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Chủ nhật, ngày 14/06/2026 09:21 GMT+7

Đại lộ trên biển và những mạch máu giao thông mới định hình siêu đô thị TP.HCM

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Tường Thụy Chủ nhật, ngày 14/06/2026 09:21 GMT+7
Mạng lưới hạ tầng kết nối từ trung tâm TP.HCM đến khu vực phía Đông (bao gồm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đang ghi nhận những bước chuyển mình lịch sử. Với hàng loạt dự án tỷ đô sắp khởi công và các công trình trọng điểm tăng tốc về đích, thời gian di chuyển toàn vùng sẽ được rút ngắn kỷ lục, mở ra không gian phát triển đột phá cho kinh tế, du lịch và logistics...
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Sắp khởi công siêu dự án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và cao tốc Long Thành - Hồ Tràm

Kể từ cột mốc sáp nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương vào TP.HCM (tháng 7/2025) để tạo nên một “siêu đô thị” đóng góp 1/4 GDP cả nước, hạ tầng giao thông của Thành phố đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Lãnh đạo TP.HCM khẳng định năm 2026 là năm của những đại công trình xây dựng cầu và đường.

Điểm nhấn lớn nhất là Dự án cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu với quy mô vốn lên tới 92.663 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công trước ngày 2/7. Đây là công trình trọng điểm hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Phối cảnh dự án cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh TL

Theo Sở Xây dựng, dự án được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng, chuyển giao) với tổng chiều dài hơn 14km, thiết kế 6 - 8 làn xe, thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Khi đi vào hoạt động, công trình lịch sử này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển ven biển từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu từ 90 - 120 phút hiện nay xuống chỉ còn 15 - 20 phút.

Cùng góp mặt trong danh sách khởi công trước ngày 2/7 là Dự án cao tốc Long Thành - Hồ Tràm với tổng vốn đầu tư hơn 260.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc nối từ Hồ Tràm tới sân bay Long Thành này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho Hồ Tràm, Bình Châu và chuỗi đô thị du lịch ven biển phía Đông.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phát huy hiệu quả, cầu Phước An tăng tốc về đích sớm 8 tháng

Ở mảng hạ tầng kết nối hiện hữu, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài gần 54km) sau khi thông xe toàn tuyến và đưa vào khai thác các nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã giúp giảm áp lực đáng kể cho Quốc lộ 51.

Hiện nay, các dự án hạ tầng kết nối tiếp tục được triển khai, gồm tuyến đường kết nối từ đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến khu vực Vũng Tàu và tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 do TP Đồng Nai đầu tư, kết nối với điểm đầu đường cao tốc. Khi các công trình này hoàn thành, việc di chuyển từ khu vực ven biển phía Đông (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) về TP Đồng Nai và trung tâm TP.HCM sẽ thuận tiện hơn.

Còn trên Quốc lộ 51, thống kê từ ngày 17/11/2025 đến ngày 8/4/2026 cho thấy, số vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51 giảm 64%, số người chết giảm 60%, số người bị thương giảm 64% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của phương án phân làn giao thông mới, đồng thời phản ánh tác động tích cực từ việc đưa đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác. Hiện phần lớn xe con đã chuyển sang đi cao tốc, trả lại sự thông thoáng cho Quốc lộ 51.

Phối cảnh cầu Phước An. Ảnh TL

Một "mắt xích" quan trọng khác là cầu Phước An (vốn đầu tư gần 4.900 tỷ đồng) bắc qua sông Thị Vải, kết nối trực tiếp khu liên cảng Cái Mép - Thị Vải với Nhơn Trạch (Đồng Nai). Tin vui từ chủ đầu tư cho biết, dự án dự kiến sẽ hợp long cầu chính vào tháng 6 và đưa vào khai thác từ tháng 9/2026, sớm khoảng 8 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Cầu Phước An khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn gần 30km quãng đường vận chuyển hàng hóa đi miền Tây Nam bộ, liên thông trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai và Sân bay quốc tế Long Thành (dự kiến hoàn thành trong năm 2026).

Song song đó, dự án đường ven biển ĐT994 dài gần 77km (trục Vũng Tàu - Bình Châu kết nối TP.HCM với địa bàn Bình Thuận trước đây) cũng đang tăng tốc giải phóng mặt bằng và thi công, hướng tới mục tiêu thông tuyến vào Quý I/2027. Theo các chuyên gia, sự cộng hưởng của các đại dự án này sẽ mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho kinh tế biển, logistics và du lịch của toàn vùng Đông Nam bộ.

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