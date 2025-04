Đảng bộ huyện Bắc Hà vững bước trên con đường phát triển

Một góc thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hôm nay. Ảnh: Seo Súng.

Nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lào Cai, Bắc Hà có miền sông núi hùng vĩ, nơi hội tụ của 14 dân tộc anh em và được mệnh danh là vùng đất cao nguyên trắng gắn với những trang sử hào hùng oanh liệt.

Đặc biệt, trong 75 năm qua, kể từ thời điểm Đảng bộ huyện được thành lập, Bắc Hà đã chứng kiến những sự đổi thay vô cùng to lớn; lịch sử Bắc Hà được viết tiếp những nét son hùng tráng, góp phần làm thay đổi vị thế và nâng tầm giá trị con người, vùng đất Bắc Hà như ngày hôm nay.

Cách đây 75 năm, để đáp ứng với yêu cầu cách mạng cấp bách trong những năm đầu khi nước nhà vừa giành được độc lập, là một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng, Đảng bộ huyện Bắc Hà được thành lập vào ngày 12/3/1950 do đồng chí Nguyễn Quang Tự làm Trưởng ban.

Ngay sau khi ra đời, Ban cán sự Đảng huyện đã tích cực triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của huyện; lãnh đạo Nhân dân các dân tộc Bắc Hà đứng lên đấu tranh, phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng Bắc Hà vào ngày 20/9/1950, mở đầu cho chiến dịch giải phóng hoàn toàn tỉnh Lào Cai vào cuối năm 1950.



Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ huyện Bắc Hà đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi việc xây dựng hợp tác xã, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời huy động sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Đầu năm 1976, tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn, Đảng bộ Bắc Hà tiếp tục lãnh đạo đồng bào các dân tộc địa phương thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi tái lập tỉnh Lào Cai vào tháng 10/1991, Bắc Hà trở thành 1 trong 9 huyện, thị xã của tỉnh. Hơn 30 năm thực hiện Nghị quyết với 6 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới, đặc biệt là triển khai Chương trình 135 và các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình trọng tâm hướng về cơ sở của Tỉnh ủy Lào Cai, huyện Bắc Hà đã đạt những thành tựu quan trọng.

Những cánh đồng ruộng bậc thang vào mùa lúa chín vàng. Ảnh: Seo Súng.

Từ 1 Chi bộ Đảng với 8 đảng viên của những ngày đầu thành lập, đến nay, Đảng bộ huyện Bắc Hà có 50 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 5.000 đảng viên.

75 năm trở về trước, Bắc Hà là một trong những huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn nghèo khó; kinh tế manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu dựa vào canh tác tự cung tự cấp. Ngày nay, vùng cao nguyên trắng Bắc Hà đang khoác lên mình diện mạo mới, với những cánh đồng ruộng bậc thang xen lẫn mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Bắc Hà cũng xác định rõ những sản phẩm mũi nhọn như chè, quế, cây ăn quả... Từ một huyện thuần nông với lối canh tác truyền thống, Bắc Hà đã tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chuyển thay đổi tư duy, nếp nghĩ sang phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với các cây trồng chủ lực, hình thành vùng sản xuất chè, quế, cây ăn quả ôn đới tập trung, từng bước mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Bắc Hà phát triển cây ăn quả ôn đới mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến nay, diện tích cây chè đạt 1.290 ha, cây dược liệu 500 ha, cây quế hơn 10.600 ha và gần 1.500 ha cây ăn quả ôn đới. Toàn huyện có 66 doanh nghiệp, 59 HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả.

Trong chăn nuôi tiếp tục được quan tâm phát triển toàn diện về số lượng, quy mô và cơ cấu đàn; toàn huyện có trên 81.860 con trâu, bò, lợn, ngựa, dê; gần 390.000 con gia cầm các loại.

Từ những con đường lầy lội, đường giao thông liên xã, liên thôn từng bước được nhựa hoá, cứng hoá khang trang giúp việc giao thương thuận tiện hơn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, toàn huyện bình quân số tiêu chí hoàn thành đạt 10,94 tiêu chí/xã nông thôn mới.

Các hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển hình thành các điểm du lịch sinh thái, văn hoá, du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham quan trải nghiệm.

Từ đó, Bắc Hà đang trở thành điểm đến hấp dẫn, đặc sắc trong bản đồ du lịch Việt Nam. Đến hết năm 2024, Bắc Hà đã đón 720 nghìn lượt khách, với tổng doanh thu từ du lịch đạt 720 tỷ đồng.

Dinh Hoàng A Tưởng - công trình độc đáo về kiến trúc, mang nhiều giá trị lịch sử, là minh chứng cho một giai đoạn lịch sử của vùng cao nguyên trắng Bắc Hà. Ảnh: Seo Súng.

Quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được sắp xếp, quy hoạch hợp lý đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Toàn huyện có 56 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống Y tế được đầu tư mạnh mẽ, với 98% dân số được bao phủ bảo hiểm y tế. Hiện Bệnh viện Đa khoa đang được đầu tư xây dựng hiện đại và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025.

Các Trạm y tế đều được đầu tư xây dựng theo mẫu định hình của Bộ Y tế và được đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, được tổ chức thường xuyên, tạo sức lan toả, đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần cho nhân dân. Năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 28,13%.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh các địa bàn có tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra bị động bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự; bảo vệ tốt nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, đô thị.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đẩy mạnh, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Du lịch cộng đồng huyện Bắc Hà đang trở thành điểm đến hút khách, nhất là mùa hoa mận nở. Ảnh: Seo Súng.

Trong thư gửi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (12/3/1950-12/3/2025), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: 75 năm qua, Đảng bộ huyện Bắc Hà không ngừng vươn lên, tự đổi mới, tự chỉnh đồn, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong từng thời kỳ.

Sau 40 năm đổi mới, với thế và lực đã tích lũy được, với thời cơ, vận hội mới, cùng với cả nước, tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bắc Hà nói riêng đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết và đang đứng trước cơ hội lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tin rằng, với truyền thống vẻ vang 75 năm của Đảng bộ huyện, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng bộ cùng khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong huyện, Bắc Hà sẽ có nhiều đột phá, sớm thoát khỏi danh sách huyện nghèo.

Phấn đấu đưa Bắc Hà trở thành khu du lịch đặc sắc của tỉnh, khu vực phía Bắc và tương lai không xa sẽ trở thành khu du lịch quốc gia; đô thị Bắc Hà phát triển trở thành đô thị loại IV, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.