Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Dự Đại hội, về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, có các đồng chí: Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía Đoàn Thanh niên Cộng sản Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, có đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 - 2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Thị Huyền Vân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Đại hội Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với những động lực mạnh mẽ; cả hệ thống chính trị đang tích cực hoàn thành chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đoàn viên, thanh niên tích cực thi đua, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030; chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung ương Hội lần thứ nhất; hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Vũ Thị Huyền Vân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Trung ương Hội – nơi hội tụ và tỏa sáng trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của đoàn viên, thanh niên. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần trước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên tại Trung ương Hội, phù hợp với yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới.

Tại phiên họp thứ nhất, Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 5 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí: Vũ Thị Huyền Vân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Thị Hồng Linh, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lê Minh Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội, Bí thư Chi đoàn Báo Nông thôn Ngày nay; Nguyễn Vân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội, Bí thư Chi đoàn Ban Công tác Nông dân; Nguyễn Hoàng Lộc, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội, Phó Bí thư Chi đoàn Ban Công tác Nông dân.

Tại phiên họp thứ hai, trình bày dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lê Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội, Bí thư Chi đoàn Báo Nông thôn Ngày nay cho biết: Trong giai đoạn 2022 - 2025, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan và sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của Đoàn cấp trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiều hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên thiết thực, bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo Dự thảo Báo cáo, với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan đã có bước phát triển tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng, công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, công tác quốc tế thanh niên…, qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, các phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai thường xuyên, liên tục với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn.

Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện tặng quà cho hội viên nông dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương cách mạng Tân Trào.

Các hoạt động tình nguyện đã trở thành môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khẳng định hình ảnh tuổi trẻ cơ quan Trung ương Hội năng động, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

Nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, chăm lo cho trẻ em nghèo, tri ân các gia đình chính sách và anh hùng liệt sĩ được tổ chức đồng bộ, thiết thực. Một số hoạt động tiêu biểu như tham gia vận động nguồn lực xây dựng “Vườn cây thanh niên” với 5.000 cây đào phai trị giá 50 triệu đồng tại Hòa Bình; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm trẻ em vùng cao; trao tặng 2.000 tấm bản đồ trị giá 50 triệu đồng cho thiếu nhi Đà Nẵng; triển khai “Phiên chợ 0 đồng” tại Hà Giang; phối hợp trao quà và nhu yếu phẩm trị giá trên 50 triệu đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng của siêu bão Yagi tại Yên Bái, Lào Cai... Bên cạnh đó, các hoạt động tri ân, chăm sóc con em thương binh, liệt sĩ, trao tặng ảnh chân dung phục chế cho gia đình liệt sĩ tiếp tục được duy trì thường xuyên, để lại nhiều dấu ấn nhân văn sâu sắc.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam/Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, Đoàn Thanh niên Trung ương Hội phấn đấu đạt được 8 chỉ tiêu cơ bản: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt; 100% đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 100% cán bộ đoàn, đoàn viên sử dụng thành thạo, thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số; tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế do Đoàn, Hội tổ chức; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên; 100% đoàn viên xây dựng kế hoạch và cam kết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Đoàn TNCS Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ghi nhận những kết quả Đoàn TNCS Trung ương Hội Nông dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao Đoàn TNCS Trung ương Hội đã hoàn thành và vượt mức 7/7 chỉ tiêu, thể hiện tinh thần “tiên phong – đoàn kết – bản lĩnh – đột phá – phát triển”. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần rút kinh nghiệm để nhiệm kỳ này kế thừa, khắc phục và phát triển mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhất Linh đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, cần thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư: lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; gắn dân chủ với kỷ cương, pháp quyền; đồng thời chuyển từ những phong trào mang tính hình thức sang những kết quả thực chất, có thể đo lường được bằng số liệu và dữ liệu...

Đồng chí cũng nhấn mạnh, tuổi trẻ phải tiên phong, phải hiểu và sớm áp dụng công thức 3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo: Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động. Từ đó, xây dựng được các thước đo hiệu quả, đánh giá kết quả thực chất.

Thứ hai, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và dòng chảy thông tin đa chiều, nếu không kiên định lập trường, bản lĩnh chính trị, thanh niên rất dễ bị tác động bởi âm mưu “diễn biến hòa bình” và nguy cơ suy thoái về tư tưởng. Mỗi đoàn viên cần là một “cột mốc sống” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, trong tổ chức và ngay trong gia đình.

Thứ ba, cần tập trung triển khai các phong trào mới, đặc biệt là “5 tiên phong” mà Trung ương Đoàn đã xác định. Đoàn viên thanh niên Hội Nông dân cần chú trọng tiên phong phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đây là lĩnh vực trọng tâm của chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2030.

Thứ hai là tiên phong hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường nông sản, nâng cao giá trị thương mại và chất lượng nông sản Việt Nam. Tuổi trẻ cần chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến, từ đó, chung tay xây dựng thương hiệu, nâng tầm các sản phẩm nông nghiệp nước nhà.

Thứ tư, cần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, lựa chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm, chuyên môn, kỹ năng phong trào, đáp ứng yêu cầu mới. Đây là yếu tố then chốt để Đoàn thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhất trí với các ý kiến của đồng chí Nguyễn Nhất Linh. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Phạm Tiến Nam đề nghị BCH Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội chú trọng thêm một số nội dung:

Một là, cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, gắn hoạt động Đoàn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam, nhất là chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển nông thôn xanh, xây dựng chuỗi giá trị nông sản.

Hai là, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Ba là, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có tâm, có tầm, có năng lực.

Bốn là, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Trung ương Hội cần thực sự gương mẫu, tiên phong trong học tập, rèn luyện và phong trào, để xứng đáng là chỗ dựa, niềm tin của đoàn viên.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại Đại hội.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Vũ Thị Huyền Vân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu, chỉ đạo. Các ý kiến là cơ sở để Đoàn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội cũng đã công bố các Quyết định chỉ định BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Vũ Thị Huyền Vân được chỉ định giữa chức Bí thư, đồng chí Phạm Thị Hồng Linh được chỉ định Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ượng Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.