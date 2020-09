Đài Loan nói không với vaccine Covid-19 Trung Quốc, chuyên gia chỉ trích

Chen Shih-chung, người đứng đầu Cơ quan Y tế Đài Loan. Ảnh: Reuters

Thời báo Hoàn cầu hôm 27/9 đưa tin, Chen Shih-chung, người đứng đầu Cơ quan Y tế Đài Loan, tuyên bố hòn đảo đã ký một hợp đồng với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và sẽ nhận vaccine Covid-19 từ cơ sở COVAX của WHO.

Ông Chen lưu ý, Đài Loan sẽ không mua vaccine Covid-19 từ Trung Quốc đại lục vì cho rằng thuốc và vaccine của Bắc Kinh còn nhiều vấn đề.

Cũng theo người đứng đầu Cơ quan Y tế Đài Loan, hợp đồng được ký vào ngày 18/9 và hòn đảo sẽ trả phí đặt cọc vào tháng 10/2020.

Các nhà quan sát ở Đài Loan và Trung Quốc đại lục đều chỉ trích động thái này của giới chức hòn đảo, cho rằng giới lãnh đạo Đài Loan đang đặt vấn đề chính trị lên trên sức khỏe của người dân.

"Nếu Trung Quốc đại lục thành công trong việc sản xuất vaccine Covid-19 an toàn và có giá cả phù hợp, giới lãnh đạo Đài Loan nên đặt sức khỏe của người dân làm ưu tiên hàng đầu", một chính trị gia của Quốc dân đảng (Đài Loan) lên tiếng.

Một số nhà quan sát khác chỉ ra rằng Đài Loan sẽ không còn nhiều lựa chọn nếu giới chức hòn đảo từ chối dùng vaccine Covid-19 của Trung Quốc đại lục. Lý do là vì 4/9 loại vaccine Covid-19 tiềm năng nhất, đang trong thử nghiệm lần 3 (quy mô lớn), là của Bắc Kinh.

Ngoài 4 "ứng viên vaccine" của Trung Quốc, các "ứng viên" tiềm năng còn lại tới từ Nga (1), Mỹ và châu Âu (4). Tuy nhiên, 3 trong số 5 "ứng viên" vaccine tiềm năng còn lại là loại công nghệ cực cao, cần được cung cấp nhiệt độ ở mức âm 80 độ C để bảo quản trong quá trình vận chuyển, mà điều này vượt quá khả năng hiện tại của Đài Loan, các chuyên gia lưu ý.

Các loại vaccine Covid-19 công nghệ cao này đòi hỏi nghiêm ngặt về cơ sở vật chất. Nếu muốn sử dụng các vaccine này, Đài Loan buộc phải xây dựng lại các phương thức vận chuyển dây chuyền lạnh của hòn đảo.

Vaccine Covid-19 bất hoạt của tập đoàn CNBG, cũng như một vaccine tái tổ hợp do nhà sản xuất CanSino Biotech Inc. phát triển, có thể được vận chuyển tới cơ sở dây chuyền lạnh của hòn đảo ở nhiệt độ bảo quản 2-8 độ C, Tao Lina, chuyên gia miễn dịch học ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, chia sẻ với Hoàn cầu hôm 27/9.

Tờ SCMP hôm 21/9 đưa tin, vaccine 2 liều của tập đoàn CNBG đang được xem xét bởi cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia Trung Quốc và nếu được "bật đèn xanh", vaccine này sẽ được sản xuất hàng loạt với mức giá khoảng 600 nhân dân tệ (2 triệu đồng) cho 2 liều. CNBG trước đó tuyên bố vaccine Covid-19 của tập đoàn này có thể được tung ra thị trường vào cuối năm nay.