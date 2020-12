Đánh giá toàn diện 2021 Honda Forza 125: Kẻ thay thế SH125

Xe ga Honda Forza 125 được giới thiệu vào năm 2015, sau đó tiến hóa hoàn hảo qua các năm nhờ vào phản hồi của khách hàng, và đạt được doanh số khá ấn tượng.

Với phiên bản 2021, Forza 125 được cập nhật về thẩm mỹ cả ở cản trước và cản bên, cũng như gương chiếu hậu, các tấm ốp sau và vỏ ốp động cơ. Tất cả đã làm tươi mới cho phong cách của Forza 125, tạo ra diện mạo tổng thể bóng bẩy, cải thiện khí động học.

2021 Honda Forza 125.

Trong khi kính chắn gió có khả năng chỉnh điện tăng thêm 40 mm nhằm tối ưu hóa khả năng chống gió. Bên cạnh đấy xe ga Forza 125 mới còn được trang bị ổ sạc USB thay thế cho loại ổ sạc ACC.

Khung xe không có gì thay đổi, còn động cơ SOHC thiết kế 4 valve, làm mát bằng nước, có trang bị kiểm soát mô-men xoắn chọn lọc HSTC để duy trì độ bám của lốp sau. Động cơ xe giờ cũng đạt được tiêu chuẩn khí thải Euro5.

Mặt trước xe.

Trên xe còn trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Hộc đựng đồ dưới yên xe rất rộng đủ không gian cho 2 mũ bảo hiểm loại trùm đầu. Ngoài ra còn có tùy chọn thùng đựng đồ 45 lít đem lại nhiều tiện ích cho các hành trình xa.

Đảm bảo an toàn cho xe là bộ phanh đĩa đơn cỡ lớn 256 mm ở phía trước và phanh đĩa đơn 240 mm ở phía sau. Tăng độ an toàn cho xe còn có hệ thống ABS (Chống bó cứng phanh) giúp kiểm soát phanh an toàn trên các mặt bằng trơn trượt.

Ổ sạc USB.

2021 Honda Forza 125 trang bị động cơ eSP thiết kế 4 valve, SOHC làm mát bằng nước, cho công suất tối đa 11 kW tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Với khối động cơ này, 2021 Honda Forza 125 có khả năng tăng tốc từ 0-200 mét chỉ trong 13,3 giây. Hiệu suất xe hoạt động sắc nét trong dải tốc độ từ 40-60 km/h khi dạo quanh thành phố. Còn tốc độ hành trình tốt nhất là tầm 90 km/h. Trong khi ngưỡng cực đại mà Forza 125 mới đạt được là 109 km/h.

Chìa khóa Smart key.

Đáng chú ý, 2021 Honda Forza 125 có khả năng vận hành với sự tiêu hao nhiên liệu ít. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu trung binh của xe chỉ đạt ở ngưỡng 42,7 km/l. Như thế với bình xăng 11,5 lít, 2021 Honda Forza 125 có khả năng di chuyển được quãng đường đi gần 500 km.