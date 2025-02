Dân lấn chiếm đất nhưng UBND huyện lại công nhận quyền sử dụng, Chủ tịch huyện Quốc Oai, Hà Nội bị nhắc trách nhiệm

Có khiếu nại nhưng không tổ chức đối thoại

Chánh Thanh tra TP.Hà Nội vừa kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021-2022; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân vào mục đích đất ở giai đoạn 2021 - 2022; công tác quản lý tài chính ngân sách năm 2022.

Theo kết luận thanh tra, về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong giai đoạn 2021-2022, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Quốc Oai đã được triển khai, thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch huyện đã tiếp dân định kỳ và đột xuất theo yêu cầu, qua đó hướng dẫn, giải thích và giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Về công tác thanh tra, có 4/12 cuộc thanh tra có kết luận thanh tra chậm so với thời hạn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 45 Luật Thanh tra năm 2010; có 6/21 kết luận chưa tổ chức thực hiện xong, nhưng Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai chưa chỉ đạo kiểm tra, Chánh Thanh tra huyện chưa tổ chức kiểm tra theo quy định tại.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, có 1 đơn tố cáo (nội dung tố cáo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Đảng uỷ và ông Hương Quý Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Cộng Hoà thuộc thẩm quyền giải quyết của Huyện uỷ) không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện nhưng không chuyển đơn đến Huyện uỷ, là thực hiện không đúng khoản 2 Điều 24 Luật Tố cáo năm 2018.

Để xảy ra các tồn tại trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021-2022, Thanh tra TP.Hà Nội chỉ rõ, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai giai đoạn 2021-2022, trong đó có trách nhiệm của các đơn vị tham mưu như Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi Trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch. Ảnh: PLVN

Về trình tự, thủ tục tiến hành xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện, có 1 vụ giải quyết không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018 (do Thanh tra huyện tham mưu); có 8 vụ khiếu nại, tố cáo vi phạm thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011 và khoản 1 Điều 30 Luật Tố cáo năm 2018 (02 vụ khiếu nại do phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu; 1 vụ khiếu nại do Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu; 5 vụ tố cáo do Thanh tra huyện tham mưu); có 6 vụ khiếu nại không tổ chức đối thoại, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Khiếu nại năm 2011 (do phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu).

Về tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về KNTC, có 18/27 kết luận, 2/5 quyết định, 06/34 văn bản chưa tổ chức thực hiện xong. Có 4 vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp cần tập trung giải quyết dứt điểm trên địa bàn huyện.

Để xảy ra các tồn tại nêu trên, Thanh tra TP.Hà Nội chỉ rõ, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai giai đoạn 2021-2022, trong đó có trách nhiệm của các đơn vị tham mưu như Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi Trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Dân lấn chiếm đất nhưng UBND huyện lại công nhận quyền sử dụng đất cho người vi phạm

Trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân vào mục đích đất ở giai đoạn 2021-2022, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế.

Theo đó UBND các xã không đăng ký chỉ tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng với mục đích đất ở, nhưng UBND huyện Quốc Oai vẫn công nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất chưa sử dụng, là chưa đủ căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

UBND các xã Tân Hòa, Yên Sơn, Hòa Thạch và Sài Sơn không có tài liệu về kê khai đăng ký đất đai của người sử dụng đất, dẫn đến không theo dõi cập nhật chính xác biến động về đất đai, không thực hiện đúng trách nhiệm của UBND huyện theo quy định.

Đối với các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, tại 4 xã không có tài liệu về việc thực hiện đăng ký đất đai. Phòng Tài nguyên và Môi trường khi thẩm định hồ sơ do UBND các xã chuyển lên có yêu cầu phải cung cấp bổ sung tài liệu, sau đó trả hồ sơ cho UBND xã để trả lại cho công dân mà không chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Thạch Thất - Quốc Oai để thực hiện đăng ký đất đai, là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố.

Một diện tích đất vi phạm trên địa bàn xã Hoà Thạch. Ảnh: Dân Việt

Thanh tra TP.Hà Nội qua thanh tra thấy, toàn bộ 430 hồ sơ đều quá thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

UBND các xã Tân Hòa, Yên Sơn, Hòa Thạch và Sài Sơn đã xác nhận cho các trường hợp có diện tích đất sử dụng tăng so với diện tích theo hồ sơ quản lý đất đai là do lấn chiếm đất công, đất chưa sử dụng do UBND xã quản lý, nhưng chưa đăng ký tại kế hoạch sử dụng đất hàng năm, vẫn trình hồ sơ đề nghị xét cấp GCN cho các trường hợp này là trái quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

UBND huyện Quốc Oai không chỉ đạo xử lý hành vi lấn chiếm đất đối với 2 trường hợp ở xã Yên Sơn mà công nhận quyền sử dụng đất cho người vi phạm là trái quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

UBND huyện Quốc Oai công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở cho 1 trường hợp ở xã Hoà Thạch trong khi thửa đất không được sử dụng vào mục đích đất ở, không có công trình xây dựng trên đất, là không thực hiện đúng quy định tại Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở cho 1 trường hợp ở xã Sài Sơn được giao đất công khi chưa được UBND Thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở là trái quy định.

UBND huyện Quốc Oai cũng bị phát hiện áp dụng mức thu nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với 2 trường hợp tại xã Phượng Cách có cùng nguồn gốc đất (lấn chiếm đất công sau ngày 15/10/1993 trước ngày 01/7/2004) nhưng lại khác nhau, trong đó áp dụng mức thu 50% tiền sử dụng đất đối với trường hợp ông Nguyễn Duy Sơn là trái quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện Quốc Oai cấp GCN QSD đất cho 2 trường hợp tại xã Hoà Thạch nhưng không có xác nhận của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quốc Oai vào đơn đăng ký.

UBND huyện Quốc Oai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 21 trường hợp hộ gia đình (Yên Sơn: 2; Hoà Thạch: 15; Sài Sơn: 1; Tân Hoà: 1; Phượng Cách: 2) nhưng trên GCN QSD đất chỉ ghi thông tin của vợ hoặc chồng, là thực hiện không đúng quy định.

Để xảy ra các tồn tại nêu trên, Thanh tra TP.Hà Nội quy kết, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai phụ trách công tác cấp GCN QSD đất giai đoạn 2021-2022, trong đó có trách nhiệm của các đơn vị tham mưu: Phòng Tài nguyên và Môi Trường, UBND các xã: Tân Hòa, Yên Sơn, Hòa Thạch, Sài Sơn.