Đâm chết chủ tiệm tạp hóa, nghi phạm uống thuốc trừ sâu tự tử

Đâm chết chủ tiệm tạp hóa, nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) uống thuốc trừ sâu tự tử. Ảnh: Thiên Long



Chiều 24/4, Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) đến tiệm tạp hóa của chị Mộng Kiều để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Khi vào cửa gặp mặt hai bên cự cãi lớn tiếng.

Lúc này, Tuấn cầm cây kéo đâm liên tục vào chị Kiều bị thương tích nặng, sau đó tử vong do mất nhiều máu.

Gây án xong, Tuấn về nhà rồi đến bệnh viện huyện Thủ Thừa báo đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Nghe bệnh nhân khai thông tin như vậy, bệnh viện huyện chuyển bệnh nhân lên bệnh viện đa khoa cấp cứu.

Khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Long An xác nhận đang cấp cứu bệnh nhân Tuấn. Đến hơn 20h, Công an huyện Thủ Thừa vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Long An đang khám nghiệm hiện trường và tử thi, điều tra.