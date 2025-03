Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh mục tiêu cao nhất khi làm việc với Công an Thái Bình

Chiều 19/3, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thái Bình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, 3 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, 22,7%. Trật tự an toàn giao thông tiếp tục được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí.

Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động thực hiện chủ trương không tổ chức công an cấp huyện, sắp xếp bộ máy theo hướng "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở"; khẩn trương vận hành bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, tạo chuyển biến rõ nét.

Đơn vị này cũng đã tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trên tất cả các mặt công tác, góp phần phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thái Bình chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Ảnh: T.Đạt

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã báo cáo Đại tướng Lương Tam Quang một số nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

Đồng thời khẳng định tỉnh Thái Bình đạt được những kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an tỉnh trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Thái Bình bày tỏ mong muốn Bộ Công an tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để tỉnh Thái Bình cũng như lực lượng công an tỉnh thực hiện tốt các nhiệm, góp phần để tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong các mặt công tác, Đại tướng Lương Tam Quang cũng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã tạo điều kiện để lực lượng công an tỉnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ tốt các nhiệm vụ được giao trên địa bàn thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của lực lượng công an giai đoạn này là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong quá trình sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thái Bình tích cực triển khai phân công, phân cấp mới của Bộ trên các lĩnh vực công tác khi không tổ chức Công an cấp huyện, có những giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, nghiên cứu, bố trí lực lượng tăng cường cho cơ sở, bảo đảm giải quyết từ sớm mọi vấn đề tiềm ẩn về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Xây dựng công an xã đủ vững mạnh, đủ sức, đủ năng lực để giải quyết các vấn đề. Tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, chú trọng làm tốt khâu phòng ngừa, phát huy mạnh mẽ các kết quả trong thực hiện Đề án 06.