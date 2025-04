Cụ thể, giữa tháng 4/2025, Công an phường Hàng Đào nhận được thư cảm ơn của Đại sứ quán (ĐSQ) Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ về tinh thần khẩn trương, trách nhiệm điều tra vụ việc viên chức ngoại giao Mỹ bị kẻ gian trộm cắp tài sản khi đang mua sắm tại chợ đêm trên phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, ngày 4/4/2025, một viên chức ngoại giao Mỹ đến Công an phường Hàng Đào trình báo về việc bị mất trộm 01 ví tiền bên trong có 120 USD, 12.000.000VNĐ tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân khi đang mua kính ở một quầy kính chợ đêm tại 100/2 phố Hàng Đào.

Đại sứ quán Mỹ gửi thư cảm ơn tới Công an phường Hàng Đào về tinh thần khẩn trương, trách nhiệm điều tra vụ việc viên chức ngoại giao Mỹ bị kẻ gian trộm cắp tài sản. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trưởng Công an phường Hàng Đào - trung tá Nguyễn Hà Tuyên; Phó trưởng Công an phường - thiếu tá Bùi Mạnh Chiến; đại úy Nguyễn Xuân Hiếu đã ngay lập tức đến hiện trường tiến hành điều tra vụ việc. Trong thời gian đó, các cán bộ công an phường đã trấn an viên chức ngoại giao Mỹ ở tại trụ sở Công an phường chờ nhân viên an ninh của ĐSQ Mỹ đang trên đường đến trợ giúp.

Sau đó, đại úy Nguyễn Hải Long đã trực tiếp ghi lại biên bản vụ việc và xác nhận để viên chức ngoại giao Mỹ sớm làm lại chứng minh thư ngoại giao. Hiện Công an phường Hàng Đào phối hợp phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục diều tra làm rõ vụ việc.

Trong thư nêu rõ: “Mặc dù vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết quả cuối cùng, nhưng sự hợp tác và hỗ trợ tận tình của các cán bộ Công an phường, Công an TP.Hà Nội đã giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm và được bảo vệ. Sự chuyên nghiệp và tận tâm trong công việc của Quý cơ quan là một nguồn động viên to lớn đối với viên chức ngoại giao Mỹ và các nhân viên của Phái đoàn Hoa Kỳ”.