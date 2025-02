Một người đàn ông thay lòng đổi dạ thường làm 4 điều này trước khi đi ngủ

Trong mối quan hệ tình cảm, sự chung thủy là yếu tố cơ bản nhất, nếu một người đàn ông không thể toàn tâm toàn ý với bạn thì mối quan hệ của hai người có thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.

Khi vợ chồng sống bên nhau hàng ngày, chúng ta có thể hiểu rõ tính cách và tâm trạng của đối phương. Nếu một người đàn ông có thói quen làm 4 điều nhất định trước khi đi ngủ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy anh ta đã thay lòng đổi dạ.

1. Không cho bạn động vào điện thoại của anh ta

Tôi từng đọc trên mạng một câu chuyện, người vợ đó kể rằng mỗi tối cô ấy thường lướt điện thoại một chút trước khi đi ngủ. Nhưng một hôm, điện thoại cô ấy hết pin nên quay sang chồng mượn điện thoại thì anh ta lại phản ứng mạnh mẽ. Anh nói rằng vợ chồng nên cho nhau không gian riêng tư, không nên động vào điện thoại của nhau.

Hay có khi cô ấy giả vờ nói vu vơ rằng, cho vợ xem điện thoại để xem anh có nhắn tin với người phụ nữ nào khác không thì anh lại bực dọc nói, giữa vợ chồng nếu không có sự tin tưởng, thì mối quan hệ hôn nhân sẽ trở nên vô nghĩa.

Thấy phản ứng của chồng khác lạ nên cô ấy đã lén kiểm tra điện thoại của chồng. Quả nhiên, anh đang lén lút trò chuyện với người phụ nữ khác.

Theo các chuyên gia tâm lý, nếu bạn thấy chồng mình thường xuyên sử dụng điện thoại để trò chuyện với người khác, đặc biệt là khi anh ta tỏ ra khó chịu khi bạn muốn xem điện thoại của mình, đó có thể là dấu hiệu cho thấy anh ta đang thay lòng đổi dạ.

Ngược lại, nếu chồng thật sự yêu thương và tin tưởng bạn, anh ấy sẽ không ngần ngại cho bạn xem điện thoại của mình như một cách thể hiện lòng chung thủy và tình yêu.

Một người đàn ông yêu thương vợ mình sẽ luôn muốn ở bên cô ấy, chia sẻ không gian sống và những khoảnh khắc thân mật. Ảnh minh họa

2. Thường xuyên đề xuất ngủ riêng

Cô bạn thân của tôi và chồng từng có một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng gần đây cô ấy kể, chồng thường xuyên đề xuất việc ngủ riêng. Ban đầu, anh ta viện lý do bị cảm, ngủ chung sợ lây cho vợ, khi thì anh ta nói cần không gian riêng vì tâm trạng không tốt. Nhưng dần dần, lý do anh ta đưa ra càng ngày càng vô lý hơn và cho đến một ngày, chồng cô ấy nói thẳng: "Không có lý do gì cả, anh chỉ muốn ngủ riêng”.

Cô bạn tôi bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của chồng. Và rồi cô ấy phát hiện chồng đã thay lòng và đang lén lút hẹn hò với một người phụ nữ khác.

Trong một mối quan hệ vợ chồng, việc ngủ chung không chỉ là thói quen mà còn là cách để chăm sóc lẫn nhau. Khi một người ốm, người kia có thể giúp đỡ, hay khi có việc quan trọng cần dậy sớm, người kia có thể nhắc nhở.

Ngủ chung còn mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi.

Một người đàn ông yêu thương vợ mình sẽ luôn muốn ở bên cô ấy, chia sẻ không gian sống và những khoảnh khắc thân mật.

Tuy nhiên, khi tình cảm phai nhạt, anh ta sẽ tìm đủ lý do để tránh ngủ chung, từ đó có thể dễ dàng liên lạc với người phụ nữ khác mà không bị phát hiện.

3. Thường xuyên chỉ trích vợ một cách vô lý trước khi đi ngủ

Chị đồng nghiệp của tôi tâm sự, gần đây chồng thường xuyên chỉ trích chị một cách vô lý trước khi đi ngủ. Mặc dù chị đã cố gắng nấu những món ăn hợp khẩu vị của chồng, nhưng chồng vẫn không ngừng phàn nàn rằng đồ ăn chị nấu không ngon.

Chị cảm thấy rất bực bội khi chồng chỉ trích cả những việc nhỏ như việc giặt giũ, chẳng hạn như giặt tất của anh không sạch. Qua thời gian, chị ấy nhận ra rằng những lời chỉ trích này không chỉ đơn thuần là sự khó chịu nhất thời, mà còn là dấu hiệu cho thấy chồng đã thay lòng.

Theo các chuyên gia tâm lý, nếu chồng thường xuyên chỉ trích bạn một cách vô lý trước khi đi ngủ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy anh ấy đã không còn tình cảm với bạn. Một người đàn ông thực sự yêu thương bạn sẽ không nỡ chỉ trích hay trách móc bạn, trừ khi bạn thực sự làm điều gì đó sai trái.

Nếu anh ấy liên tục tìm lý do để chỉ trích bạn, điều đó cho thấy anh ấy đang cảm thấy chán ghét và không muốn tiếp tục mối quan hệ. Những lời chỉ trích này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn vào ngày hôm sau, mà còn phản ánh sự thay đổi trong tình cảm của anh ấy.

4. Rơi vào trầm tư trước khi đi ngủ

Gần đây, tôi nhận thấy chồng mình thường xuyên trầm tư trước khi đi ngủ. Anh trở nên ít nói và khi tôi cố gắng trò chuyện, anh chỉ đáp qua loa rồi lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng chồng mình có thể đã thay lòng. Tôi tự hỏi liệu những lúc trầm tư đó có phải là lúc anh đang nghĩ về người phụ nữ khác?

Tuy nhiên, việc một người đàn ông trầm tư trước khi ngủ không nhất thiết có nghĩa là anh ta đã thay lòng.

Đàn ông thường có những suy nghĩ riêng, có thể là do áp lực công việc hay những vấn đề trong cuộc sống khiến họ phải suy ngẫm.

Nếu trước đây người chồng không có thói quen này, và giờ đây lại không muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với vợ, thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy anh đang có sự thay đổi trong tình cảm.

Nếu một người đàn ông vẫn yêu thương vợ, anh ta sẽ sẵn lòng chia sẻ những suy nghĩ của mình. Ngược lại, nếu sự thay đổi này diễn ra đột ngột và anh ta trở nên kín đáo, thì rất có thể trong tâm trí anh đang có hình bóng của một người phụ nữ khác.