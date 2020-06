Đại tá Lê Hồng Nam giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM

Ngày 26/6, tại Công an tỉnh Long An, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Buổi lễ có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An, Ban Giám đốc Công an 2 tỉnh Long An và An Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đại tá Lê Hồng Nam (trái).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM. Đồng thời, công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lâm Minh Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đại tá Lâm Minh Hồng.

Đại tá Lê Hồng Nam là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an, sau đó được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.