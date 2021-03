Đánh giá LG Tone Free FN7: Trải nghiệm tốt, giá hấp dẫn

Sau khi công chúng nhận thấy được những lợi ích lớn từ những cặp tai nghe không dây, doanh số bán phụ kiện này đã tăng đáng kể. Đây cũng là động lực khiến hàng loạt các nhà sản xuất triển khai mở rộng sản lượng, bao gồm cả LG.

Và mới đây, cặp tai nghe không dây LG Tone Free FN7 ra mắt với mức giá vừa tầm đã khiến các fan hâm mộ vô cùng hào hứng. Cùng đánh giá từng khía cạnh của phụ kiện này và xem chúng có đáng mua hay không.

Thiết kế gọn nhẹ

Giống như những dòng tai nghe không dây khác, LG Tone Free FN7 cũng có thiết kế khá gọn nhẹ với tùy chọn màu đen/ trắng đơn giản. Đặc biệt, tai nghe có thiết kế xoắn ốc khác biệt, giúp ôm gọn vào tai nghe, mang tới trải nghiệm âm thanh chân thực nhất, không bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn bên ngoài.

Đó là chưa kể nhà sản xuất tích hợp cho phụ kiện này khả năng chống nước đạt chuẩn IPX4 – chống nước bắn từ mọi hướng. Thêm nữa, hộp đựng tai nghe LG Tone Free FN7 còn có khả năng khử khuẩn cao, giúp người dùng yên tâm khi sử dụng trong thời gian dài.

Các tính năng tiện ích

Ngoài những nâng cấp chất lượng tai nghe thông thường, tai nghe LG Tone Free FN7 có hai tính năng đáng chú ý nhất là: Khử tiếng ồn chủ động – ANC ( Active Noise Cancelling) và âm thanh trải trong không gian – Meridian. Đây là hai tính năng thường chỉ xuất hiện trên dòng tai nghe cao cấp Pro của Samsung và Apple.

Đầu tiên, tính năng khử tiếng ồn chủ động giúp người dùng có thể cách ly hoàn toàn với những tạp âm bên ngoài khi tới những nơi ồn ào (bến xe, quán trà chanh,…) để tận hưởng những giai điệu âm nhạc hoặc xem phim.

Tiếp đó, công nghệ âm thanh Meridian đem tới hệ thống âm thanh trải, không gây chói tai khi nghe trong thời gian dài. Ngoài ra, công nghệ này còn mang tới sự kết hợp âm thanh đồng nhất giữa hai bên tai nghe, mô phỏng trải nghiệm nghe nhạc từ loa, giúp người dùng có được trải nghiệm mới mẻ hơn.

Các tính năng nổi bật khác của tai nghe bao gồm: âm bass sâu hơn, điều khiển chạm, thời lượng pin lên tới 21 giờ (bao gồm 7 giờ tai nghe và 14 giờ thông qua hộp sạc) và sạc nhanh trong 5 phút.

Giá bán vừa tầm

Hiện tại, giá bán niêm yết của tai nghe LG Tone Free FN7 là 4,39 triệu đồng nhưng đang trong thời gian ưu đãi giảm xuống còn 2,6 triệu đồng. Mức giá này ngang với tai nghe Galaxy Buds Live của Samsung (2,39 triệu đồng), thấp hơn so với tai nghe Galaxy Buds Pro (3,99 triệu đồng) và bằng một nửa giá so với tai nghe AirPods Pro của “Nhà Táo” – 5,49 triệu đồng. Do đó, giá của tai nghe LG thuộc hàng tầm trung, không quá đắt so với các sản phẩm “đối thủ”.