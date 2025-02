Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, một người ở Long An bị phạt 10 triệu đồng

Trưa 26/2, Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Chi B. (28 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ, Long An) 10 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và kích động tệ nạn xã hội, cụ thể là đánh bạc.

Ngày 5/2, Công an TP.Tân An phát hiện, sau đó mời đối tượng Bình làm việc về hành vi dùng tài khoản Tiktok tên Chí Bình đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội Tiktok với nội dung "không khí long an" bên trong ảnh có một nhóm người đang tụ tập xem đá gà nhưng không có thật.

Trần Chí B. (28 tuổi, ngụ khu phố Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) đăng tụ điểm đá gà ỏ phường 3, TP. Tân An sai sự thật. Ảnh: Thiên Long

Đối tượng khai nhận đã chụp ảnh trên màn hình điện thoại khi lướt Tiktok nên không rõ nơi và thời điểm diễn ra, sau đó tự đăng hình ảnh trên nhằm mục đích tạo xu hướng và gây chú ý trên mạng xã hội. Trong quá trình cộng đồng mạng bình luận hỏi vị trí nơi diễn ra tụ tập thì Bình có trả lời tại "Phường 3", "Tân An".

Bài đăng đã thu hút 2.577 lượt thích, 174 bình luận, 116 lượt chia sẻ. Hiện đối tượng đã gỡ bỏ bài đăng nói trên, đồng thời đăng đính chính .

"Tôi xin lỗi mọi người cộng đồng mạng, hình ảnh video clip Tiktok mà tôi đăng là do tôi chụp lại trên tài khoản Tiktok khác, không phải là hình ảnh ở Phường 3, tân an, long an. Tôi xin lỗi chính quyền địa phương cùng mọi người trên cộng đồng mạng".