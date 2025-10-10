Chủ đề nóng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I diễn ra trong hai ngày 16 và 17/10, sẽ chỉ định nhân sự

Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 10/10/2025 16:25 GMT+7
Chiều 10/10, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp báo cung cấp thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).
Ông Nguyễn Nam Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau cho biết thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (viết tắt là Đại hội) đã cơ bản hoàn tất.

Ông Hồ Trung Việt - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: An An

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 16-17/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; Đại hội có 2 phiên: phiên trù bị bắt đầu lúc 8 giờ ngày 16/10 và phiên chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau; Đại hội có 9 tổ thảo luận.

Theo đó, Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam tổ quốc để phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”.

Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Ảnh: An An

Đại hội gồm những nội dung chính: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và công bố các quyết định chỉ định Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2025-2030) và đại biểu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Có 450 đại biểu tham gia Đại hội, trong đó nữ có 88 đồng chí (chiếm 19,6%); đại biểu dân tộc thiểu số có 12 đồng chí (chiếm 2,67%)…

Theo ông Phong, báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ các cấp được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đạt chất lượng, đề cập toàn diện, sâu sắc nội dung về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đảng bộ. Một số đảng bộ tổ chức thảo luận văn kiện của Trung ương và văn kiện cấp ủy cấp trên tại tổ, dành nhiều thời gian thảo luận văn kiện của cấp mình tại đại hội.

Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đúng cơ cấu, tiêu chuẩn; quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với các cán bộ không đủ điều kiện tham gia cấp ủy khóa mới theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc nói về vấn đề “then chốt của then chốt” tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc nói về vấn đề “then chốt của then chốt” tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: "Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba"

Còn một tuần nữa chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" khép lại, nhưng nhiều người dân, dù cuộc sống còn khó khăn, vẫn dành trọn số tiền hỗ trợ 100.000 đồng của Nhà nước tặng để ủng hộ nhân dân Cuba. Đây biểu tượng sống động của tình đoàn kết và nghĩa tình quốc tế.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tin tức
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ là đại hội không giấy

Tin tức
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ là đại hội không giấy

2 Phó Chủ tịch tỉnh mới được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phân công phụ trách lĩnh vực nào?

Tin tức
2 Phó Chủ tịch tỉnh mới được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phân công phụ trách lĩnh vực nào?

Tây Ninh khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ I: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tập trung nhiệm vụ trọng tâm

Tin tức
Tây Ninh khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ I: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, tập trung nhiệm vụ trọng tâm

10 ngày liên tiếp, một trường tiểu học ở Hà Nội vẫn phải cho học sinh học online
Xã hội

10 ngày liên tiếp, một trường tiểu học ở Hà Nội vẫn phải cho học sinh học online

Xã hội

Từ ngày 30/9 đến nay, học sinh Trường Tiểu học Tây Mỗ, Hà Nội vẫn chưa thể đi học trực tiếp do hậu quả sau mưa bão.

Sunshine Sky City ra hàng căn hộ chuẩn khách sạn 4.0 giá 7x triệu/m²
Kinh tế

Sunshine Sky City ra hàng căn hộ chuẩn khách sạn 4.0 giá 7x triệu/m²

Kinh tế

Ra hàng bộ sưu tập căn hộ chuẩn khách sạn 4.0 với mức giá chỉ 7x triệu/m² giữa bối cảnh thị trường Nam Sài Gòn khan hiếm nguồn cung và giá bán liên tục leo thang, Phân khu Thịnh Vượng tại Sunshine Sky City hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm chú ý, dự án không chỉ mang đến chốn an cư lý tưởng với tiêu chuẩn sống đẳng cấp quốc tế, mà còn mở ra cơ hội đầu tư hiếm có giữa trung tâm sôi động bậc nhất TP.HCM.

Nguyên nhân viêm thanh quản và giải pháp cải thiện từ thảo dược
Doanh nghiệp

Nguyên nhân viêm thanh quản và giải pháp cải thiện từ thảo dược

Doanh nghiệp

 Viêm thanh quản là một trong những vấn đề thường gặp của hệ hô hấp, ảnh hưởng trực tiếp đến giọng nói và chất lượng cuộc sống. Để cải thiện hiệu quả tình trạng này, cần hiểu rõ nguyên nhân và lựa chọn giải pháp phù hợp, an toàn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về nguyên nhân viêm thanh quản và cách hỗ trợ cải thiện từ thảo dược.

Xây dựng Phú Thọ xứng đáng cội nguồn của dân tộc Việt Nam
Xã hội

Xây dựng Phú Thọ xứng đáng cội nguồn của dân tộc Việt Nam

Xã hội

Chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, vào cuộc sống với chương trình hành động cụ thể, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét, xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc, xứng đáng cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, 705 video vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội trong quý III/2025
Văn hóa - Giải trí

Chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá, 705 video vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội trong quý III/2025

Văn hóa - Giải trí

Bộ VHTTDL đã chặn, gỡ 10.713 bài viết vi phạm pháp luật Việt Nam trên Facebook; gỡ 705 video vi phạm trên YouTube; chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm trên Tiktok.

Tin chiều 10/10: ĐT Malaysia mời HLV Park Hang-seo ngồi “ghế nóng” và... cái kết
Thể thao

Tin chiều 10/10: ĐT Malaysia mời HLV Park Hang-seo ngồi “ghế nóng” và... cái kết

Thể thao

ĐT Malaysia mời HLV Park Hang-seo ngồi “ghế nóng” và... cái kết; Henrikh Mkhitaryan nhớ lại mâu thuẫn với Mourinho; Triển khai công tác chuẩn bị trận đấu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal; Arsenal thưởng Timber hợp đồng mới; Nhà của Vinicius Junior bị cháy.

Nga nghiền nát phòng tuyến Ukraine, sư đoàn tăng khổng lồ tràn vào nam Donetsk, Kiev trả giá đắt vì Pokrovsk
Thế giới

Nga nghiền nát phòng tuyến Ukraine, sư đoàn tăng khổng lồ tràn vào nam Donetsk, Kiev trả giá đắt vì Pokrovsk

Thế giới

Một mũi tiến công hùng hậu của Nga – được dẫn đầu bởi Sư đoàn xe tăng số 90, đơn vị thiết giáp lớn nhất của quân đội Nga – đang từng bước chiếm thêm lãnh thổ ở nam Donetsk và giáp ranh Dnipropetrovsk. Bước tiến này diễn ra khi Kiev dồn quân giữ pháo đài Pokrovsk, để hở sườn trước sư đoàn xe tăng mạnh nhất của Nga.

Đã giảm rồi nay còn giảm thêm, giá lợn hơi ở Việt Nam liệu đã thủng mức giá thấp nhất trong 2 năm qua?
Nhà nông

Đã giảm rồi nay còn giảm thêm, giá lợn hơi ở Việt Nam liệu đã thủng mức giá thấp nhất trong 2 năm qua?

Nhà nông

Giá lợn hơi ở Việt Nam liệu đã thủng mức giá thấp nhất trong 2 năm qua? Thị trường lợn hơi tiếp đà giảm tại cả ba miền hôm nay. Hiện tại, giá lợn hơi trên cả nước dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, mức thấp nhất là 50.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại Vĩnh Long và Gia Lai.

Y tế Côn Đảo 'lột xác' sau 1 tháng: Lượt khám tăng gần 90%, ca mổ phức tạp thực hiện tại đảo
Chuyển động Sài Gòn

Y tế Côn Đảo "lột xác" sau 1 tháng: Lượt khám tăng gần 90%, ca mổ phức tạp thực hiện tại đảo

Chuyển động Sài Gòn

Chương trình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện hàng đầu TP.HCM đã tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ tại đặc khu Côn Đảo, lần đầu tiên thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên sâu, giảm đáng kể tình trạng chuyển bệnh ra đất liền.

Cổ phiếu bất động sản 'họ Vingroup' tiếp tục giữ vai trò động lực đưa VN-Index bật hơn 1.740 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản "họ Vingroup" tiếp tục giữ vai trò động lực đưa VN-Index bật hơn 1.740 điểm

Nhà đất

Bộ 3 cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM và VRE đồng loạt đua nhau tăng kịch trần hoặc gần kịch trần trong phiên 10/10, kéo nhóm bất động sản bứt phá 4,44% và đưa VN-Index vượt mốc 1.740 điểm, sắc xanh lan rộng toàn thị trường.

Mang dao và xăng đến nhà người khác, một đối tượng ở Đà Nẵng bị khởi tố
Pháp luật

Mang dao và xăng đến nhà người khác, một đối tượng ở Đà Nẵng bị khởi tố

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Viết Hùng vì mang dao và xăng đến nhà người khác đe dọa giết người do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai.

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng
Gia đình

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng

Gia đình

Không ngờ hoa của cây này lại có thể ăn được và nấu thành món canh bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe thế này!

Ăn tối miễn phí, cà phê 0 đồng và “luật chơi” ở đô thị lớn
Xã hội

Ăn tối miễn phí, cà phê 0 đồng và “luật chơi” ở đô thị lớn

Xã hội

Nhiều cô gái trẻ tại Mỹ đang tận dụng các ứng dụng hẹn hò không phải để tìm kiếm tình yêu, mà để có những bữa ăn sang trọng không tốn chi phí.

Ông Trump gây sốc khi đòi đuổi một quốc gia khỏi NATO
Thế giới

Ông Trump gây sốc khi đòi đuổi một quốc gia khỏi NATO

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gây chấn động khi tuyên bố Tây Ban Nha nên bị “đuổi ra khỏi NATO” do không đáp ứng yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – một mức cao gấp hơn hai lần tiêu chuẩn hiện hành của khối.

Hoa hậu Yến Nhi vắng mặt trong bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi vắng mặt trong bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi chưa thể tạo bất ngờ sau hơn nửa chặng đường của cuộc thi Miss Grand International 2025.

Nông dân Đà Nẵng học nghề, tự tạo việc làm, thu nhập tăng lên thấy rõ, lan tỏa mô hình giảm nghèo
Giảm nghèo nông thôn

Nông dân Đà Nẵng học nghề, tự tạo việc làm, thu nhập tăng lên thấy rõ, lan tỏa mô hình giảm nghèo
9

Giảm nghèo nông thôn

Từng là hướng dẫn viên du lịch, thợ cơ khí, nhân viên bán hàng, lái taxi… nhưng cuộc sống của anh Phan Văn Hùng, 40 tuổi, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn luôn chật vật. Chỉ đến khi bén duyên với nghề trồng nấm, anh mới thực sự tìm thấy con đường làm giàu bền vững, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng, lan tỏa mô hình tự tạo việc làm, thu nhập...

Quốc lộ 3 bị ngập sâu, Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn lộ trình di chuyển an toàn
Kinh tế

Quốc lộ 3 bị ngập sâu, Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn lộ trình di chuyển an toàn

Kinh tế

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 11 trên Quốc lộ 3, đoạn qua địa phận TP.Hà Nội.

Từ triết lý văn hóa Trà đến thương hiệu truyền cảm hứng châu Á
Kinh tế

Từ triết lý văn hóa Trà đến thương hiệu truyền cảm hứng châu Á

Kinh tế

Trước thềm kỷ niệm 33 năm thành lập (21/10/1992 – 21/10/2025), Nam A Bank được hàng loạt tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh, minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong chiến lược phát triển bền vững.

HLV ĐT Malaysia thừa nhận sự thật... đắng lòng
Thể thao

HLV ĐT Malaysia thừa nhận sự thật... đắng lòng

Thể thao

Dù vẫn dẫn đầu bảng F, HLV của ĐT Malaysia thừa nhận đội không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027 giữa bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch gây chấn động.

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh
Doanh nghiệp

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

Doanh nghiệp

Ngày 10/10, tại Hà Tĩnh, Tập đoàn T&T Group đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.

Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình
Doanh nghiệp

Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình

Doanh nghiệp

Huyền thoại Nicklaus Design đã tạo ra một tuyệt tác sân golf giữa thiên nhiên núi đá vôi hùng vĩ mà vẫn giữ nguyên cảnh quan nguyên bản.

Hải Phòng sau sáp nhập tỉnh Hải Dương, là vựa rau miền Bắc, có 6.500 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất cây vụ đông
Nhà nông

Hải Phòng sau sáp nhập tỉnh Hải Dương, là vựa rau miền Bắc, có 6.500 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất cây vụ đông

Nhà nông

Hải Phòng sau sáp nhập tỉnh Hải Dương, tiếp tục củng cố vị thế là vựa rau của miền Bắc, trung tâm cung ứng rau củ chất lượng cao cho Đồng bằng sông Hồng và khu vực duyên hải Bắc Bộ. Tổng giá trị sản xuất cây vụ đông toàn Thành phố đạt giá trị sản xuất trên 6.500 tỷ đồng.

Lập lại trật tự đô thị ở TP.HCM: Khó chỗ nào gỡ chỗ đó
Chuyển động Sài Gòn

Lập lại trật tự đô thị ở TP.HCM: Khó chỗ nào gỡ chỗ đó

Chuyển động Sài Gòn

Trước việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, chính quyền xã, phường ở tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc TP.HCM nêu cao quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác này. Nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết: Khó khăn chỗ nào gỡ ngay chỗ đó để đô thị ngày càng xanh – sạch – đẹp – văn minh – nghĩa tình.

Dấu ấn Masterise Group tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025: Doanh nghiệp tầm vóc quốc tế, truyền cảm hứng
Kinh tế

Dấu ấn Masterise Group tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025: Doanh nghiệp tầm vóc quốc tế, truyền cảm hứng

Kinh tế

Ngày 9/10/2025 tại TP.HCM, ngay lần đầu tiên tham gia Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – giải thưởng doanh nghiệp và thương hiệu uy tín hàng đầu khu vực, Masterise Group và thương hiệu trụ cột Masterise Homes đã xuất sắc giành chiến thắng “kép” với hai hạng mục danh giá: Corporate Excellence Award và Inspirational Brand Award.

Các nước Asean bắt tay giàm phát thải khí mê-tan: Bước đi quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Video

Các nước Asean bắt tay giàm phát thải khí mê-tan: Bước đi quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Video

Mê-tan có khả năng làm nóng Trái đất gấp 84 lần CO₂ trong 20 năm. Khi các quốc gia ASEAN như Indonesia, Malaysia và Thái Lan chiếm tới 90% lượng phát thải mê-tan khu vực, việc hợp tác giảm khí nhà kính này đang trở thành chìa khóa giúp Đông Nam Á đóng góp thiết thực vào mục tiêu giới hạn nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C.

Đem một con động vật quý hiếm thuộc nhóm IB nộp cho cơ quan chức năng Hà Tĩnh
Nhà nông

Đem một con động vật quý hiếm thuộc nhóm IB nộp cho cơ quan chức năng Hà Tĩnh
6

Nhà nông

Một nông dân tại xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ được một con cu li (dân địa phương gọi là con cù ly) là loài động vật hoang dã, động vật rừng nguy cấp thuộc nhóm IB trong vườn nhà, đã bắt giữ, rồi nhanh chóng giao nộp cho công an để thả về môi trường tự nhiên.

Sinh viên 18 tuổi tử vong sau vụ va chạm với xe buýt ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Sinh viên 18 tuổi tử vong sau vụ va chạm với xe buýt ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Nữ sinh viên 18 tuổi điều khiển xe máy đã tử vong sau khi va chạm với xe buýt trên đường Lê Quang Đạo, gần ngã tư An Sương.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón
Nhà nông

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón

Nhà nông

Tại phiên họp toàn thể Ủy ban Khoa học công nghệ Môi trường của Quốc hội lần thứ 14, các đại biểu đã có những ý kiến góp ý cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

3 tiến sĩ Nho học họ Nguyễn nức tiếng làng Tiền Liệt
Đông Tây - Kim Cổ

3 tiến sĩ Nho học họ Nguyễn nức tiếng làng Tiền Liệt

Đông Tây - Kim Cổ

3 vị Tiến sĩ Nho học họ Nguyễn làng Tiền Liệt đã được ghi danh tại Văn miếu Quốc Tử giám Hà Nội và Văn miếu Mao Điền, tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng).

Chủ tịch EC tuyên bố Nga gây chiến với châu Âu khiến phương Tây náo loạn
Điểm nóng

Chủ tịch EC tuyên bố Nga gây chiến với châu Âu khiến phương Tây náo loạn

Điểm nóng

Armando Mema, thành viên đảng bảo thủ dân tộc Phần Lan "Liên minh Tự do", đã chỉ trích tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen về Nga trên mạng xã hội".

