Dân xã này nuôi con đại bổ nhiều nhất tỉnh Nghệ An, năm nay giá tốt cả xã thu về hàng chục tỷ

Xã nuôi nhiều con đại bổ nhất tỉnh Nghệ An

Thời điểm này, người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào vụ thu hoạch nhung hươu, nai. Đặc biệt, tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai là địa phương có tổng đàn hươu, nai nhiều nhất tỉnh Nghệ An người dân đang rất phấn khởi. Hiện, tổng đàn hươu, nai ở xã Quỳnh Vinh lên đến 1.800 con. Trong đó, có trên 20 hộ nuôi hươu với quy mô lớn.

Xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An có tổng đàn hươu, nai lên đến 1.800 con. Đây là địa phương có đàn hươu, nai lớn nhất tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Năm nay, nhung hươu giá ổn định ở mức cao từ 10 - 11 triệu đồng/kg. Bên cạnh đó, giá hươu giống cũng "nhích" lên so với năm trước nên người dân có nguồn thu lớn. Với giá nhung hươu, hươu giống như hiện tại, toàn xã Quỳnh Vinh ước tính sẽ thu về hàng chục tỷ đồng.

Người dân xã Quỳnh Vinh nuôi hươu, nai từ những năm 1990. Trải qua nhiều thăng trầm, nghề nuôi hươu, nai đã khẳng định được hiệu quả kinh tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Có nhiều năm kinh nghiệm nuôi hươu lấy nhung, ông Lê Công Hiệp (SN 1981, trú tại xóm 22, xã Quỳnh Vinh) chia sẻ: "Nuôi hươu, nai không tốn nhiều công chăm sóc. Chỉ cần nắm vững các đặc điểm sinh học, thời kỳ ra lộc (nhung) là đảm bảo để có chế độ dinh dưỡng hợp lý thì sẽ cho thu nhập cao. Đàn hươu, nai lại ít dịch bệnh. Bên cạnh đó, nguồn thức ăn cho hươu nai rất dồi dào, không tốn chi phí. Gia đình tôi chủ yếu cho hươu ăn các loại lá trong vườn. Trồng thêm cỏ, cây chuối là có thể đảm bảo được nguồn thức ăn hàng ngày cho đàn hươu, nai.

Năm nay, giá nhung hươu ở mức từ 10 - 11 triệu đồng/kg. Giá nhung hươu ổn định ở mức cao nên người dân xã Quỳnh Vinh rất phấn khởi. Ảnh: N.T

Ngoài nuôi hươu lấy nhung, người dân xã Quỳnh Vinh đầu tư phát triển nuôi thêm nai. Nai cũng là con mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.T

"Hươu đực khi nuôi khoảng 3 năm thì bắt đầu cho nhung. Khi hươu chuẩn bị ra nhung hoặc sinh sản thì bổ sung thêm một số loại thức ăn hàm lượng tinh bột cao đảm bảo dinh dưỡng trong quá trình này. Nhung hươu ở Quỳnh Vinh được thị trường ưa chuộng, cắt đến đâu là thương lái tìm đến mua hết đến đó", ông Hiệp chia sẻ thêm.

Hiện, đàn hươu, nai của gia đình ông Hiệp có 50 con. Trong đó, có 15 con hươu đực đã cho nhung. Nguồn giống tốt nên gia đình ông Hiệp có thể thu về khoảng 13 - 14kg nhung hươu. Theo giá bán của thị trường, chỉ tính riêng nhung hươu gia đình ông Hiệp đã có thể thu về khoảng 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đàn hươu sinh sản của gia đình cũng ổn định. Hươu đực giống có thể bán từ 20 - 40 triệu đồng/con. Hươu cái giống có giá khoảng 15 triệu đồng/con. Mỗi năm, ông Hiệp cũng thu hàng trăm triệu đồng nhờ bán hươu giống.

Gia đình ông Lê Công Hiệp ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An có đàn hươu, nai gồm 50 con. Hàng năm, nhờ đàn đàn hươu, nai gia đình ông Hiệp có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: N.T

Chuồng nuôi hươu được ông Hiệp xây dựng dưới những tán cây lớn, đảm bảo mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Ảnh: N.T

Hiện, nhung hươu vào mùa thu hoạch. Ảnh: N.T

Trong khi đó, giá nhung nai thấp hơn so với nhung hươu. Giá nhung nai khoảng 5 triệu đồng - 6 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, nhung nai lại to và trọng lượng nặng gấp nhiều lần so với nhung hươu. Nhu cầu của thị trường về nhung nai cũng khá cao nên gia đình ông Hiệp cũng đang phát triển đàn nai.

Ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1979, trú tại xã Quỳnh Vinh) là một trong những hộ chuyên nuôi hươu sinh sản. Năm nay, đàn hươu của ông Bảy đẻ được khoảng 30 con giống. Hươu con sau 3 tháng nuôi có thể xuất chuồng bán làm con giống. Nhờ đàn hươu sinh sản, gia đình ông Bảy dự kiến sẽ thu về khoảng 500 triệu đồng.

Đầu tư tiền tỷ, xây dựng trang trại đẹp như phim chuyên nuôi con đại bổ

Đầu ra của nhung hươu và hươu giống ổn định nên nhiều gia đình ở xã Quỳnh Vinh mạnh dạn tăng đàn. Xây dựng thêm chuồng trại để nuôi hươu. Thậm chí, có những người từ địa phương khác đến đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng trang trại chuyên nuôi hươu, nai. Điển hình như trang trại của ông Nguyễn Bá Thắng với quy mô 150 con hươu mới được xây dựng hiện đại.

Ông Thắng quê ở phường Quỳnh Thiện, quyết định đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi hươu, nai ở xã Quỳnh Vinh. Để có được trang trại nuôi hươu, nai với tổng đàn 150 con, ông Thắng đã đầu tư khoảng 6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Bá Thắng đầu tư khoảng 6 tỷ đồng để xây dựng trang trại chuyên nuôi hươu, nai ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Trang trại của ông Thắng hiện có 150 con hươu, nai. Ảnh: N.T

Chuồng nuôi hươu được xây dựng hiện đại, sạch, thoáng mát. Ảnh: N.T

Ông Thắng trồng thêm cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn hươu. Ảnh: N.T

Hệ thống chuồng trại để nuôi hươu, nai được ông Thắng xây dựng hiện đại. Chuồng nuôi hươu được lắp đặt máng thức ăn, có hệ thống để hươu uống nước, làm mát vào mùa hè, giữ ấm vào mùa đông. Bên cạnh đó, ông Thắng cũng trồng thêm cỏ, cây chuối và một số loại khác để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn hươu.

Hiện, đàn hươu, nai tại trang trại của ông Thắng sinh trưởng tốt. Một số con hươu cái đã bắt đầu sinh sản. Hươu đực cũng đã chuẩn bị cho nhung. Ông Thắng tin tưởng, đàn hươu, nai sẽ mang lại lợi nhuận tốt.

Ngoài bán nhung tươi, hiện ở xã Quỳnh Vinh nói riêng và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung có nhiều cơ sở chế biến nhung hươu. Nhung hươu được thu mua chế biến thành bột, rượu, cao nhung hươu, mật ong ngâm nhung hươu và nhung hươu thái lát. Một số sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao, nâng giá trị và thu nhập cho người nuôi hươu lấy nhung.