Khẩn trương sắp xếp, đưa mô hình mới của Bộ Công an vào hoạt động

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 13/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân và tổng kết công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong CAND năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025; Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND phải có các giải pháp cụ thể, đồng bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND; gương mẫu, đi đầu thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về "hoàn thành sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo, hoàn thành mục tiêu tạo nguồn nhân lực cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng".

Trong đó, cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Kết luận số 91, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" gắn với Đề án về "Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND đến năm 2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh Bộ Công an

Khẩn trương sắp xếp, đưa mô hình tổ chức mới của Bộ Công an đi vào hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Tại Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Công an địa phương, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đối với việc điều chỉnh phân công, phân cấp các lĩnh vực công tác phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; hướng dẫn tiếp nhận các nhiệm vụ của các bộ, ngành về lực lượng Công an nhân dân, các đơn vị trực thuộc Bộ đã được phân công nhiệm vụ theo Kế hoạch số 282, ngày 25/01/2025 của Bộ..., tuyệt đối không để ngắt quãng công việc, ảnh hưởng chất lượng công tác, việc phục vụ Nhân dân...

Ngay sau Hội nghị này, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị, địa phương tác động trực tiếp phải tổ chức Hội nghị quán triệt, có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giải quyết tốt chế độ, chính sách theo quy định để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện...

Thứ trưởng Phạm Thế Tùn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế tại Việt Nam năm 2025.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị diễn ra tại Việt Nam trong năm 2025

Để bảo đảm ANTT, góp phần tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị có ý nghĩa chính trị, lịch sử, ngoại giao quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tiếp thêm động lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, vươn mình của dân tộc, lãnh đạo Bộ yêu cầu mục tiêu, yêu cầu cao nhất đề ra là "Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra các hoạt động của sự kiện, hội nghị mà trên phạm vi cả nước; tạo thuận lợi tối đa cho mọi hoạt động của người dân, khách quốc tế tham dự; phục vụ đắc lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội".

Trước mắt tập trung bảo đảm ANTT đối với các sự kiện, Hội nghị trong tháng 4, 5 (Hội nghị quốc tế P4G lần thứ 4, Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025)…Đối với những sự kiện, hội nghị kéo dài trong năm 2025, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ, dự kiến các phần việc cụ thể, bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả".

Đẩy mạnh cắt giảm, xóa bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp

Phát biểu kết luận cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 2/2025, lãnh đạo Bộ đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh cắt giảm, xóa bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, chuyển trạng thái cung cấp dịch vụ công từ "xin - cho" sang "chủ động" phục vụ người dân doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hướng tới dịch vụ số cá nhân hóa, không phụ thuộc địa giới hành chính, phấn đấu hết năm 2025, 80% thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với 43 thủ tục hành chính đã toàn trình trên môi trường điện tử nhưng vẫn còn tình trạng tiếp nhận cả hồ sơ trực tiếp, các bộ, ngành, yêu cầu địa phương cần quyết liệt vấn đề này, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính này trên môi trường điện tử để tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội...

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy

Làm việc với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), lãnh đạo Bộ đề nghị đơn vị khẩn trương đánh giá, làm rõ vai trò, vị trí, sự cần thiết, kết quả thực hiện 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, diễn biến tình hình, nguy cơ cháy, nổ trong thời gian tới… để báo cáo, đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị có văn bản chỉ đạo về công tác PCCC & CNCH.

Hoàn thiện Nghị định và các Thông tư hướng dẫn Luật PCCC & CNCH theo đúng tiến độ, nội dung phù hợp với Luật PCCC & CNCH để triển khai Luật. Chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản; quan tâm chỉ đạo công tác phòng ngừa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH, cảnh báo, khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn PCCC… Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực PCCC & CNCH; chủ động đề xuất các đề án; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…

Nghiên cứu, rà soát, đánh giá các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại buổi làm việc với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, lãnh đạo Bộ nêu rõ, hiện nay, cả hệ thống chính trị đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó có lực lượng CAND, vì vậy đơn vị cần rà soát lại tất cả các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ liên quan công tác xây dựng phong trào và dân vận của ngành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tổ chức bộ máy theo hướng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực, thay thế các văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế và sửa đổi, bổ sung; tham mưu, tổ chức các hoạt động, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vừa đảm bảo thiết thực hiệu quả, có tính lan tỏa đồng thời phải gắn với các hoạt động của Trung ương và cả hệ thống chính trị.