Đắk Lắk: Khánh thành đường dây 110kV Tuy Hòa 2 – Phú Hòa





Các đại biểu tham dự lễ khánh thành tại xã Tây Hòa

Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Toàn – Phó Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk; ông Lê Hữu Danh – Phó Tổng giám đốc EVNCPC; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Trung (NPMU), Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk), các nhà thầu, đơn vị thi công và lãnh đạo địa phương nơi có đường dây đi qua.

Dự án Đường dây 110kV TBA 110kV Tuy Hòa 2 - Phú Hòa được xây dựng trên địa phận hai xã Phú Hòa 1 và Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa; xã Hòa Phong, thị trấn Phú Thứ của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ). Công trình do EVNCPC làm chủ đầu tư, NPMU được giao quản lý dự án với 15 gói thầu thành phần. Quy mô xây dựng mới gồm: 01 ngăn xuất tuyến 110kV tại TBA 110kV Tuy Hòa 2; đường dây 110kV đấu nối dài gần 8,5km; tổng mức đầu tư gần 47 tỷ đồng.

Ông Lê Hữu Danh – Phó Tổng giám đốc EVNCPC báo cáo quá trình thực hiện dự án

Trước đó, ngày 10/12/2022, dự án đã được khởi công. Trong suốt quá trình triển khai, các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt về công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng, thời tiết, điều kiện thi công… Tuy nhiên, với sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân nơi có dự án đi qua, các bên có liên quan đã cùng tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành các hạng mục công trình. Đến ngày 17/6/2025, PC Đắk Lắk đã thực hiện bàn giao mặt bằng vị trí móng cột cuối cùng cho đơn vị thi công, nhờ đó dự án đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

EVNCPC và Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Dự án hoàn thành đạt tiến độ

Dự án Đường dây 110kV TBA 110kV Tuy Hòa 2 - Phú Hòa là công trình trọng điểm được EVNCPC quan tâm đầu tư với mục tiêu kịp thời đáp ứng truyền tải công suất cung cấp cho khu vực xã Phú Hòa 1, xã Tây Hòa và các vùng lân cận tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Quốc Toàn – Phó Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk đánh giá cao quá trình thi công dự án

Sau khi đi vào vận hành, đường dây này cũng tạo mạch vòng liên kết với các trạm 110kV trong khu vực, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, cải thiện chất lượng điện áp cũng như nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng trên lưới.

