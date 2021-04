Đại hội đồng cổ đông Công ty Bình Điền năm 2021 kiên trì phương hướng phát triển bền vững

Nỗ lực vượt khó

Báo cáo tại đại hội chỉ rõ: Năm 2020, tình hình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh phân bón gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, như: Thời tiết diễn biến phức tạp, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra ngày càng nghiêm trọng, gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến sản lượng, năng suất cây trồng và đời sống của nông dân, làm cho nhu cầu sử dụng phân bón giảm mạnh.

Dịch bệnh xảy ra ngày càng nhiều, đặc biệt sự bùng phát mạnh và diễn biến khó lường của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu… cùng với mức độ cạnh tranh trên thị trường phân bón, cả trong và ngoài nước diễn ra khốc liệt.

Tuy nhiên, nhờ thương hiệu và uy tín của "Phân bón Đầu Trâu", hệ thống phân phối rộng lớn, đại lý bạn hàng truyền thống luôn sát cánh cùng Công ty trong những lúc khó khăn; sự hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả thiết thực của các cấp, các ngành, các địa phương, các nhà khoa học… cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức vì uy tín thương hiệu của tập thể lãnh đạo, người lao động, đã giúp Công ty đứng vững và vượt lên, hoàn thành tương đối tốt kế hoạch đã đề ra.

Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phân bón Bình Điền phát biểu với Đại hội

Cụ thể: Sản lượng sản xuất 597.791 tấn; Sản lượng tiêu thụ 581.332 tấn; Tổng doanh thu hợp nhất 5.521.825 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 200,178 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ 143,685 tỷ đồng… so với năm 2019 và so với kế hoạch đề ra thì sản lượng sản xuất và tiêu thu đều đạt trên 90%; Tổng doanh thu đạt từ 88 đến 91%; Riêng lợi nhuận hợp nhất và thực hiện tại Công ty mẹ đều đạt từ 130 đến 140% so với năm 2019; Thu nhập bình quân của người lao động 11 triệu 500 ngàn đồng/người/tháng; Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: 20%.

Kiên trì phương hướng phát triển bền vững

Phát triền bền vững, gắn kết chặt chẽ, hài hòa lợi ích của công ty, cổ đông và bà con nông dân là chiến lược xuyên suốt của Bình Điền. Càng gặp khó khăn, thử thách, càng thể hiện bản lĩnh của tập thể lãnh đạo và người lao động Bình Điền.

Cùng với việc tập trung nghiên cứu, sản xuất ra những sản phẩm phân bón chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp cho từng vùng, từng khu vực sản xuất, công ty đã tích cực chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho bà con nông dân, như tổ chức chương trình Canh tác thông minh thích ứng biến đổi khí hậu với cây lúa và nhiều loại cây trồng khác tại đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cũng như trên nhiều vùng đồng đất tại Campuchia… được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và bà con nông dân đánh giá cao.

Rồi Chương trình "Trao sinh kế cho bà con vùng lũ", đã hỗ trợ cho đồng bào 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình hạt giống, phân bón, lương thực và tiền mặt giúp bà con nông dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và phát triển sản xuất ngay sau khi lũ rút. Chương trình đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt thành của chính quyền và nhân dân địa phương.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền báo cáo tại Đại hội

Theo ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty, với sản lượng sản xuất và tiêu thụ mỗi năm 600 ngàn tấn, Công ty đã cung ứng gần 1/6 nhu cầu sử dụng phân bón NPK của cả nước. Công ty đang hoàn thành việc mở rộng nhà máy phân bón Bình Điền Ninh Bình lên 200 ngàn tấn/năm và vừa được cấp phép sản xuất phân bón hữu cơ, trong lúc thị phần xuất khẩu qua Campuchia và một số nước khác trong khu vực rất rộng mở, như vậy phương hướng phát triển của Bình Điền là rất tốt.

Trên cơ sở tính toán kỹ, lãnh đạo Công ty Bình Điền đề ra mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch năm 2021. Trong đó sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 602 tấn; Tổng doanh thu 5.690.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 166 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ: 115 tỷ đồng.

Cổ đông tin tưởng

Trả lời ý kiến của một số cổ đông về mức cổ tức không dưới 12% cho năm 2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Bùi Thế Chuyên cho rằng nói không dưới 12%, tức là hơn, có thể đến 40%, như ông Lê Quốc Phong, thành viên Hội đồng quản trị dự đoán.

Cổ đông rất tin tưởng khi nghe ông Ngô Văn Đông báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2021, trong đó sản lượng tiêu thụ đạt 183.000 tấn, tăng 117%; doanh thu đạt 180 tỷ đồng, tăng trên 100%; lợi nhuận 85 tỷ, gấp 10 lần, lợi nhuận thực hiện Công ty mẹ gấp 3 lần quý 1 năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, nhà ở quận 10 TP.HCM cho biết lý do bà đầu tư vào cổ phiếu Bình Điền vì: "Lợi nhuận ở đây rất ổn định, mà nhiều năm nay đều từ hai chục phần trăm trở lên. Cao quá còn gì nữa".

Đại hội đã thông qua các nội dung đề ra với số phiếu nhất trí gần 100%.