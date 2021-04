Đại tá Phạm Thế Tùng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Sáng 22/4, tại Nghệ An, đã diễn ra Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định số 2583/QĐ - BCA, ngày 16/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an với Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chuyển ngành đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao Quyết định số 2668/QĐ-BCA ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An với đại tá Pham Thế Tùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Thế Tùng chia sẻ đây vừa là niềm vinh dự, tự hào của bản thân nhưng đồng thời là trách nhiệm to lớn; bản thân sẽ luôn nên cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm sức, trí tuệ, hết lòng, hết sức để cùng tập thể lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục tô thắm truyền thống lịch sử vẻ vang, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

"Tôi kỳ vọng, tin tưởng và luôn mong muốn tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy và toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An sẽ cùng thống nhất ý chí và hành động, đoàn kết một lòng để tiếp tục xây dựng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh", tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng nói.

Đại tá Phạm Thế Tùng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An...

Đại tá Phạm Thế Tùng mong muốn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương, cùng Nhân dân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn để Công an tỉnh Nghệ An nói chung và cá nhân nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê ở Tiên Lữ, Hưng Yên; trình độ thạc sỹ luật, Đại học Cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ năm 1994 đến năm 1997 ông là cán bộ PC 15 Công an tỉnh Hải Hưng; sau khi Hải Hưng tách ra làm 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, ông là cán bộ PC 15 Công an tỉnh Hưng Yên; từ năm 2002 đến năm 2006, ông là Phó trưởng Phòng PC 15 Công an tỉnh Hưng Yên; từ 2006 -2012, ông là Trưởng phòng PC 15 Công an tỉnh Hưng Yên; từ năm 2012 -2014 ông là Trưởng Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên); từ năm 2014, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên rồi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh (tháng 10/2019).