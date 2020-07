Đắk Lắk: Xác minh thông tin 3 thanh niên bị đánh nhập viện

Ngày 25/7, một lãnh đạo Công an huyện Cư M'Gar (Đắk Lắk) cho biết đang xác minh thông tin một số công an xã Cư M'Gar (huyện Cư M'Gar) bị tố đánh người. Theo lãnh đạo này, hiện vụ việc chỉ mới có thông tin một chiều từ phía người bị hại nên chưa thể có nhận định gì.

Hai thanh niên bị đánh chảy máu ở vùng mặt.

Cùng ngày theo tìm hiểu của chúng tôi, anh Y Dar HWing (SN 1998, trú tại xã Cư M’gar) vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, bệnh nhân Y Dar nhập viện vào lúc 2 giờ sáng 23/7.

Khi nhập viện, bệnh nhân có nhiều vết thương và bị chấn thương đầu, mặt; đa thương phần mềm, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể; choáng, đau đầu, chóng mặt. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị chấn động não. Hiện, các vết thương của bệnh nhân đã được xử lý, sức khỏe đã có tiến triển tốt.

Y Dar HWing đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Theo người này, anh nhập viện là do bị một số chiến sĩ công an xã Cư M'Gar đánh vào tối 22/7.

Thương tích trên người Y Dar HWing.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài anh Y Dar, 2 thanh niên khác là Y Thoang Adrơng (SN 1999, trú tại buôn Ka Na A, xã Cư M’gar) và Y Thái Niê (SN 2002, trú tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) cũng gửi đơn tố cáo bị Công an xã Cư M'Gar đánh vào đêm 22/7.

Một lãnh đạo UBND xã Cư M'Gar xác nhận đã đưa hai thanh niên này đến Trung tâm Y tế huyện Cư M'Gar để thăm khám. Theo cán bộ này, nguyên nhân ban đầu có thể là do có một thanh niên say xỉn, tới gây gổ, đòi đánh các cán bộ ở chốt trực kiểm soát dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn. Sau đó, cán bộ ở chốt trực đã báo cho lực lượng công an xã đến hỗ trợ và xảy ra xô xát.

Chúng tôi đã liên hệ với Công an xã Cư M'Gar để có thêm thông tin nhưng lãnh đạo đơn vị này chưa trả lời gì.



Được biết, hiện Y Thoang, Y Thái đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc.