Một đền thờ tại Punjab, Pakistan bị phá hủy sau khi trúng tên lửa của Ấn Độ. Ảnh: TTXVN.

Trước tình hình xung đột ngày càng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan, ngày 10/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã ra khuyến cáo về đảm bảo an toàn cho công dân đang sinh sống, lao động, học tập ở nước sở tại.

Khuyến cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ có các nội dung sau:

1. Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời sự Ấn Độ trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại. Không tới các khu vực xảy ra xung đột, các khu vực không bảo đảm an ninh an toàn, nhất là khu vực Jammu và Kashmir đang xảy ra giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan.

2. Công dân Việt Nam ở địa bàn cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại; chủ động tiến hành biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân và thân nhân.

3. Thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán, trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã thiết lập đường dây nóng bảo hộ công dân với số điện thoại +91 7042035588, email consularsection@vietnamembassydelhi.in và tổng đài bảo hộ công dân +84 981848484.

* Trong diễn biến liên quan, ngay sau khi xảy ra xung đột dữ dội trong đêm 6 rạng sáng 7/5 giữa Ấn Độ và Pakistan, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cũng đã đưa ra khuyến cáo cho công dân Việt Nam thông qua các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội. Khuyến cáo nêu rõ:

Hiện tại, Pakistan và Ấn Độ đang có xung đột quân sự tại một số nơi tranh chấp, có thể ảnh hưởng tới an ninh, an toàn của bà con tại Pakistan. Để tránh những rủi ro có thể xảy ra, bà con nên lưu ý hạn chế đi lại, tránh những nơi nguy hiểm, chú ý các khuyến cáo của chính quyền địa phương. Bà con cần cập nhật diễn biến thông tin và liên lạc với Đại sứ quán khi cần thiết, chủ động chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu và lên phương án di dời phù hợp.

Hiện tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan chưa có khuyến cáo chính thức trên website.