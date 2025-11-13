Dân xã này ở Nghệ An mang 2 con vật gì đến giao nộp, một con mắt to tròn, con còn lại mang mai vàng?

Ngày 13/11, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa phối hợp với hạt kiểm lâm, Công an xã tiếp nhận 2 cá thể rùa núi vàng, Culi thuộc nhóm động vật quý hiếm, nguy cấp và đã tổ chức thả về tự nhiên dưới sự chứng kiến của thôn trưởng và các hộ dân.

Theo đó, thông qua công tác tuyên truyền về việc bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm, đã có 2 người dân trên địa bàn mang cá thể động vật hoang dã quý hiếm đến công an xã tự nguyện giao nộp. Đây là những con động vật hoang dã người dân phát hiện ở gần khu dân cư, nơi sản xuất.

Hai con động vật hoang dã bao gồm 1 con cu li nhỏ loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB. Đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép.

Con động vật hoang dã còn lại là rùa núi vàng thuộc nhóm IIB. Rùa núi vàng cũng là loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm, được pháp luật bảo vệ.

Ngày 12/11/ Công an xã Quỳnh Thắng và UBND xã Quỳnh Thắng tiếp nhận 02 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 01 cá thể cu li và 01 cá thể rùa núi vàng, do hai công dân là ông Lương Đức Thành, sinh năm 1970, trú tại xóm Tân Thành và ông Võ Văn Vân, sinh năm 1984 trú tại Thôn 6, xã Quỳnh Thắng tự nguyện giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Quỳnh Thắng đã phối hợp với UBND xã Quỳnh Thắng và Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai hoàn tất hồ sơ, bàn giao và tổ chức thả hai con động vật hoang dã nói trên về môi trường tự nhiên, đảm bảo an toàn và đúng quy định của pháp luật.

Hành động tự giác giao nộp của các công dân thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương.

Trong thời gian tới, Công an xã Quỳnh Thắng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kêu gọi mọi người dân tuyệt đối không săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các trường hợp vi phạm.