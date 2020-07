Đại lý Honda tung thêm màu độc cho dòng Civic RS tại Việt Nam

Chính thức giới thiệu vào tháng 4/2019, Honda Civic bản RS thể thao mới đã ra mắt thị trường Việt Nam cùng 2 phiên bản G và E với một số thay đổi. Đây là lần đầu tiên Honda Việt Nam cho ra mắt phiên bản thể thao RS của Civic tại thị trường trong nước. Phiên bản này sẽ thay thế cho bản Civic 1.5L Turbo trước đó và phiên bản Civic G chuyển từ động cơ tăng áp 1.5L sang động cơ có dung tích 1.8L.

Gần đây, một chiếc Honda Civic RS với màu sơn xanh ngọc nhám độc đáo xuất hiện trên mạng xã hội mới đây thu hút nhiều sự quan tâm. Đây là chiếc Honda Civic hiếm hoi trong nước được sơn độc đáo như vậy. Theo chia sẻ của người đăng tải, chiếc Civic RS này được sơn trực tiếp tại đại lý thay vì dán decal. Mức giá được tiết lộ là khoảng 40 triệu đồng.

Với lựa chọn màu sơn độc đáo trên, chiếc xe có thể trở nên nổi bật hơn mỗi khi lăn bánh trên đường. Ngoài màu xanh nhám ở thân xe, những chi tiết như lưới tản nhiệt vẫn giữ nguyên ở màu đen bóng, tay nắm cửa vẫn được mạ chrome sáng bóng nhằm tạo nên điểm nhấn. Phiên bản RS được ưu ái sử dụng bộ mâm 18 inch có 5 chấu kép màu chì tối.

Chiếc Honda Civic RS màu xanh nhám trên nhận được khá nhiều lời khen trên mạng xã hội bởi hội người sử dụng mẫu xe này. Họ cho rằng đây giống như một "làn gió mới" cho Honda Civic RS thay vì chỉ có 5 màu sơn cơ bản.

Honda Civic RS được trang bị khối động cơ xăng DOHC VTEC, dung tích 1.5L tăng áp (turbo), cho công suất cực đại 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Mẫu xe sedan hạng C tới từ Honda có khả năng đạt tới vận tốc tối đa 200 km/h. Đi kèm với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD. Được biết, chiếc Civic RS 2019 có mức tiêu hao nhiên liệu khi di chuyển trong đường thành phố là 7,8 lít/100km, khi chuyển trên đường trường là 6,2 lít/100km và trên đường kết hợp là 7,1 lít/100km.

Ngoài ra, xe còn được trang bị những trang bị an toàn khác như: Phanh tay điện tử (EPB), C, Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD)... Bên cạnh đó, để tăng tính năng an toàn cho người lái và hành khách đi cùng. Honda Civic còn được trang bị 6 túi khí, tựa đầu giảm chấn và dây đai 3 điểm giúp cho hành khách luôn được an toàn khi di chuyển.

Chiếc Honda Civic RS với màu sơn nguyên bản.

Nằm trong phân khúc sedan hạng C, Honda Civic phải cạnh tranh với nhiều đối thủ nặng ký như Mazda3 hay Kia Cerato. Và đang có mức giá bán 929 triệu đồng cho phiên bản RS. Còn trên hai phiên bản G và E có mức giá lần lượt là 729 triệu đồng và 789 triệu đồng.