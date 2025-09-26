Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Hội và Cuộc sống
Thứ sáu, ngày 26/09/2025 20:54 GMT+7

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

+ aA -
Kiều Tâm - Phạm Hưng Thứ sáu, ngày 26/09/2025 20:54 GMT+7
Chiều nay (26/9), Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Dự Đại hội, về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, có các đồng chí: Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía Đoàn Thanh niên Cộng sản Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, có đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 - 2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Thị Huyền Vân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Đại hội Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với những động lực mạnh mẽ; cả hệ thống chính trị đang tích cực hoàn thành chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đoàn viên, thanh niên tích cực thi đua, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030; chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung ương Hội lần thứ nhất; hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Vũ Thị Huyền Vân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Trung ương Hội – nơi hội tụ và tỏa sáng trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của đoàn viên, thanh niên. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần trước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên tại Trung ương Hội, phù hợp với yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới.

Tại phiên họp thứ nhất, Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 5 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí: Vũ Thị Huyền Vân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Thị Hồng Linh, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lê Minh Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội, Bí thư Chi đoàn Báo Nông thôn Ngày nay; Nguyễn Vân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội, Bí thư Chi đoàn Ban Công tác Nông dân; Nguyễn Hoàng Lộc, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội, Phó Bí thư Chi đoàn Ban Công tác Nông dân.

Tại phiên họp thứ hai, trình bày dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lê Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội, Bí thư Chi đoàn Báo Nông thôn Ngày nay cho biết: Trong giai đoạn 2022 - 2025, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan và sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của Đoàn cấp trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiều hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên thiết thực, bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo Dự thảo Báo cáo, với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan đã có bước phát triển tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng, công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, công tác quốc tế thanh niên…, qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, các phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai thường xuyên, liên tục với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn.

Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện tặng quà cho hội viên nông dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương cách mạng Tân Trào.

Các hoạt động tình nguyện đã trở thành môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khẳng định hình ảnh tuổi trẻ cơ quan Trung ương Hội năng động, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

Nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, chăm lo cho trẻ em nghèo, tri ân các gia đình chính sách và anh hùng liệt sĩ được tổ chức đồng bộ, thiết thực. Một số hoạt động tiêu biểu như tham gia vận động nguồn lực xây dựng “Vườn cây thanh niên” với 5.000 cây đào phai trị giá 50 triệu đồng tại Hòa Bình; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm trẻ em vùng cao; trao tặng 2.000 tấm bản đồ trị giá 50 triệu đồng cho thiếu nhi Đà Nẵng; triển khai “Phiên chợ 0 đồng” tại Hà Giang; phối hợp trao quà và nhu yếu phẩm trị giá trên 50 triệu đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng của siêu bão Yagi tại Yên Bái, Lào Cai... Bên cạnh đó, các hoạt động tri ân, chăm sóc con em thương binh, liệt sĩ, trao tặng ảnh chân dung phục chế cho gia đình liệt sĩ tiếp tục được duy trì thường xuyên, để lại nhiều dấu ấn nhân văn sâu sắc.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam/Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, Đoàn Thanh niên Trung ương Hội phấn đấu đạt được 8 chỉ tiêu cơ bản: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt; 100% đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 100% cán bộ đoàn, đoàn viên sử dụng thành thạo, thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số; tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế do Đoàn, Hội tổ chức; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên; 100% đoàn viên xây dựng kế hoạch và cam kết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Đoàn TNCS Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ghi nhận những kết quả Đoàn TNCS Trung ương Hội Nông dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao Đoàn TNCS Trung ương Hội đã hoàn thành và vượt mức 7/7 chỉ tiêu, thể hiện tinh thần “tiên phong – đoàn kết – bản lĩnh – đột phá – phát triển”. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần rút kinh nghiệm để nhiệm kỳ này kế thừa, khắc phục và phát triển mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhất Linh đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, cần thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư: lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; gắn dân chủ với kỷ cương, pháp quyền; đồng thời chuyển từ những phong trào mang tính hình thức sang những kết quả thực chất, có thể đo lường được bằng số liệu và dữ liệu...

Đồng chí cũng nhấn mạnh, tuổi trẻ phải tiên phong, phải hiểu và sớm áp dụng công thức 3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo: Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động. Từ đó, xây dựng được các thước đo hiệu quả, đánh giá kết quả thực chất.

Thứ hai, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và dòng chảy thông tin đa chiều, nếu không kiên định lập trường, bản lĩnh chính trị, thanh niên rất dễ bị tác động bởi âm mưu “diễn biến hòa bình” và nguy cơ suy thoái về tư tưởng. Mỗi đoàn viên cần là một “cột mốc sống” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, trong tổ chức và ngay trong gia đình.

Thứ ba, cần tập trung triển khai các phong trào mới, đặc biệt là “5 tiên phong” mà Trung ương Đoàn đã xác định. Đoàn viên thanh niên Hội Nông dân cần chú trọng tiên phong phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đây là lĩnh vực trọng tâm của chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2030.

Thứ hai là tiên phong hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường nông sản, nâng cao giá trị thương mại và chất lượng nông sản Việt Nam. Tuổi trẻ cần chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến, từ đó, chung tay xây dựng thương hiệu, nâng tầm các sản phẩm nông nghiệp nước nhà.

Thứ tư, cần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, lựa chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm, chuyên môn, kỹ năng phong trào, đáp ứng yêu cầu mới. Đây là yếu tố then chốt để Đoàn thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhất trí với các ý kiến của đồng chí Nguyễn Nhất Linh. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Phạm Tiến Nam đề nghị BCH Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội chú trọng thêm một số nội dung:

Một là, cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, gắn hoạt động Đoàn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam, nhất là chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển nông thôn xanh, xây dựng chuỗi giá trị nông sản.

Hai là, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Ba là, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có tâm, có tầm, có năng lực.

Bốn là, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Trung ương Hội cần thực sự gương mẫu, tiên phong trong học tập, rèn luyện và phong trào, để xứng đáng là chỗ dựa, niềm tin của đoàn viên.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại Đại hội.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Vũ Thị Huyền Vân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu, chỉ đạo. Các ý kiến là cơ sở để Đoàn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội cũng đã công bố các Quyết định chỉ định BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Vũ Thị Huyền Vân được chỉ định giữa chức Bí thư, đồng chí Phạm Thị Hồng Linh được chỉ định Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ượng Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham khảo thêm

Tuổi trẻ PC Huế tiên phong ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo

Tuổi trẻ PC Huế tiên phong ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo
9

830 cột đèn năng lượng mặt trời và hành trình gieo mầm xanh của tuổi trẻ Việt

830 cột đèn năng lượng mặt trời và hành trình gieo mầm xanh của tuổi trẻ Việt

Tuổi trẻ Lai Châu thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Tuổi trẻ Lai Châu thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Tuổi trẻ Agribank chung tay làm xanh, sạch môi trường vì một tương lai xanh

Tuổi trẻ Agribank chung tay làm xanh, sạch môi trường vì một tương lai xanh

Nông dân trẻ TP.HCM thành công với mô hình trồng rau thủy canh tự động hóa

Nông dân trẻ TP.HCM thành công với mô hình trồng rau thủy canh tự động hóa

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đà Nẵng: Bà Huỳnh Thị Thu được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân

Ngày 30/9, trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Hội Nông dân phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thủ tướng đã ban hành Đề án Quỹ hỗ trợ nông dân, tăng trưởng vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng riêng với Trung ương Hội
7

Hội và Cuộc sống
Thủ tướng đã ban hành Đề án Quỹ hỗ trợ nông dân, tăng trưởng vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng riêng với Trung ương Hội

Bài phát biểu của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói năm 2025

Hội và Cuộc sống
Bài phát biểu của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói năm 2025

Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp xã tại xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng

Hội và Cuộc sống
Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân cấp xã tại xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Nâng cao vai trò của nông dân trong sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn

Hội và Cuộc sống
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Nâng cao vai trò của nông dân trong sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn

Đọc thêm

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga
Điểm nóng

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga

Điểm nóng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng, cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc xung đột của Ba Lan.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững
Kinh tế

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững

Kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2025 sáng 2/10, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài nhấn mạnh Đà Nẵng có tiềm năng trở thành hình mẫu phát triển kinh tế sáng tạo, hiện đại và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc Dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam, đoạn nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành (nay là đường Nguyễn Hữu Thọ).

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi 'bất thường' ở Hà Tĩnh
Tin tức

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

Tin tức

Sau bão số 10 (Bualoi), hai cột điện bê tông trên tuyến 35kV tại xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép "lạ" gồm thép vằn và sắt hộp rỗng ruột, khiến dư luận xôn xao về chất lượng. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên tiếng, phối hợp công an điều tra làm rõ.

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon
Gia đình

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon

Gia đình

Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi
Xã hội

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi

Xã hội

Một cụ ông 75 tuổi tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa kết hôn với người vợ kém mình 40 tuổi, nhưng bất ngờ qua đời chỉ vào sáng hôm sau. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột này.

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương
Tin tức

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề
Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Y tế...

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm
Tin tức

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm

Tin tức

Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?
Nhà nông

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?

Nhà nông

Một con hổ đang đi lang thang trong khu rừng ở một xóm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, là thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn...

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á
Thể thao

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á

Thể thao

Sau khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về 2 huy chương vàng (HCV) tại Giải bơi vô địch châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, bố mẹ anh tại quê nhà Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã không giấu được niềm tự hào, xúc động khi con trai tiếp tục làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà.

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Xã hội

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Xã hội

Bộ Nội vụ chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Tin tức

Trong số các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, địa phương này phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Loạt phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025, trong khi bản điện ảnh “Tâm sự của Kiều Nghiên” từng công chiếu năm 2024 lại gây thất vọng.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
Tin tức

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tin tức

Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo
Kinh tế

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Kinh tế

Dự án CASE Việt Nam do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phối hợp GIZ triển khai, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Tin tức

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tin tức

Sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cán bộ, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi.

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ
Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Doanh nghiệp

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội
Tin tức

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

Tin tức

Nhiều người dân đi tập thể dục sáng 2/10 tại Công viên Võ Thị Sáu (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế nghi tự thiêu. Ngay sau đó, họ báo cơ quan công an đến xử lý vụ việc.

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội
Doanh nghiệp

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội

Doanh nghiệp

Sáng 28/9, hàng trăm khách hàng đã đến tham dự lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng với chủ đề “The Capital Crown”. Lượng khách hàng đông đảo và giao dịch thành công đã khẳng định sức hút của siêu dự án ở vùng lõi trung tâm Đà Nẵng.

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?
Nhà nông

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?

Nhà nông

Từ một làng biển nghèo khó trước đây, nay Quang Thịnh, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, xã Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã trở thành địa phương có kinh tế phát triển mạnh với tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là hơn 323 tỷ đồng/năm...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Tin tức

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tin tức

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc trọng thể.

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem
Nhà nông

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem

Nhà nông

Những ngày qua, nhiều du khách lại thích thú khung cảnh đàn cừu trắng, vườn nho chín mọng và tham quan Hang Rái ở tỉnh Khánh Hòa.

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyển động Sài Gòn

Theo đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính của TP.HCM đạt 99,66%. Đặc biệt, mức độ hài lòng về xử lý phản ánh kiến nghị đạt 99%, tiếp nhận và giải quyết thủ tục đạt 91,72%.

Bộ phim 'Vua Kungfu' mà Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng chung có kết cục thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Bộ phim "Vua Kungfu" mà Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng chung có kết cục thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Dự án đầu tiên của hai ngôi sao võ thuật Trung Quốc là Thành Long và Lý Liên Kiệt hợp tác có kết quả không như mong đợi.

Nhà nước thu hồi đất: Nhà ở, công trình xây dựng được bồi thường thế nào?
Bạn đọc

Nhà nước thu hồi đất: Nhà ở, công trình xây dựng được bồi thường thế nào?

Bạn đọc

Khi NN thu hồi đất, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất sẽ được bồi thường theo giá trị xây dựng mới, sát với giá thị trường. Luật Đất đai 2024, Nghị định 88/2024/NĐ-CP quy định bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và trách nhiệm của địa phương trong việc ban hành đơn giá bồi thường.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tuyên Quang cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tuyên Quang cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác vừa đến kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 dọa tự tử ở Hà Nội
Tin tức

Nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 dọa tự tử ở Hà Nội

Tin tức

Sáng 2/10, một nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 ngôi nhà trên phố Dương Khuê, Hà Nội, liên tục gào thét, dọa nhảy xuống đất, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh
Tin tức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh

Tin tức

Sáng 2/10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn long trọng dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng khi mua 'khóa tu mùa hè' cho con gái
Pháp luật

Người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng khi mua "khóa tu mùa hè" cho con gái

Pháp luật

Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn các Fanpage giả danh chùa, tự viện mở "khóa tu" trên mạng xã hội để lừa đảo, đã có nạn nhân mất gần 200 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”