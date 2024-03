Đâm chết người vì bị đòi nợ 1 triệu đồng

Khám nghiệm hiện trường vụ án.

Vụ án xảy ra tại khóm Thị 2, thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Nạn nhân là Nguyễn Văn Ba Đô (sinh năm 2006, cư trú xã Kiến An, huyện Chợ Mới).



Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 0 giờ ngày 20/3, trong lúc Quân đang nhậu với bạn bè tại xã Kiến Thành thì Nguyễn Văn Ba Đô nhắn tin đòi nợ 1.000.000 đồng, do Quân đã mượn trước đó, dẫn đến cả hai cự cãi, rồi thách thức đánh nhau.

Ngô Nhựt Quân.

Tức giận, Quân lấy dao tự chế, rồi điều khiển môtô đến thị trấn Chợ Mới tìm Đô. Vừa gặp nhau, Quân đã bị Đô cầm dao tự chế chém.

Lúc này, Quân bỏ chạy khoảng 50m, sau đó quay lại, cầm dao tự chế đâm vào ngực Đô. Đô bỏ chạy 20m thì gục xuống bất tỉnh, được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Còn Quân đến Công an thị trấn Chợ Mới đầu thú.



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang đã thành lập đoàn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp Công an huyện Chợ Mới điều tra, xác minh làm rõ vụ án. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của Đô do suy tuần hoàn cấp, bởi vết dao đâm thấu ngực, thủng tim.