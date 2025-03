Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu tập trung hoàn thành bố trí cán bộ công an ở cấp tỉnh, xã

Bộ Công an yêu cầu vận hành, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy mới

Tại Hội nghị giao ban Bộ tháng 2/2025; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và đánh giá kết quả triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương (ngày 6/3/2025), Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, vận hành, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy mới – đây là nhiệm vụ rất quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ. Ảnh Bộ Công an

Trong đó, tập trung hoàn thành bố trí cán bộ tại Công an cấp tỉnh và cấp xã… Tăng cường theo dõi, hướng dẫn giữa Cục Nghiệp vụ với Công an cấp tỉnh và giữa Công an cấp tỉnh với cấp xã trong triển khai các mặt công tác... Các Cục nghiệp vụ chủ trì tiếp nhận các nhiệm vụ mới khẩn trương rà soát công tác mới tiếp nhận, chủ động hoặc đề xuất cải cách tối đa thủ tục hành chính, tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cao nhất phục vụ nhân dân.



Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành việc tiếp nhận nhiều nhiệm vụ mới từ các bộ ngành; triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; giảm 1 đơn vị cấp Cục; 7 đơn vị cấp phòng; 694 đơn vị Công an cấp huyện; 5.961 đội thuộc Công an cấp huyện.

Tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực

Lãnh đạo Bộ yêu cầu công tác tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm cần chủ động, kịp thời, sáng tạo, toàn diện, trong đó tiếp tục tuyên truyền lịch sử hào hùng và những chiến công, thành tích của lực lượng CAND; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu đậm về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm của lực lượng CAND trong thời gian tới trên các phương tiện truyền thông như: kỷ niệm 77 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo đảm vững chắc an ninh công nhân

Tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh công nhân, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tích cực tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật bảo đảm quyền lợi, chế độ, chính sách đối với công nhân, người lao động; tham mưu Công đoàn các cấp thực hiện tốt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động, kịp thời phạt hiện, kiên nghị xử lý những sai phạm. Rà soát, điều chỉnh phân công, phân cấp đảm bảo an ninh công nhân phù hợp với mô hình tổ chức Công an 3 cấp. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự tại khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đông công nhân, người lao động, xây dựng thế trận an ninh công nhân vững chắc.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh công nhân. Ảnh Bộ Công an

Nâng cao nhận thức về công tác tuyển sinh CAND

Lãnh đạo Bộ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND tiếp tục nhận thức và nâng cao nhận thức về công tác tuyển sinh, đây là khâu đầu tiên có vị trí, vai trò rất quan trọng để lựa chọn học viên bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn vào đào tạo trong các Học viện, trường CAND; thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác tuyển sinh theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Tạo điều kiện tốt nhất trong huấn luyện công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND

Tại Lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân năm 2025, lãnh đạo Bộ yêu cầu đơn vị chức năng cần chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; tập trung duy trì chương trình tổ chức huấn luyện, đào tạo đảm bảo đúng kế hoạch của Bộ đề ra, qua đó chất lượng huấn luyện của từng khóa ngày càng nâng lên; thực hiện tốt công tác quản lý, huấn luyện, chế độ chính sách, quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến sỹ mới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân năm 2025.

Đối với các chiến sỹ mới cần cố gắng phấn đấu rèn luyện, khắc phục khó khăn, lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu; tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức để đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyển sang công tác lâu dài trong lực lượng CAND.

Tiếp tục làm tốt công tác ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Liên quan công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, lãnh đạo Bộ đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để tham mưu với các cấp lãnh đạo chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo an ninh, trật tự, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; nhất là công tác phối hợp với lực lượng Quân đội nhân dân để triển khai phương án ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. hường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập để nâng cao nhận thức, kỹ năng, năng lực ứng phó với các tình huống cho cán bộ Công an các cấp; tăng cường trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phù hợp với từng điều kiện địa lý của mỗi vùng.