Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Chiều 25/1 tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an và cơ quan tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - chủ trì Lễ công bố.

Đại tá Lê Văn Đàm được bổ nhiệm làm Cục Phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: C04

Tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Đàm - Trưởng phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (Phòng 2) - giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từ ngày 24/1/2025.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Viện đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Đàm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị Đại tá Lê Văn Đàm tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất với tập thể lãnh đạo đơn vị, tham mưu các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo xử lý và giải quyết đối với các chuyên án, vụ án, vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ; không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Lãnh đạo C04 chúc mừng Đại tá Lê Văn Đàm. Ảnh: C04

Đại tá Lê Văn Đàm 48 tuổi, quê Hưng Hà, Thái Bình có gần 20 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đại tá Lê Văn Đàm đã trực tiếp chỉ đạo, điều tra nhiều vụ án lớn về ma túy như: vụ khám phá chuyên án A720P, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy giấu trong khối đá công nghiệp tại TP.HCM, thu 40 kg ma túy tổng hợp; chuyên án khám phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy giấu trong motor điện và dạ dày lợn, thu giữ 270 kg ma túy; chuyên án 822T, khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà) cầm đầu, khởi tố 34 bị can, làm rõ các đối tượng mua bán 1,6 tấn ma túy; vụ thu giữ 1,3 tấn ma túy ketamin tại Hải Phòng và Hà Tĩnh ngụy trang cùng các bao xi măng để vận chuyển qua đường biển đi nước thứ ba tiêu thụ; chuyên án 522H, khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ do Lý Thành Hữu, 40 tuổi ở Hóc Môn, TP.HCM cầm đầu bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tổng số 211 kg ma túy tổng hợp…

Đại tá Lê Văn Đàm 3 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có 1 Cục trưởng, 5 Phó Cục trưởng.