ông Phong, báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ các cấp được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đạt chất lượng, đề cập toàn diện, sâu sắc nội dung về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đảng bộ. Một số đảng bộ tổ chức thảo luận văn kiện của Trung ương và văn kiện cấp ủy cấp trên tại tổ, dành nhiều thời gian thảo luận văn kiện của cấp mình tại đại hội.

Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đúng cơ cấu, tiêu chuẩn; quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với các cán bộ không đủ điều kiện tham gia cấp ủy khóa mới theo quy định của Đảng, Nhà nước.